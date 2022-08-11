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Адвокатка за 12 тис доларів США "допомагала" чоловікам призовного віку перетнути кордон, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру адвокатці за фактами виготовлення підроблених документів, а також в організації незаконної схеми переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.


Адвокатка за 12 тис доларів США допомагала чоловікам призовного віку перетнути кордон, - Офіс Генпрокурора 01

"За даними слідства, підозрювана, перебуваючи у змові з іншими особами, за грошову винагороду розробила схему виготовлення підроблених документів, за допомогою яких чоловіки призовного віку могли безперешкодно перетинати державний кордон України в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

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Адвокатка за 12 тис доларів США допомагала чоловікам призовного віку перетнути кордон, - Офіс Генпрокурора 02

Вартість послуг з виготовлення довідок військово-лікарської комісії одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки м. Києва складала 12000 доларів США.

Адвокатка за 12 тис доларів США допомагала чоловікам призовного віку перетнути кордон, - Офіс Генпрокурора 03

адвокат (939) кордон (4817) чоловіки (160) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+17
А за яку суму втік Портнов, чи ето другоє?
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11.08.2022 13:33 Відповісти
+12
Ви адепт простих рішень. Ні, шлаку залишиться більше. Втікають не лише люди з низьким рівнем стресостійкості, а працездатного і репродуктивного віку, які впевнені, що зможуть адаптуватись і працювати за кордоном. Вони не просто бояться померти, чи стати інвалідом, вони не бачать перспектив щоб залишатись громадянами України. Оце найбільша проблема. По великому рахунку, маючи ******* зброю, яку нам дають обмежено, мобресурсу б вистачило. Але зброї мало і дуже мало і люди не хочуть ставати розхідним матеріалом. Українська корумпована влада найбільший демотиватор.
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11.08.2022 13:55 Відповісти
+11
ТОЛКОВИЙ АДВОКАТТ.. прям як суддя з печерского суду
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11.08.2022 13:32 Відповісти
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это же грабеж!
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11.08.2022 13:31 Відповісти
ТОЛКОВИЙ АДВОКАТТ.. прям як суддя з печерского суду
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11.08.2022 13:32 Відповісти
якраз то безтолковий, бо документи підробляв, це не адвокат
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11.08.2022 15:59 Відповісти
А за яку суму втік Портнов, чи ето другоє?
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11.08.2022 13:33 Відповісти
Він ше повернеться, треба ж комусь керувати та вчити дурнів кацапів любити.
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11.08.2022 13:35 Відповісти
Одні кончені заборонили,інші кончені на цьому заробляють,яка користь від тих хто не хоче воювати,та не має роботи?тримати у заручниках гоїв,це кошерної мабуть.
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11.08.2022 13:34 Відповісти
Відкриють кордони і стане ще на 10 мільйонів менше, бо виїзджатимуть з кінцями цілими сім'ями.
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11.08.2022 13:37 Відповісти
Кордони до кінця війни ніхто не відкриє. Скоріш 10 млн повернуться
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11.08.2022 13:38 Відповісти
Якщо зараз з кінцями не поїдуть, то по результатам війни поїдуть
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11.08.2022 13:38 Відповісти
Є один нюанс, режим тимчасового захисту у ЄС не безконечний; потім ніхто всіх підряд не буде приймати, як зараз. Тому після війни може так виявитися, що окрім жебрацьких польщ, в нормальні країни просто не будуть пускати на пмж. Так що не всьо так однозначно
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11.08.2022 13:48 Відповісти
Дело будет в том, что сюда вернутся все, кто там не сможет себя содержать, то есть бедные, нищие и тд. Те, кто сможет, уедут, чтобы больше не попасть в подобный «плен» ещё раз. В итоге все, кто могут принести экономическую пользу Украине, ассимилируются в Европе, а все, кто не сможет, останутся доживать свою жизнь тут. Где польза?
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11.08.2022 13:58 Відповісти
Ти не зрозумів мій комент. Я пишу, що після закриття лавочки з біженством, легально потрапити жити у ЄС чи США для всіх бажаючих не буде можливості. Так, високвафіковані кадри з мовами легко переїдуть у якусь Швейцарію чи Норвегію, однак для 95% пересічних роботяг, окрім польщ і чехій, які завжди були відкриті для заробітчан, більше не буде куди податися. А польщі і чехії не резинові - всі не влізуть. Якось так.
