Наслідки сьогоднішнього "прильоту" у двір житлового будинку в центрі Харкова, - Терехов. ФОТОрепортаж

На світанку 11 серпня росіяни вчергове обстріляли місто Харків.

Наслідки обстрілів центру Харкова опублікував у своєму телеграм-каналі міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Ось результати "прильоту" у двір житлового будинку у центрі Харкова. Слава Богу, що всі живі і ніхто не поранений", - написав він.

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