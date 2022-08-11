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Наслідки сьогоднішнього "прильоту" у двір житлового будинку в центрі Харкова, - Терехов. ФОТОрепортаж

На світанку 11 серпня росіяни вчергове обстріляли місто Харків.

Наслідки обстрілів центру Харкова опублікував у своєму телеграм-каналі міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Ось результати "прильоту" у двір житлового будинку у центрі Харкова. Слава Богу, що всі живі і ніхто не поранений", - написав він.

Також читайте: Росіяни обстріляли центр Харкова

Наслідки сьогоднішнього прильоту у двір житлового будинку в центрі Харкова, - Терехов 01

Наслідки сьогоднішнього прильоту у двір житлового будинку в центрі Харкова, - Терехов 02

Автор: 

обстріл (29063) Харків (5672) Терехов Ігор (314)


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Есть смысл таким планом публиковать фото прилётов? Поправки сделают. Точку легко определить куда прилетело
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11.08.2022 11:09 Відповісти
Поправки на что?
Они просто куда попало лупят
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11.08.2022 11:12 Відповісти
та в них завдання , Харків з землею зрівняти. Які поправки? Це нелюди.
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11.08.2022 11:24 Відповісти
Терехов - бавовна!Мурашники за для Харкова - гроши на вітер.Вони можливі тільки в центрі.На околицях - малоетажне будівництво + коттеджні містечка.Промзони взагалі подалі від житла за містом.
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11.08.2022 11:35 Відповісти
Незрозуло де це?
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11.08.2022 12:17 Відповісти
Центр міста, там такі дома розповсюджені.
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12.08.2022 12:50 Відповісти
Жодне ППО чи ПРО у Харкові взагалі не захищає від ракет іскандерів та С-300, запущених із бєлгорода. А рятує лише те, що іноді 1-2 ракети падають чи вибухають, не долетівши до кордона області.
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11.08.2022 13:26 Відповісти
в данном случае поможет только ответка, ответят раза 2-3 и сразу увидим как сократятся прилеты. Но с другой стороны объявят мобилизацию в белгороде
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11.08.2022 13:42 Відповісти
А Зе кажу що війна то фігня, головне економіку підіймати, бо Слугам олігархів вже нічого красти
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12.08.2022 12:51 Відповісти
 
 