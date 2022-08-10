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Трьом поліціянтам, що працюють в "райвідділі міністерства внутрішніх справ ЛНР", повідомлено про підозру. ФОТО

луганщина

Поліціянтів, що почали працювати на окупаційну владу, підозрюють в державній зраді.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, трьом правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України).

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За даними слідства, з початком вторгнення РФ в Україну поліцейські Луганщини зрадили присязі та добровільно погодилися працювати у незаконно створеному правоохоронному органі так званої "ЛНР". Вони обійняли псевдопосади "працівників поліції" у підконтрольному окупаційній владі "Станично-Луганському райвідділі міністерства внутрішніх справ ЛНР".

Працюючи у псевдоправоохоронному органі, підозрювані впроваджують так зване "законодавство ЛНР", активно підтримують російську агресію проти України та займаються пропагандою окупаційного режиму серед місцевого населення. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук та обрання їм запобіжного заходу.

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Трьом поліціянтам, що працюють в райвідділі міністерства внутрішніх справ ЛНР, повідомлено про підозру 01
Трьом поліціянтам, що працюють в райвідділі міністерства внутрішніх справ ЛНР, повідомлено про підозру 02

державна зрада (1713) колабораціонізм (1170) Офіс Генпрокурора (3273) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+8
Профанация ! Расстреляйте ПО-ЗАКОНАМ ВОЙНЫ -пособников террористов рашистских ,хоть с десяток (ОНИ ЕЩЁ ХУЖЕ ОТКРЫТЫХ ВРАГОВ ) ,другие МРАЗИ призадумаются СКОЛЬКО МОЖНО С НИМИ толерантничать , как с Бойко и Шуфричем⁉️
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10.08.2022 11:06
+7
А чому ви їм замилюїте харі? Поки ви повідомляїте їм про підозри, можливо знайдуться справжні патріоти, які випишуть їм білети на концерт Кобзона.
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10.08.2022 11:14
+5
Їм можуть ще й заробітну плату нараховують, не дивно
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10.08.2022 11:12
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а они об этом знают?

повестки кто вручал?
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10.08.2022 10:47 Відповісти
Профанация ! Расстреляйте ПО-ЗАКОНАМ ВОЙНЫ -пособников террористов рашистских ,хоть с десяток (ОНИ ЕЩЁ ХУЖЕ ОТКРЫТЫХ ВРАГОВ ) ,другие МРАЗИ призадумаются СКОЛЬКО МОЖНО С НИМИ толерантничать , как с Бойко и Шуфричем⁉️
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10.08.2022 11:06 Відповісти
Тамжінашілюді.
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10.08.2022 11:10 Відповісти
За одно і тих кадровиків, що їх брали на роботу до поліції.
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10.08.2022 11:11 Відповісти
Їм можуть ще й заробітну плату нараховують, не дивно
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10.08.2022 11:12 Відповісти
они еще и пенсию будут украинскую получать, как недограждане Украины, на жаль.
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10.08.2022 11:42 Відповісти
А чому ви їм замилюїте харі? Поки ви повідомляїте їм про підозри, можливо знайдуться справжні патріоти, які випишуть їм білети на концерт Кобзона.
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10.08.2022 11:14 Відповісти
Підкажіть будь-ласка щодо покарання для навідників? В новинах пишуть що 15 років або довічне, а в коментах кажуть, що їx відпускають під залог. Це правда? Були такі випадки, що їх відпускали? Може з ними вже на місці потрібно розбиратись?
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10.08.2022 11:40 Відповісти
Ну ось нахрена ви публікуєте заретушоване фото колоборантів? Можливо хтось узнав би їх і навів нові докази їхньої зради. З таким же успіхом можна публікувати фото кепки чі берців і підписувати "Ці берці (кепку) носить колобарант ************
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10.08.2022 11:52 Відповісти
Кацапські ЗМІ зрозуміло чому українським колабарантам закривають харі а наші навіщо?
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10.08.2022 13:40 Відповісти
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10.08.2022 13:42 Відповісти
 
 