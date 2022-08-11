Два схрони з боєприпасами виявили на Чернігівщині, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині прикордонник разом із СБУ, Нацполіцією та вибухотехніками виявили два схрони з боєприпасами.

Про це повідомляє в телеграмі Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Перший сховок знайшли на території Семенівської громади. За обшивкою стіни окупанти сховали протитанкову ракету "Фагот", три мінометні міни калібру 120 мм і споряджений магазин до автоматичного станкового гранатомета АГС-17.



Другий схрон виявили на околиці Михайло-Коцюбинської громади. Там були майже 1200 боєприпасів до стрілецької зброї калібрів 7,62 і 12,7 мм, а також 30 боєприпасів до гармат калібру 20 мм.



Зазначається, що придатні боєприпаси передадуть підрозділам Сил оборони України, а непридатні – знищать.

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