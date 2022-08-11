CNN спростувало версію росіян щодо трагедії в Оленівці: Застосування HIMARS виключено. ФОТО
Журналісти американського видання CNN провели власне розслідування вбивства полонених захисників "Азовсталі" в Оленівці. Звіт підтверджує причетність Росії до трагедії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
ЗМІ проаналізувало фото з місця трагедії, супутникові знімки та опитало криміналістів та експертів зі зброї.
Фахівці поки що не розповідають, що призвело до смерті полонених, проте виключили застосування HIMARS. Зокрема, експерти вказують на те, що ракетна система призначена для ураження цілей, що знаходяться за декілька десятків кілометрів. При цьому в'язниця в Оленівці розташована всього за 15 кілометрів від фронту.
Крім того, ракети HIMARS потужні і у разі влучання залишають після себе велику воронку. Будівля, в якій утримувалися українські військові, мала тонкі стіни і металевий дах, тому б точно не витримала удару.
"На цих відео ніде немає воронки, ліжка не відсунуті, стовпи не пошкоджені, але помітні масивні поразки від вогню. Якби це була керована реактивна система залпового вогню, ви б бачили вирви, розбиту стелю та стіни, тіла після вибуху", - сказав один із експертів.
Як приклад CNN публікує супутникові знімки наслідків удару HIMARS у Новій Каховці. Тоді українські військові знищили ворожий склад.
На інших знімках зображена колонія в Оленівці, яка має значно менше руйнувань.
Офіційні урядовці США також відкинули версію використання HIMARS. Експерти вказують на спалах зсередини будівлі, а не вибух через зовнішній вплив.
Також видання нагадало, що Росія не пропустила експертів Міжнародного комітету Червоного хреста та ООН на місце трагедії. Журналісти припустили, що Росія таким чином намагалася приховати катування та знущання над полоненими українськими захисниками.
Крім того, українські чиновники у коментарі виданню зазначили, що теракт стався напередодні обміну полоненими.
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В Буче есть десятки видеозаписей всех преступлений снятых кацапами. Их держат именно для того, чтобы после продавливания договорняка (разумеется, зимой это будет вместе с перекрытием газа и диверсиями на электростанциях по всей Европе, диверсанты уже давно на месте, в Германии наверное сотни уже сидят) расшатать центральную власть в стране и в этот момент повторно напасть. Дермак с Хламидией уже раз 5 пытались свой договорняк прокатить, а затем именно расшатать общество на две части с публикацией особой жестокости, вызвав у народа требование отомстить и начать войну уже первыми. Если бы договорняк был, то именно это бы и произошло, настоящий хаос и несвязанные действия армии и населения, а также Европы и США. Раз Путин продолжает это делать, значит у него реально сильные позиции по предателям внутри страны. Ведь предателей никто не вскрыл официально, они просто зассали перебегать на сторону кацапов до военной победы, но от своих задач не отказались, деньги то платят.
Надо просто предельно хладнокровно реагировать на все происходящее. Никого из погибших не оплакивать до конца войны, а просто уничтожать врага в десятикратном количестве. Спокойно, планомерно, не высказывая эмоций. Все переговоры с кацапами свести к монотонному повторению простого требования покинуть признанную ООН территорию Украины и до выполнения этого категорического требования на все давать свой отказ. Погибшие требуют мести за свою смерть, мести холодной, расчетливой и выгодной.