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Новини Фото Війна
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ЗСУ відбили штурм на Луганщині та знищили ДРГ. Рашисти втрачають довіру в окупованих містах, - Гайдай. ФОТО

Росіяни не мають обіцяних перемог на фронті, втрачають довіру в окупованих містах, які вони місяцями не можуть розпочати відновлювати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

ЗСУ відбили штурм на Луганщині та знищили ДРГ. Рашисти втрачають довіру в окупованих містах, - Гайдай 01

"Новини відносно Попасної – це лише перша ластівка невдач ворога в тилу. Окупанти обіцяли людям, які залишилися, відбудову улюбленими ними "комуністичними темпами". Починаючи із лютого, росіяни стирали з лиця землі Попасну, згодом увійшли у місто. Декілька місяців лунали гучні обіцянки, допоки не прийняли рішення залишити все, як є – тобто взагалі не відновлювати зруйнований населений пункт. За два місяці опалювальний сезон. Однак в жодному із захоплених міст за три-чотири місяці росіянами не зроблено нічого. І не буде, бо не встигнуть", - пише Гайдай.

ЗСУ відбили штурм на Луганщині та знищили ДРГ. Рашисти втрачають довіру в окупованих містах, - Гайдай 02

Він зазначає, що місцеве населення поступово зневірюється в цих чисельних обіцянках.

ЗСУ відбили штурм на Луганщині та знищили ДРГ. Рашисти втрачають довіру в окупованих містах, - Гайдай 03

"Деякі люди ознайомилися з новинами на ворожих ресурсах щодо швидкої відбудови і спробували повернутися в рідні міста. Побули кілька днів, побачили, що виконуються тільки показові речі для телебачення, і вирішили евакуюватися вдруге. Довіра до окупаційної влади поступово втрачається", - йдеться у повідомленні.

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ЗСУ відбили штурм на Луганщині та знищили ДРГ. Рашисти втрачають довіру в окупованих містах, - Гайдай 04

У ОВА підкреслюють, що росіяни не мають обіцяних успіхів на фронті, де більше місяця Збройні сили України не пускають ворога вглиб Донеччини.

"Безперечно, нашим бійцям непросто протистояти цілодобовим артилерійським обстрілам та чисельним штурмам, але вони надійно тримають оборону. Лише за минулу добу росіяни здійснили дев’ять вильотів штурмової та армійської авіації. Знешкоджено декілька розвідувальних груп противника, не вдалися йому і штурмові дії одразу за трьома напрямками – українська армія змусила окупантів відійти", - повідомляє Сергій Гайдай.

Уночі 9 серпня ворогом запущені ще п’ять ракет, проведено вісім артилерійських обстрілів, три – мінометні, ще тричі росіяни спробували атакувати танками.

