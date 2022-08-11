На Тернопільщині псевдоволонтер заробив понад 600 тисяч грн на продажі амуніції, ввезеної як гумдопомога. ФОТОрепортаж
Псевдоволонтеру на Тернопільщині повідомлено про підозру у продажі бронежилетів, ввезених як гумдопомога.
Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Тернополянину повідомлено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (частина 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, підозрюваний спільно з іншими особами ввозив в Україну бронежилети та іншу амуніцію, кошти на які збирали у США. Їх купував брат організатора схеми та переправляв із США до Польщі. Надалі амуніція в’їжджала в Україну, як гуманітарна допомога. Проте бронежилети потрапляли не до благодійної організації, а на склади організатора схеми, і псевдоволонтер їх продавав.
Під час реалізації 49 бронежилетів за 620 тисяч грн підозрюваного викрили правоохоронці. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Встановлюється коло усіх причетних до незаконної діяльності осіб. Вилучену амуніцію буде передано на потреби ЗСУ.
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Кстати, вчера ролик Шкец выпустил, то есть Смешко - очень добрый, всегда боролся против очень злых.
и не знаю, вроде логично. плюс - вхож в Билдербергский клуб типо.
ну это же не - "сцаветник главаря офиса президента".... - ЧТО? КТО? Кого?
ссылочку в студию пожалуйста, с привязкой по времени.....
нефиг такого кормить государству, пусть отрабатівает.
его надо приговорить к принудительнім работам.
ТРУПІ **** ТАСКАТЬ!
ТРУПЫ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ ОН СВОЮ СОВЕСТЬ НЕ ПОМЕНЯЛ В ШКОЛЕ НА ЖУВАЧКУ,
Можно еще поля разминировать.
Шоб понимал, что война - это не то время и место, на чем пузо наедают.