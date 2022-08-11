У Чорногорії офіціанти одного з барів носять уніформу з рашистським символом "Z" – посольство України надіслало ноту. ФОТО
У столиці Чорногорії Подгориці у кафе "Руски Бар" офіціанти носять символіку російської збройної агресії - літеру "Z". Українське посольство направило ноту протесту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.
"Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу. Посольство надіслало ноту до відповідних органів влади Чорногорії та буде чекати офіційної реакції", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+43 Maksym Kovalchuk
показати весь коментар11.08.2022 02:04 Відповісти Посилання
+32 Voc Vox
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+30 U A #508723
показати весь коментар11.08.2022 02:06 Відповісти Посилання
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ах да, ты совок видать
Интересные получаются санкции. Вместо того, чтобы конфисковать или заморозить активы, банде Путина позволяют продать заводы и получить кэш
Деньги потом и заморозят
https://m.youtube.com/watch?v=rhaJN2XkQL0
Піду поставлю відгук в гугл картах.
І це країна НАТО, до речі...
Фуйло в чорногорців спиз...в цю букву
Зе́та (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 серб. Зета) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F середньовічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 південнослов'янська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава , князівство, що розташовувалось на заході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 Балкан на території ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Чорногорії .
Згадки[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0)&veaction=edit§ion=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0)&action=edit§ion=1 ред. код ]
Перша згадка про Зету зустрічається у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F візантійського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 хроніста https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Кевкамена наприкінці https://uk.wikipedia.org/wiki/XI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XI століття . В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81 літописі Попа Дуклянина Зета згадується в 30-ій главі як центральна частина Верхньої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Далмації .
З початку https://uk.wikipedia.org/wiki/XII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XII століття назва «Зета» все частіше витісняє з вжитку колишню назву країни - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) Дукля (стара назва зберігається лише в королівському титулі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87 Вукана Неманича ).
Історія[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0)&veaction=edit§ion=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0)&action=edit§ion=2 ред. код ]
Довгий час Зета була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BB васалом сербської держави https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0) Рашка , нею керували спадкоємці престолу від сербської династії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96 Неманичів . Зета отримала незалежність в https://uk.wikipedia.org/wiki/1356 1356 році, під час поступового розпаду імперії після смерті царя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD Стефана Уроша IV Душана з династії Неманичів в https://uk.wikipedia.org/wiki/1355 1355 році. Основним спадкоємцем став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) жупан з Рашки або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C король https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8 сербів .
Зета та Рашка були об'єднані за часів правління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_I_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8F Стефана Немані в одну державу.
В другій половині https://uk.wikipedia.org/wiki/XIV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIV - https://uk.wikipedia.org/wiki/XV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XV столітті Зетою керували місцеві сербські династії Балшичів та Черноєвичів.
В https://uk.wikipedia.org/wiki/1496 1496 році, після втечі з країни останнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85 монарха Джураджа Черноєвича, Зета увійшла до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Османської імперії .