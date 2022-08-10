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На Херсонщині викрито двох колаборантів: "голову адміністрації" та псевдоректорку, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора двом особам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані, перебуваючи на окупованій території Херсонської області, співпрацюють з представниками держави-агресора.

На Херсонщині викрито двох колаборантів: голову адміністрації та псевдоректорку, - Офіс Генпрокурора 01
На Херсонщині викрито двох колаборантів: голову адміністрації та псевдоректорку, - Офіс Генпрокурора 02

Також читайте: Трьом поліціянтам, що працюють в "райвідділі міністерства внутрішніх справ ЛНР", повідомлено про підозру. ФОТО

"Один з них добровільно зайняв псевдопосаду "голови адміністрації" одного з населених пунктів Скадовського району Херсонської області, інша – псевдоректора вищого навчального закладу. Виступаючи в ЗМІ, освітянка висловлювала наміри про впровадження на тимчасово окупованих територіях навчальної програми РФ", - йдеться у повідомленні.

русский мир (463) колабораціонізм (1170) Офіс Генпрокурора (3273) Херсонська область (5860)


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Топ коментарі
+12
Зечем их хари размывать? Народ должен знать своих "хероев". Особенно их родня.
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10.08.2022 12:45
+4
ух ты! еще раз недограждане Украины, это биомусор кацапский
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10.08.2022 12:45
+4
Весь этот парад сдач городов мэрами предателями и прочими исполкомами---результат стратегической ошибки с 14-16гг. Когда надо было срочно вводить военное положение во всех областях что граничили с даунбассом. Это позволило бы тогда убрать всю шваль политическую, рыгоналов что стали позже опзж и прочих, что отлично окопались в исполнительной власти и продержались до этих дней. И сегодня валом и ждут своего часа. Даже на западе это выскакивает! Только военно-гражданская администрация. Классика жанра! И выборов во время войны не проводят никогда и нигде! Но мы играли в ато---вот и доигрались. Законы войны издавни одни и те же. Если враг не сдаётся---его уничтожают. И еще. Победителей не судят!
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10.08.2022 12:58
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Зечем их хари размывать? Народ должен знать своих "хероев". Особенно их родня.
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10.08.2022 12:45 Відповісти
Це почали робити кацапи у своїх репортажах. Маскують зрадників.
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10.08.2022 12:57 Відповісти
Щоб потім відпустити і ніхто не впізнає Генпрокурор так багато працюе ще СБУ всі ефіри забиті Про Азовців тиша наче янелохбоневтік не гарантував їхню безпеку особисто відмовився від посередництва Туреччини фактично виніс вирок Тепер чимось треба забивати ефіри в надії на те що забудуть Ще найвеличніший вперше в історії України подзвонив до Ботсвани Капец
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10.08.2022 13:24 Відповісти
Коли розстріл або повішання?
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10.08.2022 13:53 Відповісти
ух ты! еще раз недограждане Украины, это биомусор кацапский
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10.08.2022 12:45 Відповісти
А хто в нас зараз генпрокурор!? Це якась морда яку Найвеличніший назначив нещодавно? Там його самого теж треба разоблачіть , я вважаю, а потім Єрмака і самого клоуняру.
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10.08.2022 12:56 Відповісти
А хіба у вас рігстаг непричетний? Одразу король генпрокурора призначає?
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10.08.2022 13:15 Відповісти
У вас це в Швеції чи рашкі а чому ж ти кацапчик в Швецію втік чому не в йошкарлу чи впн рулить?
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10.11.2022 01:15 Відповісти
Весь этот парад сдач городов мэрами предателями и прочими исполкомами---результат стратегической ошибки с 14-16гг. Когда надо было срочно вводить военное положение во всех областях что граничили с даунбассом. Это позволило бы тогда убрать всю шваль политическую, рыгоналов что стали позже опзж и прочих, что отлично окопались в исполнительной власти и продержались до этих дней. И сегодня валом и ждут своего часа. Даже на западе это выскакивает! Только военно-гражданская администрация. Классика жанра! И выборов во время войны не проводят никогда и нигде! Но мы играли в ато---вот и доигрались. Законы войны издавни одни и те же. Если враг не сдаётся---его уничтожают. И еще. Победителей не судят!
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10.08.2022 12:58 Відповісти
які ж вони недолугі!!! Пам*ять коротка.Вже забули про сальдо і гурУ....
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10.08.2022 13:00 Відповісти
І всі вони члени партії Слуга Народу
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10.08.2022 13:16 Відповісти
Руцького.
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10.08.2022 13:55 Відповісти
А де прізвища цих падлюк?
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10.08.2022 13:54 Відповісти
Складається враження, що найбільше число зрадників та колаборантів серед начальників різного пошиву. Хто може вчити - навчають, хто не може вчити - працюють, хто не може вчити та працювати - керують!
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10.08.2022 13:59 Відповісти
 
 