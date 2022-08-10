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Новини Фото Війна
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Двоє мирних мешканців загинули під час російського обстрілу селища на Харківщині, - поліція. ФОТОрепортаж

У середу, 10 серпня, близько 12:00 ворог касетними боєприпасами обстріляв селище Старий Салтів на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр поліції області, двоє цивільних дістали поранення не сумісні з життям і загинули на місці.

Зазначається, що відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Двоє мирних мешканців загинули під час російського обстрілу селища на Харківщині, - поліція 01

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Двоє мирних мешканців загинули під час російського обстрілу селища на Харківщині, - поліція 02
Двоє мирних мешканців загинули під час російського обстрілу селища на Харківщині, - поліція 03

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обстріл (29052) Нацполіція (15264) смерть (6777) Харківщина (6054)


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10.08.2022 21:14 Відповісти
 
 