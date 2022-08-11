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Новини Фото Війна
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За добу рашисти випустили близько 200 мін та снарядів по території Сумщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

10 серпня російські окупанти випустили понад 200 мін та снарядів, а також застосували стрілецьку зброю по територіям 5 громад у Сумській області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За добу рашисти випустили близько 200 мін та снарядів по території Сумщини, - ОВА 01

"Унаслідок обстрілів тимчасово без газу лишалися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах. Поки що більшість проблем усунуто", - написав Живицький.

За добу рашисти випустили близько 200 мін та снарядів по території Сумщини, - ОВА 02
За добу рашисти випустили близько 200 мін та снарядів по території Сумщини, - ОВА 03
За добу рашисти випустили близько 200 мін та снарядів по території Сумщини, - ОВА 04
За добу рашисти випустили близько 200 мін та снарядів по території Сумщини, - ОВА 05

Також читайте: Доба на Сумщині: Понад 50 прильотів, двоє людей поранені, - ОВА

За добу рашисти випустили близько 200 мін та снарядів по території Сумщини, - ОВА 06

Крім цього, у селі Радьківка Сумської громади було пошкоджено приватні будинки, у Славгороді Краснопільської громади також пошкоджено будинки, "уточнюється інформація про збитки фермерських господарств".

За добу рашисти випустили близько 200 мін та снарядів по території Сумщини, - ОВА 07
За добу рашисти випустили близько 200 мін та снарядів по території Сумщини, - ОВА 08

Голова ОВА зазначив, що постраждалих немає.

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Автор: 

обстріл (29063) Сумська область (3840)


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в 2019...а чего только сейчас ?до этого с 24 фев. он был не нужен?
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11.08.2022 04:02 Відповісти
Брати нас не забувают
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11.08.2022 08:55 Відповісти
 
 