За добу рашисти випустили близько 200 мін та снарядів по території Сумщини, - ОВА. ФОТОрепортаж
10 серпня російські окупанти випустили понад 200 мін та снарядів, а також застосували стрілецьку зброю по територіям 5 громад у Сумській області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Унаслідок обстрілів тимчасово без газу лишалися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах. Поки що більшість проблем усунуто", - написав Живицький.
Крім цього, у селі Радьківка Сумської громади було пошкоджено приватні будинки, у Славгороді Краснопільської громади також пошкоджено будинки, "уточнюється інформація про збитки фермерських господарств".
Голова ОВА зазначив, що постраждалих немає.
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показати весь коментар11.08.2022 04:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Валентин Коваль
показати весь коментар11.08.2022 08:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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