Тіло чоловіка, якого закатували військові РФ, виявили на Харківщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж
На Харківщині правоохоронці виявили тіло чоловіка якого вбили російські військові під час окупації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.
"10 серпня прокурорами Харківської окружної прокуратури спільно зі слідчими та криміналістами проведено огляд лісосмуги, розташованої неподалік с. Мала Рогань Харківського району. Під час огляду виявлено рештки тіла чоловіка зі зв’язаними руками.
За попередньою версію слідства, потерпілого вбили російські військові, коли окупували вказаний населений пункт. Наразі труп направлено для проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні.
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Василий Воробец
показати весь коментар10.08.2022 18:35 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
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Oresta Bartka
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