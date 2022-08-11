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Новини Фото Війна
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На Тернопільщині псевдоволонтер заробив понад 600 тисяч грн на продажі амуніції, ввезеної як гумдопомога. ФОТОрепортаж

прокуратура

Псевдоволонтеру на Тернопільщині повідомлено про підозру у продажі бронежилетів, ввезених як гумдопомога.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Тернополянину повідомлено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (частина 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України).

Читайте також: Під виглядом гумдопомоги в Україну нелегально завезли товари військового призначення на майже 72 млн грн та продавали за завищеними цінами. ФОТО

За даними слідства, підозрюваний спільно з іншими особами ввозив в Україну бронежилети та іншу амуніцію, кошти на які збирали у США. Їх купував брат організатора схеми та переправляв із США до Польщі. Надалі амуніція в’їжджала в Україну, як гуманітарна допомога. Проте бронежилети потрапляли не до благодійної організації, а на склади організатора схеми, і псевдоволонтер їх продавав.

Під час реалізації 49 бронежилетів за 620 тисяч грн підозрюваного викрили правоохоронці. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Встановлюється коло усіх причетних до незаконної діяльності осіб. Вилучену амуніцію буде передано на потреби ЗСУ.

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На Тернопільщині псевдоволонтер заробив понад 600 тисяч грн на продажі амуніції, ввезеної як гумдопомога 01
На Тернопільщині псевдоволонтер заробив понад 600 тисяч грн на продажі амуніції, ввезеної як гумдопомога 02
На Тернопільщині псевдоволонтер заробив понад 600 тисяч грн на продажі амуніції, ввезеної як гумдопомога 03

затримання (4352) шахрайство (1105) гуманітарна допомога (1003) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+4
Ось до чого призводить нездатність нинішньої влади до забезпеченя війська необхідним. Забезпечення війська - це обов'язок держави. «Я никому ничего не должен, кроме родителей» - прямий наслідок!
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11.08.2022 12:05 Відповісти
+3
когда Швец такое говорил, что продавали Хаймарсы?
ссылочку в студию пожалуйста, с привязкой по времени.....
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11.08.2022 12:42 Відповісти
+2
Мародерить у наших воинов,пожизненно паскуду,без права на амнистию!
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11.08.2022 12:01 Відповісти
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Швец закричит - воооот, продавали Хаймарсы, а вот если бы Смешко был....

Кстати, вчера ролик Шкец выпустил, то есть Смешко - очень добрый, всегда боролся против очень злых.
и не знаю, вроде логично. плюс - вхож в Билдербергский клуб типо.
ну это же не - "сцаветник главаря офиса президента".... - ЧТО? КТО? Кого?
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11.08.2022 11:58 Відповісти
Я бі не стал во всем верить мужику старше 70 лет, которій носит шиньен. Ну і то что он "под Китаем" тоже вез сомнения.
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11.08.2022 12:10 Відповісти
а каким мужыкам ты веришь? тем, которые колят себе ботокс? или которые нюхают кокс и под ним записывают видосики?
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11.08.2022 13:25 Відповісти
когда Швец такое говорил, что продавали Хаймарсы?
ссылочку в студию пожалуйста, с привязкой по времени.....
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11.08.2022 12:42 Відповісти
сажать таких нужно и заставлять работать. разгребать завалы.
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11.08.2022 11:58 Відповісти
Біда з нашими людьми .Віина не віина -- хочут нажитися
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11.08.2022 11:58 Відповісти
Мародерить у наших воинов,пожизненно паскуду,без права на амнистию!
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11.08.2022 12:01 Відповісти
Ось до чого призводить нездатність нинішньої влади до забезпеченя війська необхідним. Забезпечення війська - це обов'язок держави. «Я никому ничего не должен, кроме родителей» - прямий наслідок!
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11.08.2022 12:05 Відповісти
а я против такого сажать.
нефиг такого кормить государству, пусть отрабатівает.
его надо приговорить к принудительнім работам.
ТРУПІ **** ТАСКАТЬ!
ТРУПЫ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ ОН СВОЮ СОВЕСТЬ НЕ ПОМЕНЯЛ В ШКОЛЕ НА ЖУВАЧКУ,

Можно еще поля разминировать.
Шоб понимал, что война - это не то время и место, на чем пузо наедают.
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11.08.2022 12:10 Відповісти
Тільки ж не заробив, або "заробив" треба казати!!!(((((
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11.08.2022 12:13 Відповісти
Серьожа?
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11.08.2022 12:21 Відповісти
Притула? Похож!
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11.08.2022 13:27 Відповісти
Судить и с лопатой на 0,рыть окопы.
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11.08.2022 13:29 Відповісти
Не дивлюся цього фарбованого кгбіста, вони колишніми не бувають, до речі...і вам не раджу....
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11.08.2022 14:42 Відповісти
А цього тернополянина сусіди здали....запідозрили його різке збільшення доходів...от гадюка.....треба прізвища таких оприлюднювати...ганьба ім і родині усій...
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11.08.2022 14:47 Відповісти
що ви написали у заголовку-мародер ЗАРОБИВ 600000грн. ця паскуда працювала? воно крала у людей, крала у ЗСУ, а журналісти пишуть - ЗАРОБИВ. включайте мізки.
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11.08.2022 15:14 Відповісти
 
 