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11.08.2022 14:14 Відповісти
Тобі чіпуха пихата,до Польщі та Чехії,як до Києва раком повзти,живи у своєму болоті обісраному,та не ******** тут про справжніх друзів свою маячню малороську.
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11.08.2022 15:40 Відповісти
и самое интересное то, что старый слоган "работа делает человека свободным" в точности походит для этой ситуации.
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11.08.2022 14:16 Відповісти
По якому критерію ви визначаєте нормальну чи ненормальну країну? І чому це Польща жебрацька?
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11.08.2022 15:15 Відповісти
Нехай їдуть,користі від них нуль,потенційні зрадники.
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11.08.2022 13:41 Відповісти
Ваша заява дуже категорична і безкомпромісна.
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11.08.2022 13:45 Відповісти
з прямими зрадниками у владі - про яких "потенційних зрадників" пан пише?
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11.08.2022 14:12 Відповісти
Про тих,хто обрав прямих.
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11.08.2022 15:37 Відповісти
В першу чергу виїдуть ті, хто ще до війни вагався. 10 млн. Не виїдуть, але 2-4 точно.
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11.08.2022 13:43 Відповісти
Це правда
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11.08.2022 14:43 Відповісти
Вся суть цих показових справ полягає в одному - боротьба з конкурентами! Вся країна має знати, що виїзд чоловіків призовного віку має відбуватися тільки через офіційну касу. А з цієї каси кеш іде на гору для прібарахлєнія Zeкоманди.
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11.08.2022 13:35 Відповісти
До речі хєрова новина для сєкти 73% - на найближчій сесії вр, планується продовжити військовий стан і мобілізацію ще як мінімум до кінця року. "Хоть поржем".
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11.08.2022 13:37 Відповісти
а що ти прпонуєш? хто і як повинен захищати країну від кацапів?
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11.08.2022 13:43 Відповісти
Ну ти захищаєш панські туалети від бруду. Я не твій колега, тому порад не можу ніяких дати.
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11.08.2022 13:50 Відповісти
опять "мытье туалетов"? кацап детектед
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11.08.2022 14:13 Відповісти
Так кацапською ти не пройшов "детектед", я пишу українською.
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11.08.2022 14:16 Відповісти
Зброя повинна захищати!! Чи ви хочете кацапів трупами закидати! Я бачу з твоєї голови совок так і не вивітрився !! Вже як ця влада принизила чоловіків, так ще ніхто не принижував. І вони ще хочуть щоб бідні захищали їх статки та майно? Не забагато хочуть
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11.08.2022 14:50 Відповісти
Ось вже третє випорожнення супергута,і всі три,по футбольному,в штангу.А справжній вболівальник скаже-що в штангу,що в трибуну...Ти б недолугий супергут продовжував би писати про закатані гроші в асфальт,про закриття ракетних програм,а ти полізло в оцінки держав ЄС.Та за той час,що в нас іде війна-ми станемо повноправними членами і НАТО і ЄС.Краще не включай Вангу.І з яких це пір польша стала жебрацькою.Що "совок" поліз з усіх отворів?
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11.08.2022 16:17 Відповісти
У меня друг с фамилией Запорожец выехал за деньги, сказал не вернусь в Украину. Я на войне. Новая реальность Украины. Обидно что люди бегут обосрав штаны
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11.08.2022 13:40 Відповісти
То не друг
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11.08.2022 15:55 Відповісти
Нещодавно один експерт казав, що Ізраїль створився за рахунок іміграції громадян, а Україна створиться за рахунок еміграції - втечуть ті, хто не хоче її захищати. То чи треба утримувати таких невмотивованих жітєлєй? Нехай тікають *****, повітря буде свіжішим
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11.08.2022 13:40 Відповісти
Ви адепт простих рішень. Ні, шлаку залишиться більше. Втікають не лише люди з низьким рівнем стресостійкості, а працездатного і репродуктивного віку, які впевнені, що зможуть адаптуватись і працювати за кордоном. Вони не просто бояться померти, чи стати інвалідом, вони не бачать перспектив щоб залишатись громадянами України. Оце найбільша проблема. По великому рахунку, маючи ******* зброю, яку нам дають обмежено, мобресурсу б вистачило. Але зброї мало і дуже мало і люди не хочуть ставати розхідним матеріалом. Українська корумпована влада найбільший демотиватор.
