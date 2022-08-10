Збирала кошти на "потреби добровольчого формування". Експосадовиці міськради на Київщині повідомлено про підозру у незаконному використанні 1 млн грн. ФОТО

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури колишній посадовій особі однієї із міських рад Київської області повідомлено про підозру за фактом незаконного використання благодійних пожертв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювана вступила у змову з невстановленими особами, з метою отримання прибутку за рахунок благодійних пожертв.





"У соціальній мережі впродовж лютого-травня 2022 року ці особи розміщували оголошення про збір коштів на потреби добровольчого формування територіальної громади. В оголошенні вказували реквізити банківської картки підозрюваної, на яку громадяни перераховували кошти. За цей період на її рахунок надійшло близько 1 млн грн. Грошима експосадовиця розпорядилася на власний розсуд", - йдеться у повідомленні.

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Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили чорнові записи, що свідчать про протиправну діяльність.