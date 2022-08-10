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Новини Фото Війна
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У Миколаєві в результаті ударів ворожої артилерії пошкоджено склади, автобазу та приватні будинки, - Сєнкевич. ФОТОрепортаж

миколаїв

У Миколаєві ворог вночі зі "Смерчів" обстріляв цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після нічних обстрілів території обстежують працівники ДСНС та фахівці адміністрації району. Пошкоджено 8 приватних будинків. У семи з них побиті вікна, двері, дах та фасад. Ще в одному внаслідок влучання боєприпасів сталась пожежа. Вогонь знищив дах, перекриття та утеплювач будівлі. Займання ліквідували рятувальники ДСНС.

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Інші чотири житлові будинки через обстріли наразі залишаються без електроенергії. Пошкоджень від влучань боєприпасів чи уламків у них немає. Також на одному з підприємств від обстрілів понівечені склади та автобаза. Кількість пошкоджених будівель збільшилась.

У Миколаєві в результаті ударів ворожої артилерії пошкоджено склади, автобазу та приватні будинки, - Сєнкевич 01
У Миколаєві в результаті ударів ворожої артилерії пошкоджено склади, автобазу та приватні будинки, - Сєнкевич 02
У Миколаєві в результаті ударів ворожої артилерії пошкоджено склади, автобазу та приватні будинки, - Сєнкевич 03
У Миколаєві в результаті ударів ворожої артилерії пошкоджено склади, автобазу та приватні будинки, - Сєнкевич 04

Миколаїв (1814) Миколаївська область (2293) артилерія (797) Сєнкевич Олександр (229)


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Цензор как там с российским городом Ейск на Азовском море БАВОВНА ЛЯ ЛЯ НАФТОБАЗА ПАЛАЕ ЕЙСК У РАШКИ ОБОЗНАЧЕН как точка рандеву для поставок боеприпасов и прочего в Мариуполь по морю и надо же окурок не затушили....
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10.08.2022 11:57 Відповісти
За що -- церковники кажут за те шо БОГУ не молимось
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10.08.2022 12:01 Відповісти
 
 