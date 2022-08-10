Грабували ломбарди у Бучі під час бойових дій. Поліція затримала 2 мародерів. ВІДЕО+ФОТО

Поліція викрила у Бучі двох мародерів. Вони обкрадали ломбарди під час активних бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник поліції Київської області Андрія Нєбитова в Telegram.

"Сьогодні ми провели обшуки у ще одного злочинного дуету "мародерів". Злодії обчищали бучанські ломбарди під час активних бойових дій. Загальна вартість викраденого становить майже 800 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 30-річна жінка та її 45-річний поплічник скористались тим, що під час ворожих обстрілів вітрини закладів були розбиті, проникли всередину і забрали цінну техніку, готівку та коштовності. Нині зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.