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У Сєверодонецьку окупанти пропонують містянам будматеріали для відновлення житла в обмін на копії їх документів, - Гайдай. ФОТО

луганщина

У Сєвєродонецьку окупанти пропонують відновити житло за рахунок власника, надаючи деякі будівельні матеріали.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві мешканці на окупованій Луганщині повідомляли, що спочатку росіяни все обіцяли відбудувати швидкоруч. Окупаційна влада звітувала, що обстежено всі багатоповерхівки на наявність пошкоджень та руйнувань. Хоча десятки померлих у власних квартирах людей досі не поховали.

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Потім містянам продавали місцеві бізнесмени OSB-плити за підвищеними в кілька разів цінами. Тепер з'явилося оголошення від окупаційної влади про те, що приймаються заявки на отримання будівельних матеріалів для відновлення житла власними силами. Води, світла, газу в Сєверодонецьку досі немає.

"Добре, якщо банку фарби дадуть. А якщо цеглину? Що з нею буде робити жінка або бабуся? Вона її взагалі донесе додому? Одну – можливо. А потрібно 100, 200, комусь ще більше. Та це нікого не бентежить – роздадуть матеріали, знімуть десяток сюжетів, на тому і закінчать. Знову ж таки, в обмін на будівельні матеріали необхідно віддати декілька копій документів, які містять особисті дані. Чергова спроба їх зібрати аби провести псевдореферендум", - наголосив Гайдай.

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У Сєверодонецьку окупанти пропонують містянам будматеріали для відновлення житла в обмін на копії їх документів, - Гайдай 01

окупація (6741) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) відбудова (362) Луганська область (4891)


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Безкоштовний сир...
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10.08.2022 18:23 Відповісти
***....даже в моём колхозе писали подобные обьявления с жэка не от руки.....
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10.08.2022 18:28 Відповісти
малява накаляканная от руки, а ещё и копии документов требуют )) тоже от руки нацарапанных? )
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10.08.2022 18:37 Відповісти
рашодебилы реально не понимают что такое украинский народ. Они привыкли к рашистским холопам, которые за полкило бесплатной перловки любую бумажку подпишут... Ну, в принципе нормально для дебилов, которые молятся на международного преступника-террориста путлера.
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10.08.2022 18:43 Відповісти
Містяни, то на якій мові?
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10.08.2022 19:32 Відповісти
Там пол города здавало позиции ВСУ и ждало асвабадителей. Жрите и подавитесь.
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10.08.2022 19:51 Відповісти
і що! Ви десь бачили, щоб щось давали без документів?
Вата до вати за ватним
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10.08.2022 21:14 Відповісти
 
 