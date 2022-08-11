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Наслідки обстрілу Донеччини російськими окупантами: Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Російські окупанти били по Донеччині з авіації, ЗРК "С-300" та "Ураганів".

Про це повідомля Цензор.НЕТ із посиланням на дані Нацполіції

Впродовж доби правоохоронці задокументували 20 воєнних злочинів РФ. Внаслідок ударів знищено оселі мирних громадян і цивільну інфраструктуру.

"Окупанти били по 11 населеним пунктам - містам Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Соледар, Красногорівка, Мар’їнка, Курахове, селах Кам’янка, Карлівка, Олександропіль, Ласточкине. Ворог скинув снаряди на житлові сектори, вбив і поранив цивільних мешканців.

Зруйновано та пошкоджено 36 об’єктів – 27 житлових будинків, з них чотири багатоквартирних, приміщення коксохімічного заводу, магазин, електромережа, гаражі", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів окупантами є загиблі та поранені.

Читайте: У Маріуполі окупанти проводять показові "затримання" людей у формі полку "Азов" та посилюють перевірки цивільних, - Андрющенко

Наслідки обстрілу Донеччини російськими окупантами: Є загиблі та поранені 01
Наслідки обстрілу Донеччини російськими окупантами: Є загиблі та поранені 02
Наслідки обстрілу Донеччини російськими окупантами: Є загиблі та поранені 03
Наслідки обстрілу Донеччини російськими окупантами: Є загиблі та поранені 04
Наслідки обстрілу Донеччини російськими окупантами: Є загиблі та поранені 05
Наслідки обстрілу Донеччини російськими окупантами: Є загиблі та поранені 06
Наслідки обстрілу Донеччини російськими окупантами: Є загиблі та поранені 07
Наслідки обстрілу Донеччини російськими окупантами: Є загиблі та поранені 08

Автор: 

Нацполіція (15264) Донецька область (8770)


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Там теж є іпонський магазин Ґу-дзікі?
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11.08.2022 10:59 Відповісти
фошістов же выгнали, и ВДРУГ, внезапно братья, морившие голодом, решили вернуть все взад, кто бы то и подумать то мог, правда?
Вместе же весело так ваивале против Муссолини и вот опять. Это Байден, Машей Захеровой буду, падла ссорит б*атские нороты, да?
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11.08.2022 11:00 Відповісти
Мы будем защищать рюZZkaя язычное насэлэние даже в Африке и по всему миру..речь Труплера в Мюнхене...кажись 2007 г.
Защитнички пля...
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11.08.2022 11:25 Відповісти
 
 