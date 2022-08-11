Окупанти "демілітаризували" села та ліси на Миколаївщині, вогнеборці гасили три пожежі, - Кім. ФОТОрепортаж
Протягом доби окупанти обстрілювали Миколаївщину з артилерії.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, 10 серпня, об 11:00 окупанти обстріляли село Зоря в Шевченківській громаді - зруйновано житлові будинки. Постраждалих серед населення немає.
10 серпня, близько 22:25 та 11 серпня, близько 6:30, ворог обстрілював село Костянтинівка Первомайської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає.
Крім того, 10 серпня, після 14-ї години внаслідок обстрілів території поза селами загорілася хвойна підстилка у Балабанівському лісовому урочищі. Вогонь знищив 10 га хвойної підстилки, пожежу ліквідовано о 18-й годині. Перша пожежа в цьому лісі виникла близько 6-ї години ранку 10 серпня, вогнеборці ліквідували її близько 12:42 на площі 4,5 га.
Також окупанти 10 серпня обстріляли село Широке Широківської громади. В результаті зруйновані два житлові будинки, зафіксовано влучання були в зруйновану школу та стадіон. Постраждалих немає.
Орієнтовно з 22:00 ворог обстрілював території за межами населених пунктів громади. Станом на ранок 11 серпня тривають обстріли за межами громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.
Протягом минулої доби обстрілів зазнали села Лепетиха та Кавказ. Також внаслідок обстрілів у селищі Березнегувате виникла пожежа на відкритій території площею 2500 кв. м. Пожежу ліквідовано о 19:10. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.
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