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11.08.2022 13:55 Відповісти
А что там с Бакановым? С Коломойским? По старой схеме: много отстегнули,поняли и простили? А как же "авторитет"?
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11.08.2022 13:43 Відповісти
Щось дуже дорого.І за менше можна спокійно виїхати.
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11.08.2022 13:46 Відповісти
Можна сконструювати якийсь дельтаплан і перелетіти через кордон. Все одно прикордонники не будуть стріляти на ураження і гнатися на гелікоптері. А по грошам це буде точно дешевше.
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11.08.2022 13:54 Відповісти
Та ні.За менші гроші.можна пенсію собі зробити.
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11.08.2022 14:08 Відповісти
Мовою оригіналу: "Так овес нынче дорог! Его не купишь, овес-то!"
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11.08.2022 16:21 Відповісти
Якби чоловіки,так хотіли втекти,то кордони проривали би.Людей без заробітків залишили і ніхто не думає,що їм їсти,пити,одягнутися,заплатити комунальні і тд.Кожного 10 чоловіка наче беруть,а решті що робити? Не потрібно стільки тих,хто риє окопи.Не можливо ж створити армію на 5 млн.
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11.08.2022 13:51 Відповісти
Питання часу. Коли стане не просто дуже погано, а просто звіздєц, то охорону західного кордону доведеться посилювати.
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11.08.2022 13:58 Відповісти
Звідти ніхто не нападає.
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11.08.2022 14:55 Відповісти
Нещодавно спілкувався з прикордонником із Закарпаття. Той розповідав робочу схему: іде бус по дорозі вдовж кордону, потім призупиняється, із будки вибігають пару чоловіків з драбиною, бус їде; чоловіки кидають драбину на колючку і перелазять огорожу, переходять річку і вони в Румунії. У наших прикордонників просто немає шансів їх піймати. Однак кажуть, румунські прикордонники сильно дубасять наших порушників після затримання, хоч і не видають їх українській стороні.
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11.08.2022 14:03 Відповісти
Спілкувався, але забоявся шо віддубасять румунські прикордонники?
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11.08.2022 14:16 Відповісти
Ну скоріше всього він простий погранець і не втемі вони не просто так там перебігають вони знають час коли там патруля не буде, раз великий автобус приїзджає привозить, в Європі з одними розмовляв на заправці, я не спитав на якому пункті, говорять випадково стояли біля кордону підїхав автобус вийшли чоловіки покурити, вони підійшли до них поговорити тут з автобуса вибіг водій і крикнув щоб всі сідали швидко, що вікно є на кордоні, ті й сіли ну а дальше по вашій схемі, так хлопці і виїхали... правда їх не били румуни...
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11.08.2022 16:00 Відповісти
Государству нужно узаконить таксу. Платишь две зарплаты с полной премией военного на передовой - 200 тисяч грн допустим - получаешь на 2 месяца свободный въезд-выезд. А в платежной ведомости военных обязателен пункт - зарплата начислена в том числе из карманов уклонистов. Я не думаю, если солдатам в окопах на карточку придет два раза по 100 тысяч грн, они будут расстроены, что кому то разрешен выезд. Наоборот, будет какое то чувство справедливости, он в окопе, а тот другой оплачивает.
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11.08.2022 14:17 Відповісти
ТУПІ!!!
Давно відомо, що усіма цими питаннями займається виключно брат Єрмака!
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11.08.2022 14:57 Відповісти
Ось такі в нас адвокати нічого св'ятого лише власне збагачення.
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11.08.2022 15:19 Відповісти
10 штук отдавала погранцам а 2 себе хорошей.
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11.08.2022 15:22 Відповісти
Які диб... платять за це 12 якщо біля кожного кордону ділки рішають одразу за 10 без липових довідок і статті собі...

Коли зупиняєшся біля кордону самі тепер підходять головне трохи постояти, сам стояв чекав коли гуманітарку перевозили підходили намікали,
а бачив купу разів коли митники виїзджали на машині брали пару чоловіків з собою і проїзджали або взагалі менти заїзджали і завозили на перехід, не знаю які доки там були ,

ну або до воєнкомів піти, але то треба через знайомих ті все по слухам за 8 чітко роблять і геморою немає, а люди що виїхали пишуть на форумах що по регіонах 4 платили
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11.08.2022 15:49 Відповісти
Лучше бы ввели официально разрешенную отсрочку от мобилизации за 12 тысяч долларов в год и деньги бы шли на действующую армию, а не мутным адвокатам, военкомам и погранцам.
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11.08.2022 15:58 Відповісти
 
 