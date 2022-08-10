УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4818 відвідувачів онлайн
Новини Фото Окуповані території Війна
9 480 14

Мелітопольські партизани "пошкодили" штаб "Єдиної Росії", що готував псевдореферендум, - мер Федоров. ФОТО

У тимчасово окупованому Мелітополі партизани "пошкодили" штаб партії "Єдина Росія", в якому тривала підготовка до псевдореферендуму в Запорізькій області.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, у Мелітополі триває вже третя "пекельна ніч" для росіян. Він зазначив, що близько 22:00 9 серпня сили опору й партизани "пошкодили" штаб партії Єдина Росія.

"Оголошено полювання на всіх причетних до підготовки псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Запорізької області. Опір робитиме все, щоб це дійство не відбулося", - сказав він.

Також читайте: Мер Мелітополя Федоров повідомив про вибухи в окупованій Кирилівці: "Сьогоднішній день виявився "спекотним" не тільки в Криму". ВIДЕО

Телеграм-канал "Риа-Мелитополь" повідомляє, що "лігво колаборантів" підірвано, і штабу відчутно "зіпсували фасад".

Мелітопольські партизани пошкодили штаб Єдиної Росії, що готував псевдореферендум, - мер Федоров 01
Мелітопольські партизани пошкодили штаб Єдиної Росії, що готував псевдореферендум, - мер Федоров 02
Мелітопольські партизани пошкодили штаб Єдиної Росії, що готував псевдореферендум, - мер Федоров 03

Автор: 

вибух (4509) Єдина Росія (144) Мелітополь (772) штаб (1093) Федоров Іван (651)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
А ви що зробили окрім що зареєстровано для хамства з початку війни.
показати весь коментар
10.08.2022 11:32
+5
Піди і виріж, якщо такий сміливий.
показати весь коментар
10.08.2022 11:32
+4
хоть бы коктейльчик Молотова бросили - вон, все коробки с бюлетенями целые
показати весь коментар
10.08.2022 11:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ви що зробили окрім що зареєстровано для хамства з початку війни.
показати весь коментар
10.08.2022 11:32 Відповісти
Работаю и задонатил около 1000 долларов на ЗСУ, постоянные скидки военным делаю (обычно товар в 0 отдаю), помогаю переселенцам.
А вы что делали, сидя в Германии?
показати весь коментар
10.08.2022 11:34 Відповісти
Чому ви вирішили, що людина допомогою буде хвастатись. Якщо не в темі партизан,на часі вибачатися і погасити написане. Вам віри не має. Різна допомога наближає Україну до Перемоги, навіть вибиті вікна окупантів.
показати весь коментар
10.08.2022 11:47 Відповісти
Піди і виріж, якщо такий сміливий.
показати весь коментар
10.08.2022 11:32 Відповісти
Почикати всіх ножичком і всі діла. Для цього спеціальна підготовка не потрібна, було б бажання.
показати весь коментар
10.08.2022 11:41 Відповісти
Піди і виріж, якщо такий сміливий.
***********
показати весь коментар
10.08.2022 11:36 Відповісти
хоть бы коктейльчик Молотова бросили - вон, все коробки с бюлетенями целые
показати весь коментар
10.08.2022 11:45 Відповісти
Да буиних мало
показати весь коментар
10.08.2022 11:36 Відповісти
Героям слава !!! Бережи вас Господь, рідненькі
показати весь коментар
10.08.2022 13:08 Відповісти
потрібно їм допомогти ракетою HIMARS. тоді можно буде писати слово "пошкодили" без лапок.
показати весь коментар
10.08.2022 13:13 Відповісти
молодці партизани,
скрізь так робити: кидати коктейлі, шурупи там розкидати щоб колеса прокололи, пошкодити світло чи компютери…
показати весь коментар
10.08.2022 20:05 Відповісти
хлопці Вогонь!!! Т
показати весь коментар
11.08.2022 09:37 Відповісти
 
 