Наслідки обстрілу Донеччини російськими окупантами: Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Російські окупанти били по Донеччині з авіації, ЗРК "С-300" та "Ураганів".

Про це повідомля Цензор.НЕТ із посиланням на дані Нацполіції

Впродовж доби правоохоронці задокументували 20 воєнних злочинів РФ. Внаслідок ударів знищено оселі мирних громадян і цивільну інфраструктуру.

"Окупанти били по 11 населеним пунктам - містам Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Соледар, Красногорівка, Мар’їнка, Курахове, селах Кам’янка, Карлівка, Олександропіль, Ласточкине. Ворог скинув снаряди на житлові сектори, вбив і поранив цивільних мешканців.



Зруйновано та пошкоджено 36 об’єктів – 27 житлових будинків, з них чотири багатоквартирних, приміщення коксохімічного заводу, магазин, електромережа, гаражі", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів окупантами є загиблі та поранені.

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