Трьом поліціянтам, що працюють в "райвідділі міністерства внутрішніх справ ЛНР", повідомлено про підозру. ФОТО
Поліціянтів, що почали працювати на окупаційну владу, підозрюють в державній зраді.
Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, трьом правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, з початком вторгнення РФ в Україну поліцейські Луганщини зрадили присязі та добровільно погодилися працювати у незаконно створеному правоохоронному органі так званої "ЛНР". Вони обійняли псевдопосади "працівників поліції" у підконтрольному окупаційній владі "Станично-Луганському райвідділі міністерства внутрішніх справ ЛНР".
Працюючи у псевдоправоохоронному органі, підозрювані впроваджують так зване "законодавство ЛНР", активно підтримують російську агресію проти України та займаються пропагандою окупаційного режиму серед місцевого населення. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук та обрання їм запобіжного заходу.
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