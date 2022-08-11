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Новини Фото Війна
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Інформатора ФСБ, який "зливав" позиції українських воїнів та коригував обстріли Лисичанська, засудили до 12 років за ґратами, - СБУ. ФОТО

Відповідне рішення виніс Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області. СБУ зібрала достатню доказову базу, яка підтверджує, що фігурант "зливав" ворогу розвіддані і допомагав окупантам захоплювати Лисичанськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

Інформатора ФСБ, який зливав позиції українських воїнів та коригував обстріли Лисичанська, засудили до 12 років за ґратами, - СБУ 01

Контррозвідники Служби встановили, що громадянин України потрапив у поле зору ФСБ під час відбування покарання у колонії на території РФ.

"Напередодні повномасштабного вторгнення ворог "закинув" його в Україну для здійснення розвідувально-підривної діяльності у районі операції Об’єднаних сил. Інформатор збирав та передавав куратору відомості про місця розташування вогневих позицій підрозділів ЗСУ, прикордонників, Нацгвардії на території Лисичанська. Крім того, він коригував артилерійський вогонь противника по місту. За свою "роботу" він отримував від російських спецслужб грошову винагороду", - йдеться у повідомленні.

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Під час затримання, яке відбулося у квітні цього року, СБУ вилучила засоби зв’язку із голосовими повідомленнями, листування в месенджерах, які підтверджують вчинення злочину. Суд визнав зловмисника винним за ч.7 ст. 111-1 (надання державі-агресору допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України) Кримінального кодексу України.

арешт (2536) Лисичанськ (315) СБУ (12933) ФСБ (1457)


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Топ коментарі
+9
Нарешті почали давати реальні строки. А то умовно, або книжки почитати
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11.08.2022 14:44 Відповісти
+7
Интересно,судьи учли тот факт,что его действия, причина гибели многих воинов и гражданских? Не 12,а пожизненно - и это будет справедливо.
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11.08.2022 14:52 Відповісти
+7
Таку наволоч кожного дня виловлюють, особливо на Донбасі, хоч би одного пристрелили, дивись і охочих стало би набагато менше.
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11.08.2022 14:53 Відповісти
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вся надежда у этого организма на выборы-2024.
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11.08.2022 14:35 Відповісти
этому не закрыли рожу
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11.08.2022 14:36 Відповісти
Верёвку и на дерево таких!
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11.08.2022 14:44 Відповісти
Нарешті почали давати реальні строки. А то умовно, або книжки почитати
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11.08.2022 14:44 Відповісти
Вот там возле стеночки и прикончите русопиторка.
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11.08.2022 14:51 Відповісти
Интересно,судьи учли тот факт,что его действия, причина гибели многих воинов и гражданских? Не 12,а пожизненно - и это будет справедливо.
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11.08.2022 14:52 Відповісти
А за міни і Азов тільки пожиттєво.
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11.08.2022 15:03 Відповісти
Не пожиттєве, а розстрілять нахрін!
Не хватало іще щоб народ, якого він убивав, годував таку гниду все життя!
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11.08.2022 15:05 Відповісти
Таку наволоч кожного дня виловлюють, особливо на Донбасі, хоч би одного пристрелили, дивись і охочих стало би набагато менше.
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11.08.2022 14:53 Відповісти
Я сподіваюсь що пристрелюють, просто ми про це не знаємо
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11.08.2022 16:39 Відповісти
Тільки побільше 200-х на раSSiю може промити мозки рашистам!
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11.08.2022 14:54 Відповісти
я уже не знаю что сказать, кого больше ненавижу тех кто имея гражданство Украины работает на врага и берет его паспорт, или наоборот
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11.08.2022 15:01 Відповісти
Навіщо суд.
Розстріл показово

І більше не яких наводчиків
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11.08.2022 15:11 Відповісти
Це добре, і ворог повинен бути жорстоко покараний!!! Але питання: чи зможе СБУ таким же чином покарати, ну наприклад, того ж Портнова? Тобто ретельно зібрати доказову базу, підготувати справу, щоб вона не розсипалася в суді і таке інше. Бо, і вчора була інформація, що трьом сєпарм з ЛДНР, які будували і чергували на блокпостах, дали по 15 років. Але то все терпіли, у яких навіть на нормального адвоката немає грошей.
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11.08.2022 15:13 Відповісти
Отак і втрачається довіра до влади.
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11.08.2022 15:50 Відповісти
Українська судова система і без того недосконала і тюрми теж. Навіщо її поганити через такі справи.
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11.08.2022 15:55 Відповісти
під час війни треба розстрілювати
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11.08.2022 16:39 Відповісти
А я бы расстрелял
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11.08.2022 18:29 Відповісти
А щоб трошки яйця дверима защемити для виправних цілей
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11.08.2022 18:56 Відповісти
Слава БОГУ,єрмака схопили
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12.08.2022 11:17 Відповісти
 
 