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Новини Фото Війна
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Грабували ломбарди у Бучі під час бойових дій. Поліція затримала 2 мародерів. ВІДЕО+ФОТО

Поліція викрила у Бучі двох мародерів. Вони обкрадали ломбарди під час активних бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник поліції Київської області Андрія Нєбитова в Telegram.

"Сьогодні ми провели обшуки у ще одного злочинного дуету "мародерів". Злодії обчищали бучанські ломбарди під час активних бойових дій. Загальна вартість викраденого становить майже 800 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

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Грабували ломбарди у Бучі під час бойових дій. Поліція затримала 2 мародерів 01
Грабували ломбарди у Бучі під час бойових дій. Поліція затримала 2 мародерів 02

Зазначається, що 30-річна жінка та її 45-річний поплічник скористались тим, що під час ворожих обстрілів вітрини закладів були розбиті, проникли всередину і забрали цінну техніку, готівку та коштовності. Нині зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Київська область (4084) мародерство (341) Нацполіція (15264) Буча (542) Нєбитов Андрій (191)


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Топ коментарі
+12
Такие штанишки заценят на тюряге
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10.08.2022 13:38
+7
Какие штанишки В камере ему понравится
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10.08.2022 13:38
+7
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели - нет будущего!"
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10.08.2022 14:18
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Такие штанишки заценят на тюряге
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10.08.2022 13:38 Відповісти
Какие штанишки В камере ему понравится
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10.08.2022 13:38 Відповісти
Сначала добряче отп....ть,а потом можно 8 лет!
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10.08.2022 13:38 Відповісти
Какие милые штаники у мальчика......
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10.08.2022 13:41 Відповісти
Ужас... чуваку восмерик светит, а они с его штанов лахают!!! Вот народ!!!
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10.08.2022 13:43 Відповісти
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели - нет будущего!"
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10.08.2022 14:18 Відповісти
А кому у нас пренадлежат ломбарды в стране? Баб Юле и Разумкову? А если б обычный ювелирный обнесли - никто бы их и не искал
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10.08.2022 13:43 Відповісти
Власники ломбардів ментів найняли? А ювелірниє в нас також... скажімо так... не зовсім обичниє...
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10.08.2022 14:13 Відповісти
Аде була поліція коли вони грабували? А вона першою тікала, навіть нікого не попередивши і нікому не допомогала.
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10.08.2022 14:47 Відповісти
Яка різниця кому належать. Мародерів треба наказувати.
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10.08.2022 14:54 Відповісти
В Чернігові одну групу з двох осіб затримували вже три рази точно. І наступного місяця ті самі люди знов на свободі, бо побадаються наступний раз...
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10.08.2022 15:27 Відповісти
Грабували награбоване
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10.08.2022 18:15 Відповісти
Сімейний підряд. Треба було по-сімейному і повісити поряд з ломбардом.
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10.08.2022 20:42 Відповісти
 
 