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Росія завдала удару по Харкову. Продовжуються ворожі обстріли населених пунктів області. Є поранена, - Синєгубов. ФОТО

Вночі ворог знову завдав удару по Харкову. Протягом доби ворог продовжив масовані обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росія завдала удару по Харкову. Продовжуються ворожі обстріли населених пунктів області. Є поранена, - Синєгубов 01

"Вночі ворог знову завдав удару по Харкову. Близько 4:30 російський боєприпас влучив в землю двору житлового будинку. Пошкоджено офісну будівлю, в багатоквартирному будинку вибито вікна. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що другий день поспіль окупанти безперервно обстрілюють Циркуни.

"Вчора протягом дня зафіксовано 12 обстрілів села, сталося 10 пожеж. Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди, магазини, кафе, гаражі. Поранення отримала жінка 76 років, її стан середній. В Чугуївському районі через обстріли горіла трава та лісосмуга", - додають у ОВА.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Синєгубов повідомив, що на Харківському напрямку ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях українських захисників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли центр Харкова

"Росіяни намагалися йти в наступ в районі Уд, Петрівки та Гусарівки. Але під вогнем ЗСУ зазнали великих втрат та мусили тікати", - підкреслив він.


Росія завдала удару по Харкову. Продовжуються ворожі обстріли населених пунктів області. Є поранена, - Синєгубов 02
Росія завдала удару по Харкову. Продовжуються ворожі обстріли населених пунктів області. Є поранена, - Синєгубов 03
Росія завдала удару по Харкову. Продовжуються ворожі обстріли населених пунктів області. Є поранена, - Синєгубов 04

обстріл (29063) Харків (5672) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Фашисти обстрілюють Харків в 2022 році.
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11.08.2022 09:26 Відповісти
Росія кожну ніч запускає ракети з белгороду. Вже майже півроку. Ми півроку не відповідаємо...
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11.08.2022 09:44 Відповісти
 
 