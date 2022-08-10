Трьом поліціянтам, що працюють в "райвідділі міністерства внутрішніх справ ЛНР", повідомлено про підозру. ФОТО

Поліціянтів, що почали працювати на окупаційну владу, підозрюють в державній зраді.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, трьом правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України).

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За даними слідства, з початком вторгнення РФ в Україну поліцейські Луганщини зрадили присязі та добровільно погодилися працювати у незаконно створеному правоохоронному органі так званої "ЛНР". Вони обійняли псевдопосади "працівників поліції" у підконтрольному окупаційній владі "Станично-Луганському райвідділі міністерства внутрішніх справ ЛНР".

Працюючи у псевдоправоохоронному органі, підозрювані впроваджують так зване "законодавство ЛНР", активно підтримують російську агресію проти України та займаються пропагандою окупаційного режиму серед місцевого населення. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук та обрання їм запобіжного заходу.

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