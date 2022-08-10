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Збирала кошти на "потреби добровольчого формування". Експосадовиці міськради на Київщині повідомлено про підозру у незаконному використанні 1 млн грн. ФОТО

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури колишній посадовій особі однієї із міських рад Київської області повідомлено про підозру за фактом незаконного використання благодійних пожертв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювана вступила у змову з невстановленими особами, з метою отримання прибутку за рахунок благодійних пожертв.


Збирала кошти на потреби добровольчого формування. Експосадовиці міськради на Київщині повідомлено про підозру у незаконному використанні 1 млн грн 01

"У соціальній мережі впродовж лютого-травня 2022 року ці особи розміщували оголошення про збір коштів на потреби добровольчого формування територіальної громади. В оголошенні вказували реквізити банківської картки підозрюваної, на яку громадяни перераховували кошти. За цей період на її рахунок надійшло близько 1 млн грн. Грошима експосадовиця розпорядилася на власний розсуд", - йдеться у повідомленні.

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Збирала кошти на потреби добровольчого формування. Експосадовиці міськради на Київщині повідомлено про підозру у незаконному використанні 1 млн грн 02

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили чорнові записи, що свідчать про протиправну діяльність.

благодійність (575) Київська область (4084) Офіс Генпрокурора (3273)


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10.08.2022 15:52 Відповісти
не вірю я в такі "разоблачєнія".Зараз під видом боротьби з шахраями йде пряма атака на волонтерів. Чому? Бо армія реально тримається виключно на волонтерах - заберіть їх і посипеться армія. А придертись можна до любого, повторюю - ЛЮБОГО волонтера. Тобто вся ця прокурорсько-міліцейська швобла явно працює на ворога. Прошу бути уважнішим до таких повідомлень і глибше вникати в суть того ,шо було насправді
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10.08.2022 15:55 Відповісти
В березні в одній невеличкій тергромаді під Київом, голова громади, він же командир тероборони списав 200 тис гривень на одноразовий посуд. Член політсили, не Слуга та не ЕС, гуманітарка також знаходила своїх покупців і нічого, досі боронить державу
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10.08.2022 16:06 Відповісти
"розпорядилася на власний" - це дуже широка трактовка. де подробиці? де доказ що затримали не волонтера а шахрая?
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10.08.2022 16:49 Відповісти
 
 