У Сєверодонецьку окупанти пропонують містянам будматеріали для відновлення житла в обмін на копії їх документів, - Гайдай. ФОТО

У Сєвєродонецьку окупанти пропонують відновити житло за рахунок власника, надаючи деякі будівельні матеріали.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві мешканці на окупованій Луганщині повідомляли, що спочатку росіяни все обіцяли відбудувати швидкоруч. Окупаційна влада звітувала, що обстежено всі багатоповерхівки на наявність пошкоджень та руйнувань. Хоча десятки померлих у власних квартирах людей досі не поховали.

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Потім містянам продавали місцеві бізнесмени OSB-плити за підвищеними в кілька разів цінами. Тепер з'явилося оголошення від окупаційної влади про те, що приймаються заявки на отримання будівельних матеріалів для відновлення житла власними силами. Води, світла, газу в Сєверодонецьку досі немає.

"Добре, якщо банку фарби дадуть. А якщо цеглину? Що з нею буде робити жінка або бабуся? Вона її взагалі донесе додому? Одну – можливо. А потрібно 100, 200, комусь ще більше. Та це нікого не бентежить – роздадуть матеріали, знімуть десяток сюжетів, на тому і закінчать. Знову ж таки, в обмін на будівельні матеріали необхідно віддати декілька копій документів, які містять особисті дані. Чергова спроба їх зібрати аби провести псевдореферендум", - наголосив Гайдай.

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