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Новини Фото Війна
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У Чорногорії офіціанти одного з барів носять уніформу з рашистським символом "Z" – посольство України надіслало ноту. ФОТО

У столиці Чорногорії Подгориці у кафе "Руски Бар" офіціанти носять символіку російської збройної агресії - літеру "Z". Українське посольство направило ноту протесту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.

У Чорногорії офіціанти одного з барів носять уніформу з рашистським символом Z – посольство України надіслало ноту 01

"Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу. Посольство надіслало ноту до відповідних органів влади Чорногорії та буде чекати офіційної реакції", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада Чорногорії почала заморожувати майно громадян РФ через санкції Євросоюзу

Автор: 

посольство України (285) пропаганда (2820) Чорногорія (202)


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Топ коментарі
+43
А це по твоєму що придурок?
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11.08.2022 02:04 Відповісти
+32
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11.08.2022 03:55 Відповісти
+30
спалити цей бар нах..
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11.08.2022 02:06 Відповісти
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Ну, главное не свастику.
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11.08.2022 01:58 Відповісти
А це по твоєму що придурок?
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11.08.2022 02:04 Відповісти
"Єто другоє" ©
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11.08.2022 05:22 Відповісти
Так нужно заходить в такой бар и зиговать официанту. А если тот спросит то обяснить что мол ты же фашистскую свастику носишь
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11.08.2022 02:06 Відповісти
Муссолини не имел свастики.
ах да, ты совок видать
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11.08.2022 10:48 Відповісти
Зігували нацисти. Воно навіть не знає який режим був у гітлерівській Німеччині, а де був фашиський, йди вчи історію, потім будеш комусь щось радиди показувати.
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11.08.2022 11:59 Відповісти
спалити цей бар нах..
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11.08.2022 02:06 Відповісти
мы ж не террористы как кацапы, устраивать диверсии в чужой стране.
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11.08.2022 02:46 Відповісти
ти, що дурний, яка диверсія, недопалок офіціант кинув не там, плитку на кухні не виключили, коротке замикання, та купа варіантів божої кари.
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11.08.2022 07:55 Відповісти
Alex Dev, ми це хто? Якого роду й племені будеш, москворот?
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11.08.2022 12:00 Відповісти
До войны часто ездили с семьей в Хорватию. Черногорию приходилось проезжать, в сравнении с Хорватией - помойка.
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11.08.2022 02:07 Відповісти
Згодна з вами на 100%, 2 роки тому була в круїзі і зупинялися в Хорватії на день, в Хорватії екскурсію нам зробили на повний день. Як у них чисто і красиво, дороги новенькі (це не на підтримку Зеленського сказано з його грабунком на дорогах), все відремонтовано, міста навіть старі все одно виглядають доглянуто, після Хорватії заїхали до Греції, це був повний відстій, такий роздрат, бруд , слів не вистачає, в Чорногорії не була але чомусь думаю що там так само як і Греції.
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11.08.2022 07:02 Відповісти
Переважна більшість чорногорців сповідує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F православ'я .
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11.08.2022 08:28 Відповісти
Щось ви вже зовсім терпілами стали,спаліть той уzzki bar
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11.08.2022 02:08 Відповісти
мы ж не такие как вы, кацапы, устраивать диверсии в чужих странах.. На кацапии можно что-то спалить - это богоугодное дело.
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11.08.2022 02:48 Відповісти
Холуи тупые
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11.08.2022 02:10 Відповісти
Абрамович, из-за санкций, выставил на продажу металлургические заводы в США и в Канаде, которым он (общак Путина) владеет.

Интересные получаются санкции. Вместо того, чтобы конфисковать или заморозить активы, банде Путина позволяют продать заводы и получить кэш
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11.08.2022 02:11 Відповісти
Інтіреснає пісьмо напісала каломойская макака,пра абрамовіча,пачітайті надасугє.
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11.08.2022 02:22 Відповісти
Пусть продает

