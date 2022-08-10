На Херсонщині викрито двох колаборантів: "голову адміністрації" та псевдоректорку, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора двом особам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані, перебуваючи на окупованій території Херсонської області, співпрацюють з представниками держави-агресора.





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"Один з них добровільно зайняв псевдопосаду "голови адміністрації" одного з населених пунктів Скадовського району Херсонської області, інша – псевдоректора вищого навчального закладу. Виступаючи в ЗМІ, освітянка висловлювала наміри про впровадження на тимчасово окупованих територіях навчальної програми РФ", - йдеться у повідомленні.