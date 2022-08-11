У Чорногорії офіціанти одного з барів носять уніформу з рашистським символом "Z" – посольство України надіслало ноту. ФОТО

У столиці Чорногорії Подгориці у кафе "Руски Бар" офіціанти носять символіку російської збройної агресії - літеру "Z". Українське посольство направило ноту протесту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.

"Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу. Посольство надіслало ноту до відповідних органів влади Чорногорії та буде чекати офіційної реакції", - йдеться у повідомленні.

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