Деньги потом и заморозят
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11.08.2022 02:26 Відповісти
кешом там ніхто не розраховується, баблом, цінними паперами, які успішно заморозять. Якщо забрати завод можуть бути проблеми з його управлінням і впаде в ціні, а так норм.
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11.08.2022 07:58 Відповісти
Там же написано Руски бар. Це як попередження 18+ для порно фільма.
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11.08.2022 02:28 Відповісти
Вы таким сравнением оскорбляете порнофильмы.
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11.08.2022 03:25 Відповісти
Вы не в курсах: это просто братство ******, как они себя называют.
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11.08.2022 02:32 Відповісти
Что они тогда делают в НАТО? Пусть выходят и обратно присоединяются к любимой Сербии
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11.08.2022 02:46 Відповісти
Так название как бы намекает... Если бы в заведении с названием «русский бар» висел портрет Бандеры, официанты носили бы рубашки с трезубцем и подавали коктейль смерть кацапа, с чаевыми могли бы возникнуть некоторые проблемы
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11.08.2022 02:48 Відповісти
Тогда в меню был бы "новичок"
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11.08.2022 05:25 Відповісти
Странно, что ****** написано неполностью. Наверное краски не хватило у *******
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11.08.2022 03:06 Відповісти
хазяин этого бара рузге, владельцами недвижимостью в черногории есть рузге причем средней руки бизнесмены и бывшие силовики ничего удивительного.
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11.08.2022 03:08 Відповісти
Закрити цей бар.
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11.08.2022 03:19 Відповісти
як ми можемо щось Закрити в другій країні?
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11.08.2022 07:04 Відповісти
ми - це ти про кого? ти ніяк, а ми можем.
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11.08.2022 07:59 Відповісти
основные "показания" против азовцев с Азовстали давала Марина Ахмедова - близкая подруга Ирины Верещук. Той самой Верещук, которая и сдала наших воинов русне, прикрываясь липовым участием ООН и КК.
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11.08.2022 03:51 Відповісти
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11.08.2022 03:55 Відповісти
"благодаря" вот таким гнидам сейчас в Украине -то что происходит
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11.08.2022 03:57 Відповісти
Цих гнид до влади привели інші гниди, яких дуже багато.
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11.08.2022 04:44 Відповісти
Що ви пропонуєте з ними робити?
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11.08.2022 06:26 Відповісти
Я коментую, а не пропоную. А з "ними" вже нічого не зробиш, пізно.
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11.08.2022 07:13 Відповісти
верещук "********* русского мира"
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11.08.2022 08:25 Відповісти
Слава Украине!!!
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11.08.2022 10:51 Відповісти
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11.08.2022 04:06 Відповісти
Символ "Z95" цілком влаштував би посольство України .
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11.08.2022 04:59 Відповісти
Немного позитива на утро
https://m.youtube.com/watch?v=rhaJN2XkQL0
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11.08.2022 06:35 Відповісти
Дякую вам, три з половиною хвилини прекрасного позитиву, вам гарного ранку, А мені на ніч як снодійне.
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11.08.2022 07:08 Відповісти
Сербские садисты четники - идейные братья рашистских недофашиков!
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11.08.2022 07:26 Відповісти
Яка назва цього бару?

Піду поставлю відгук в гугл картах.
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11.08.2022 08:14 Відповісти
На стене за офециком, ой, фашиком, написано - узкий бар
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11.08.2022 08:39 Відповісти
В Чорногорії суспільство дуже розділене. Хоч там ситуація відрізняється в кращий бік порівняно з Сербією, але вати ще дуже багато.
І це країна НАТО, до речі...
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11.08.2022 08:24 Відповісти
Таке утворення як Чорногорія взяли в НАТО, а Україну ні. Стандарти, ага)) У них ВПС це 5 вертольотів.
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11.08.2022 08:37 Відповісти

Фуйло в чорногорців спиз...в цю букву

Зе́та (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 серб. Зета) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F середньовічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 південнослов'янська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава , князівство, що розташовувалось на заході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 Балкан на території ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Чорногорії .
Згадки[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0)&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0)&action=edit&section=1 ред. код ]

Перша згадка про Зету зустрічається у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F візантійського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 хроніста https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Кевкамена наприкінці https://uk.wikipedia.org/wiki/XI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XI століття . В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81 літописі Попа Дуклянина Зета згадується в 30-ій главі як центральна частина Верхньої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Далмації .

З початку https://uk.wikipedia.org/wiki/XII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XII століття назва «Зета» все частіше витісняє з вжитку колишню назву країни - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) Дукля (стара назва зберігається лише в королівському титулі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87 Вукана Неманича ).
Історія[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0)&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0)&action=edit&section=2 ред. код ]

Довгий час Зета була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BB васалом сербської держави https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0) Рашка , нею керували спадкоємці престолу від сербської династії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96 Неманичів . Зета отримала незалежність в https://uk.wikipedia.org/wiki/1356 1356 році, під час поступового розпаду імперії після смерті царя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD Стефана Уроша IV Душана з династії Неманичів в https://uk.wikipedia.org/wiki/1355 1355 році. Основним спадкоємцем став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) жупан з Рашки або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C король https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8 сербів .

Зета та Рашка були об'єднані за часів правління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_I_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8F Стефана Немані в одну державу.

В другій половині https://uk.wikipedia.org/wiki/XIV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIV - https://uk.wikipedia.org/wiki/XV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XV столітті Зетою керували місцеві сербські династії Балшичів та Черноєвичів.

В https://uk.wikipedia.org/wiki/1496 1496 році, після втечі з країни останнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85 монарха Джураджа Черноєвича, Зета увійшла до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Османської імперії .
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11.08.2022 08:30 Відповісти
Там же на стине написано - узкий бар, визитки Яроша пора им на имейл выслать 🤣
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11.08.2022 08:31 Відповісти
Еще и портрет на стене жукова - ******, который наражать свежого мяска хотел...
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11.08.2022 08:41 Відповісти
 
 