УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4818 відвідувачів онлайн
Новини Фото ДТП
2 750 1

У Запорізькому районі в ДТП загинув чоловік, серед потерпілих - двоє дітей, - ДСНС. ФОТО

дтп

Між селами Мар’ївка та Біленьке Запорізького району автомобіль з’їхав у кювет.

Про це повідомляють на сторінці ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 9 серпня. Відомо, що водій автомобіля ВАЗ з’їхав у кювет, внаслідок чого автівка перекинулася. У результаті аварії на місці від отриманих ушкоджень загинув 47-річний пасажир.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Над Запоріжжям збили дві російські ракети, за добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в селах області, - ОВА

Крім того, за інформацією ДСНС, отримали травми двоє дітей віком 8 та 13 років й дві жінки 32 та 55 років. З понівеченого авто рятувальники деблокували водія. Травмованих госпіталізовано каретами "швидких" до лікарень. До операції з деблокування залучалися 9 працівників ДСНС.

Читайте також: У Хорватії польський автобус потрапив у ДТП: 12 загиблих, 32 поранених

У Запорізькому районі в ДТП загинув чоловік, серед потерпілих - двоє дітей, - ДСНС 01

ДТП (4480) жертви (1812) Запорізька область (3717) ДСНС (5143)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
водій автомобіля ВАЗ з'їхав у кювет Джерело:
************
Та там і кювету, як такого, немає.
Судячи з довгих тіней, все відбулося на світанні. Або перед світанком.
Швидше за все, водій заснув за кермом, якщо їхав уночі, і не виспався перед тим.
показати весь коментар
10.08.2022 11:31 Відповісти
 
 