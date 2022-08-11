За добу рашисти випустили близько 200 мін та снарядів по території Сумщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

10 серпня російські окупанти випустили понад 200 мін та снарядів, а також застосували стрілецьку зброю по територіям 5 громад у Сумській області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок обстрілів тимчасово без газу лишалися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах. Поки що більшість проблем усунуто", - написав Живицький.









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Крім цього, у селі Радьківка Сумської громади було пошкоджено приватні будинки, у Славгороді Краснопільської громади також пошкоджено будинки, "уточнюється інформація про збитки фермерських господарств".





Голова ОВА зазначив, що постраждалих немає.

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