На Тернопільщині псевдоволонтер заробив понад 600 тисяч грн на продажі амуніції, ввезеної як гумдопомога. ФОТОрепортаж

Псевдоволонтеру на Тернопільщині повідомлено про підозру у продажі бронежилетів, ввезених як гумдопомога.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Тернополянину повідомлено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (частина 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України).

Читайте також: Під виглядом гумдопомоги в Україну нелегально завезли товари військового призначення на майже 72 млн грн та продавали за завищеними цінами. ФОТО

За даними слідства, підозрюваний спільно з іншими особами ввозив в Україну бронежилети та іншу амуніцію, кошти на які збирали у США. Їх купував брат організатора схеми та переправляв із США до Польщі. Надалі амуніція в’їжджала в Україну, як гуманітарна допомога. Проте бронежилети потрапляли не до благодійної організації, а на склади організатора схеми, і псевдоволонтер їх продавав.

Під час реалізації 49 бронежилетів за 620 тисяч грн підозрюваного викрили правоохоронці. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Встановлюється коло усіх причетних до незаконної діяльності осіб. Вилучену амуніцію буде передано на потреби ЗСУ.

Також читайте: На Прикарпатті працівники благодійної організації продавали призначені для армії автівки, - Офіс Генпрокурора. ФОТО







