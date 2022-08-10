Мелітопольські партизани "пошкодили" штаб "Єдиної Росії", що готував псевдореферендум, - мер Федоров. ФОТО
У тимчасово окупованому Мелітополі партизани "пошкодили" штаб партії "Єдина Росія", в якому тривала підготовка до псевдореферендуму в Запорізькій області.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, у Мелітополі триває вже третя "пекельна ніч" для росіян. Він зазначив, що близько 22:00 9 серпня сили опору й партизани "пошкодили" штаб партії Єдина Росія.
"Оголошено полювання на всіх причетних до підготовки псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Запорізької області. Опір робитиме все, щоб це дійство не відбулося", - сказав він.
Телеграм-канал "Риа-Мелитополь" повідомляє, що "лігво колаборантів" підірвано, і штабу відчутно "зіпсували фасад".
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А вы что делали, сидя в Германии?
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скрізь так робити: кидати коктейлі, шурупи там розкидати щоб колеса прокололи, пошкодити світло чи компютери…