обстріл (29052) окупація (6741) ЗСУ (7649) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+15
8 лет дамбили бамбас. роспятый малчик уже наверно школу заканчивает
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10.08.2022 09:31
+13
ватники-ждуны начали что то подозревать ? да неужели...
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10.08.2022 09:25
+9
"...Довіра до окупаційної влади поступово втрачається" - це ж треба..., люди їм довіряли, мені цікаво, з якого це дива..., люди ж бачили, як рашисти їх безперервно та жорстко обстрілювали, але в них з'явилася якась до окупантів довіра..., я не можу це збагнути, це якась безмежна і неосяжна тупість і дурість і ще від неї страждають інші люди, не такі дурні та тупі...
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10.08.2022 09:33
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ватники-ждуны начали что то подозревать ? да неужели...
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10.08.2022 09:25 Відповісти
8 лет дамбили бамбас. роспятый малчик уже наверно школу заканчивает
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10.08.2022 09:31 Відповісти
вже загребли на війну так званої днр проти так званої лнр.
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10.08.2022 09:35 Відповісти
"...Довіра до окупаційної влади поступово втрачається" - це ж треба..., люди їм довіряли, мені цікаво, з якого це дива..., люди ж бачили, як рашисти їх безперервно та жорстко обстрілювали, але в них з'явилася якась до окупантів довіра..., я не можу це збагнути, це якась безмежна і неосяжна тупість і дурість і ще від неї страждають інші люди, не такі дурні та тупі...
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10.08.2022 09:33 Відповісти
столетняя отрицательная селекция. лишняя хромосома. привитое мнение что "кормят всех" и "все им должы".
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10.08.2022 09:37 Відповісти
синдром стокгольмскій? люди кажуть, що тільки оглядати пропаганду російську і не з"їхати з катушок треба мати тверду психику. А там оглядали десятиріччямі, і пропаганда зверталася до їх особистого досвіду з молодості і тому здавалася такою приємною і правдивою. Це спочатку а потім жабу зварили в окропі. То ж можуть мати купу синдромів і розладів, хто зна.
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10.08.2022 09:38 Відповісти
Ви подивіться російську пропаганду - там обіцянки золотих гір, що скоро ватники ой як заживуть, як при совку в молодості, і молодість повернеться. Навіть на ютьюбі проскакуює російська реклама, де нібито щось ремонтують в Маріуполі під бадьору музичку. Ватники думають, що їм зараз через пару днів нові ще більші квартири дадуть, і гіганську пенсію від Росії. По російських каналах на "асвабаждьоних тєріторіях - шік блєск красата", а от на неокпованих "голад холад і гньот нацистаф"
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10.08.2022 10:05 Відповісти
народ хтось може сказати чи луганщина повністю окупована чи ні ? гайдай каже шо ні але ніби по всіх картах вже як вся окупована
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10.08.2022 09:35 Відповісти
та ніби ще якийсь пункт населений не був окупований, але якщо би і - русскіє і далі попруть якщо їх пустити. Та території мало захопити, їх треба розвивати, а русскіє не з тих, хто розвиває щось крім пропаганди і агресії. Тому так, нічого відновлювати вони не будуть. На що там сподіватися - не знаю, по іншіх відірваних русскіми кусочкам було одразу видно, що вони ставляться до цих територій як до тимчасово окупованих, вони навіть Сибір яка вже у них чорт знати скільки років - ******** як окупанти.
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10.08.2022 09:42 Відповісти
Лапоть, а тебе зачем?
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10.08.2022 10:13 Відповісти
А БЫЛО ДОВЕРИЕ ?
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10.08.2022 09:59 Відповісти
Не буде ніхто,нічого відбудовувати.Нам треба думати:" Що робити з прорашистськими "ждунами", які чекали та дочекались грьобаної " рєспубліки"? Як їх позначати?Це колаборанти чи просто яйцеголові які розраховували,що буде як в 2014 році,тобто трохи постріляють і почнеться життя з ДВОМА пенсіями та копійочною комуналкою.Бо вони бачили толпи "нашіх людєй з окупаціі" які приїздили до них за грішми та розповідали які вони дурні,що живуть на одну пенсію,а в лугандоні отримують по дві.ДОЧЕКАЛИСЬ,ідіоти?
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10.08.2022 10:15 Відповісти
Им доверять могли только конч-е идиоты...
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10.08.2022 10:37 Відповісти
хтів написати про яку довіру до орків йдеться,але згадав як ті міста на вибори ходили і за кого,і все стає зрозумілим
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10.08.2022 10:39 Відповісти
асвабадители пришли, *****!
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10.08.2022 12:59 Відповісти
Кацапи не те що "не встигнуть", вони просто й не збиралися там щось відбудовувати. Не для того вони лізли. А місцеві совки і сєпари ніколи нічого не зрозуміють, бо не здатні на це. Бачили вчительку з Лісичанська, яка без води, електрики, газу щаслива, бо нарешті дачекалася рюцьких? Ото вона навчила і ще навчить дітей!
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10.08.2022 14:13 Відповісти
 
 