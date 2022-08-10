У Запорізькому районі в ДТП загинув чоловік, серед потерпілих - двоє дітей, - ДСНС. ФОТО
Між селами Мар’ївка та Біленьке Запорізького району автомобіль з’їхав у кювет.
Про це повідомляють на сторінці ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 9 серпня. Відомо, що водій автомобіля ВАЗ з’їхав у кювет, внаслідок чого автівка перекинулася. У результаті аварії на місці від отриманих ушкоджень загинув 47-річний пасажир.
Крім того, за інформацією ДСНС, отримали травми двоє дітей віком 8 та 13 років й дві жінки 32 та 55 років. З понівеченого авто рятувальники деблокували водія. Травмованих госпіталізовано каретами "швидких" до лікарень. До операції з деблокування залучалися 9 працівників ДСНС.
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Та там і кювету, як такого, немає.
Судячи з довгих тіней, все відбулося на світанні. Або перед світанком.
Швидше за все, водій заснув за кермом, якщо їхав уночі, і не виспався перед тим.