У Миколаєві в результаті ударів ворожої артилерії пошкоджено склади, автобазу та приватні будинки, - Сєнкевич. ФОТОрепортаж

У Миколаєві ворог вночі зі "Смерчів" обстріляв цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після нічних обстрілів території обстежують працівники ДСНС та фахівці адміністрації району. Пошкоджено 8 приватних будинків. У семи з них побиті вікна, двері, дах та фасад. Ще в одному внаслідок влучання боєприпасів сталась пожежа. Вогонь знищив дах, перекриття та утеплювач будівлі. Займання ліквідували рятувальники ДСНС.

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Інші чотири житлові будинки через обстріли наразі залишаються без електроенергії. Пошкоджень від влучань боєприпасів чи уламків у них немає. Також на одному з підприємств від обстрілів понівечені склади та автобаза. Кількість пошкоджених будівель збільшилась.







