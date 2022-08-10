Росіяни практично безперервно обстрілювали село на Харківщині. Тривають бої, ЗСУ відбили наступ ворога, - Синєгубов. ФОТО

За добу у Харкові обстрілів не зафіксовано, проте російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Найбільше руйнувань від ворожих обстрілів зафіксовано в с. Циркуни, Харківського району. Вчора протягом дня село обстрілювали фактично безперервно. Зруйновані приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі, магазин. Від ворожих снарядів сталося 16 пожеж, рятувальники працювали у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Циркунах поранення отримала 64-річна жінка, стан - середній.

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Синєгубов зазначає, що на лінії зіткнення ворог активно використовує проти наших захисників танки, ствольну та реактивну артилерію.

"На Харківському напрямку ворог намагався вести наступ в районі Ветеринарне – Уди, відступив з втратами під вогнем наших військових. У районі Байрак – Гусарівка бої тривають досі", - додав він.