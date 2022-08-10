Вночі окупанти обстріляли центр Авдіївки, Бахмут, Соледар, Сіверськ та інші громади, двоє осіб поранені, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Окупанти обстрілюють з важкої артилерії населені пункти вздовж лінії фронту.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

Протягом доби та вранці 10 серпня росіяни вели активні обстріли по лінії фронту від Мар’їнки до Званівки. У Покровському районі під обстрілами Авдіївська, Очеретинська та Мар’їнська громади. В Авдіївці протягом ночі були поодинокі прильоти у стару та центральну частини міста, на ранок активізувалася ворожа артилерія та РСЗВ. Відомо про щонайменше одну поранену людину, точна кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюються.

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В Очеретинській громаді впродовж ночі велися періодичні обстріли в районі Пісків. На ранок бойові дії активізувалися, працює важка артилерія. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає. У Мар’їнській громаді з 6-ї ранку тривають обстріли – повідомлень про постраждалих та пошкодження не надходило.

У Бахмутському районі від російського вогню потерпають Бахмутська, Сіверська, Званівська і Соледарська громади.

Бахмут зазнав обстрілу вночі – зайнялася пожежа в одному з будинків. Також напередодні ввечері росіяни завдали удару по міському ринку – пошкоджено 35 торговельних точок. Це ще одна свідома атака на місце скупчення цивільних. Жертв немає.

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У Сіверську під обстріли потрапили всі райони міста – пошкоджено спорткомплекс та нічний клуб, відомо про пошкоджені приватні будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. З 6-ї ранку поновилися обстріли Соледара, проте інформації про постраждалих поки що не надходило. Гарячими точками в громаді залишаються Яковлівка та Бахмутське.

У Званівській громаді росіяни використали РСЗВ у Переїзному – влучили в приватний будинок, але обійшлося без постраждалих. Крім того, зранку було неспокійно у Костянтинівці та Миколаївці. В Костянтинівці російський снаряд влучив в автокрамницю, де отримав легкі поранення сторож. У Миколаївці ракета впала на колишню пилораму – пошкоджено паркан, але постраждалих немає.

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