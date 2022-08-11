Адвокатка за 12 тис доларів США "допомагала" чоловікам призовного віку перетнути кордон, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру адвокатці за фактами виготовлення підроблених документів, а також в організації незаконної схеми переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.





"За даними слідства, підозрювана, перебуваючи у змові з іншими особами, за грошову винагороду розробила схему виготовлення підроблених документів, за допомогою яких чоловіки призовного віку могли безперешкодно перетинати державний кордон України в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

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Вартість послуг з виготовлення довідок військово-лікарської комісії одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки м. Києва складала 12000 доларів США.