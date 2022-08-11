Окупанти "демілітаризували" села та ліси на Миколаївщині, вогнеборці гасили три пожежі, - Кім. ФОТОрепортаж

Протягом доби окупанти обстрілювали Миколаївщину з артилерії.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 10 серпня, об 11:00 окупанти обстріляли село Зоря в Шевченківській громаді - зруйновано житлові будинки. Постраждалих серед населення немає.

10 серпня, близько 22:25 та 11 серпня, близько 6:30, ворог обстрілював село Костянтинівка Первомайської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає.

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Крім того, 10 серпня, після 14-ї години внаслідок обстрілів території поза селами загорілася хвойна підстилка у Балабанівському лісовому урочищі. Вогонь знищив 10 га хвойної підстилки, пожежу ліквідовано о 18-й годині. Перша пожежа в цьому лісі виникла близько 6-ї години ранку 10 серпня, вогнеборці ліквідували її близько 12:42 на площі 4,5 га.

Також окупанти 10 серпня обстріляли село Широке Широківської громади. В результаті зруйновані два житлові будинки, зафіксовано влучання були в зруйновану школу та стадіон. Постраждалих немає.

Орієнтовно з 22:00 ворог обстрілював території за межами населених пунктів громади. Станом на ранок 11 серпня тривають обстріли за межами громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

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Протягом минулої доби обстрілів зазнали села Лепетиха та Кавказ. Також внаслідок обстрілів у селищі Березнегувате виникла пожежа на відкритій території площею 2500 кв. м. Пожежу ліквідовано о 19:10. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.





