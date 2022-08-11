Наслідки сьогоднішнього "прильоту" у двір житлового будинку в центрі Харкова, - Терехов. ФОТОрепортаж
На світанку 11 серпня росіяни вчергове обстріляли місто Харків.
Наслідки обстрілів центру Харкова опублікував у своєму телеграм-каналі міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Ось результати "прильоту" у двір житлового будинку у центрі Харкова. Слава Богу, що всі живі і ніхто не поранений", - написав він.
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Они просто куда попало лупят