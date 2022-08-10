ЗСУ відбили штурм на Луганщині та знищили ДРГ. Рашисти втрачають довіру в окупованих містах, - Гайдай. ФОТО

Росіяни не мають обіцяних перемог на фронті, втрачають довіру в окупованих містах, які вони місяцями не можуть розпочати відновлювати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Новини відносно Попасної – це лише перша ластівка невдач ворога в тилу. Окупанти обіцяли людям, які залишилися, відбудову улюбленими ними "комуністичними темпами". Починаючи із лютого, росіяни стирали з лиця землі Попасну, згодом увійшли у місто. Декілька місяців лунали гучні обіцянки, допоки не прийняли рішення залишити все, як є – тобто взагалі не відновлювати зруйнований населений пункт. За два місяці опалювальний сезон. Однак в жодному із захоплених міст за три-чотири місяці росіянами не зроблено нічого. І не буде, бо не встигнуть", - пише Гайдай.

Він зазначає, що місцеве населення поступово зневірюється в цих чисельних обіцянках.

"Деякі люди ознайомилися з новинами на ворожих ресурсах щодо швидкої відбудови і спробували повернутися в рідні міста. Побули кілька днів, побачили, що виконуються тільки показові речі для телебачення, і вирішили евакуюватися вдруге. Довіра до окупаційної влади поступово втрачається", - йдеться у повідомленні.

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У ОВА підкреслюють, що росіяни не мають обіцяних успіхів на фронті, де більше місяця Збройні сили України не пускають ворога вглиб Донеччини.

"Безперечно, нашим бійцям непросто протистояти цілодобовим артилерійським обстрілам та чисельним штурмам, але вони надійно тримають оборону. Лише за минулу добу росіяни здійснили дев’ять вильотів штурмової та армійської авіації. Знешкоджено декілька розвідувальних груп противника, не вдалися йому і штурмові дії одразу за трьома напрямками – українська армія змусила окупантів відійти", - повідомляє Сергій Гайдай.

Уночі 9 серпня ворогом запущені ще п’ять ракет, проведено вісім артилерійських обстрілів, три – мінометні, ще тричі росіяни спробували атакувати танками.