У Бучі поховали 15 вбитих росіянами людей, чиї тіла не вдалося ідентифікувати. ФОТОрепортаж

У Бучі поховали 15 цивільних, тіла яких не вдалося опізнати. З них 14 чоловіків та 1 жінка. 8 чоловіків знайшли в Мироцькому, вони були закатовані і розстріляні. На всіх тілах є сліди тортур, поранення в голову і грудну клітину, розповідає радниця міського голови Бучі Михайлина Скорик-Шкарівська.

Тіла досліджували в Бучанському морзі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Спалена в машині жінка на Яблунській вулиці, є скелет чоловіка, який загинув в машині. З однієї могили ексгумували тіла трьох людей, одного впізнали, він з Бучі. З іншої могили, де 7 ексгумовано, також впізнали одного чоловіка з Бучі. Ми підозрюємо, що це тіла наших людей, яких захопили в Бучі, але закатували в Мироцькому. Відповідно, ми мусимо їх поховати", — говорить радниця бучанського міського голови.

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Якщо родичі місяць не забирають тіло людини, місцева влада має поховати.

"В мирний час є звичайна процедура поховання тих, кого не забрали рідні. Це називається державне поховання. Кожна міська, селищна, сільська рада зобов‘язана поховати тіла, які були знайдені. Морг пише прокурору, він своєю чергою пише місцевій владі, ми ховаємо. Ми намагались максимально сприяти родичам, щоб вони змогли знайти рідних, але звернень зараз мало. Ми розуміємо, що ті, хто міг і хотів, закінчили цю процедуру", — розповідає Михайлина Скорик-Шкарівська.

Якщо ж знайдуться рідні загиблих, на могилі буде номерна табличка, за процедурою ДНК можна встановити спорідненість, з дозволу слідства можна або замінити табличку або перепоховати, як захочуть рідні. Наразі списки з не ідентифікованими тілами ще опрацьовують з моргами.

Відспівує загиблих отець Андрій Головін, каже, хоч іменна загиблих не відомі, людей мають гідно поховати.

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"Церква молиться за всіх: хороших, поганих, молодих, старих. Це наш обов‘язок провести людей, не просто закопати як тіла, а поховати як людей. Бог знає ім‘я кожного, можливо з часом знайдуться й родичі, вони будуть молитись і знати ім‘я", — говорить протоієрей Православної церкви України отець Андрій Головін.





