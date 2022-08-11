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Новини Фото Війна
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На Харківщині СБУ виявила 60 осіб, що передавали ворогу розвіддані та готували диверсії. ФОТОрепортаж

сбу

СБУ також виявила ворожі схрони зі зброєю та ворожих інформаторів та диверсантів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, працівники Служби безпеки проводять посилену контрдиверсійну "зачистку" прифронтових районів на сході України. У ході масштабних оперативних дій на Харківщині протягом останнього тижня викрито більше ніж 60 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами та виправдовували збройну агресію Росії.

Диверсанти, серед яких були колишні правоохоронці, збирали розвіддані про розташування українських військ та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону. Отримані матеріали окупанти використовували для масованих ракетно-артилерійських обстрілів Харківщини.

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Також російська агентура отримувала завдання готувати диверсії, у тому числі вибухи на території обласного центру. Співробітники СБУ затримали зловмисників під час передачі загарбникам закритої інформації з прифронтової території. Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти державної безпеки України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У результаті спецоперацій СБУ вдалося отримати і передати підрозділам Збройних Сил України понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників.

Також у ході проведення спецоперації встановлено місцезнаходження ворожих схронів з бойовими засобами ураження. З тайників вилучено реактивні протитанкові гранати, автоматичну зброю, снайперські гвинтівки та протипіхотні міни МОН-90. Виявлений арсенал планували використати російські диверсанти для вчинення диверсій у прикордонних районах Харківщини.

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На Харківщині СБУ виявила 60 осіб, що передавали ворогу розвіддані та готували диверсії 01
На Харківщині СБУ виявила 60 осіб, що передавали ворогу розвіддані та готували диверсії 02
На Харківщині СБУ виявила 60 осіб, що передавали ворогу розвіддані та готували диверсії 03
На Харківщині СБУ виявила 60 осіб, що передавали ворогу розвіддані та готували диверсії 04

На Харківщині СБУ виявила 60 осіб, що передавали ворогу розвіддані та готували диверсії 05
На Харківщині СБУ виявила 60 осіб, що передавали ворогу розвіддані та готували диверсії 06
На Харківщині СБУ виявила 60 осіб, що передавали ворогу розвіддані та готували диверсії 07

армія рф (17771) СБУ (12933) Харківщина (6054) диверсія (355) ЗСУ (7653)


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Топ коментарі
+16
60+ за тиждень!
А скільки ж там залишилося?
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11.08.2022 16:41 Відповісти
+12
Пожиттєве з повною конфіскацією майна родини.
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11.08.2022 16:46 Відповісти
+8
оскільки суддів-прихованих колаборантів за руку не зловили то до сраки ця робота - свої своїх відмажуть.
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11.08.2022 16:53 Відповісти
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60+ за тиждень!
А скільки ж там залишилося?
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11.08.2022 16:41 Відповісти
А скiльки там мусарi?
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11.08.2022 19:01 Відповісти
В Украине сепаратисток в мохеровых беретах окрестили нехорошим выражением: «Бесноватые бабушки». Это внучки тех, которых Сталин переселил из снежной Нигерии в Украину после массовой гибели украинцев во время искусственного Голодомора в 1933 году.

Город Харьков и Харьковская область по-прежнему находятся в зоне риска. Некоторые проукраинские политики называют Харьков «осиным гнездом» сепаратизма.



Статистика за 1933 год гласит:
Из Горьковской области в Одесскую область прибыл 141 эшелон переселенцев.
Братская Белоруссия не пожалела для Украины 68 эшелонов переселенцев.
Из западных областей РСФСР в Днепропетровскую область привезли 125 эшелонов россиян.
Из центрально-черноземного региона России доставили и расселили в Харьковской области пассажиров ста восьмидесяти восьми (188) железнодорожных эшелонов.
Из Ивановской области на Донбасс прибыло 147 эшелонов русскоговорящих переселенцев.
Коммунистическая партия переселяла колхозами вместе с лошадьми, коровами, овцами и сельскохозяйственным инвентарем. Переселяли российских учителей и интеллигенцию. Переселяли семьями, вместе со стариками и детьми. Размещали переселенцев в пустые, но еще не остывшие дома, хозяева которых умерли страшной смертью от голода.
Интеллигенты из России захватили с собой на новое место жительства не только домашнюю утварь, но и российскую культуру, искусство и обычаи.

Поэтому украинцы 81 год (с 1933 по 2014) слушали в концертах по заявкам радиослушателей песню «Коробейники» про блудливого челнока, который «матросил» с потенциальной покупательницей в некошеной ржи.
По обычаю петербуржскому, по обычаю древнерусскому - учили местных жителей переселенцы - после первой выпитой рюмки не закусывают, а между первой и второй - перерывчик небольшой. Таким образом, вторым хитом на землях Тараса Шевченко на многие годы стала песня «Очи черные» о беспробудном пьянстве и залитой вином скатерти.

И если учесть, что каждая прибывшая семья произвела на свет по двое - трое детей, то цифра пришельцев, ненавидящих МОВУ, выглядит внушительной. Теперь их тянет домой, в ордынский улус. Украинцы не возражают, а некоторые даже согласны купить им билет на поезд в один конец.
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11.08.2022 21:40 Відповісти
не треба називати оркiв руськими - забагато пошани для онукiв Чингiза
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13.08.2022 01:25 Відповісти
короче все коллаборанты, за исключением единиц
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11.08.2022 16:43 Відповісти
Всіх вже зібрали в читальному залі і примусили читати вголос Шевченка? Чи чекають на вирок суду?
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11.08.2022 16:46 Відповісти
Пожиттєве з повною конфіскацією майна родини.
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11.08.2022 16:46 Відповісти
четвертувати усих
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11.08.2022 16:46 Відповісти
https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-111.htm Кримінальний кодекс України Стаття 111. Державна зрада

карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-111.htm

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11.08.2022 23:08 Відповісти
Або, там, "вати" забагато, або з уходом Баканова СБУ почало працювати...
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11.08.2022 16:51 Відповісти
все вместе
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11.08.2022 16:54 Відповісти
судя по тому, как у кренделя обставлена хавера...., таки да....., совок дремучий......
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11.08.2022 16:52 Відповісти
оскільки суддів-прихованих колаборантів за руку не зловили то до сраки ця робота - свої своїх відмажуть.
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11.08.2022 16:53 Відповісти
1000500%%
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11.08.2022 16:57 Відповісти
Київські судді, які прийняли заяву Януковича про повернення йому влади, напередодні 24 лютого ще працюють, будуть ще за міни і Азов відмазувати зекрис.
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11.08.2022 17:30 Відповісти
Ти знову тут , зелень смердюча 😠?
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11.08.2022 17:31 Відповісти
Запитуєте скільки ж там їх залишилось?-всі 73 % упоротої бидловати
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11.08.2022 17:13 Відповісти
Всіх диверсантів готували люди Баканова , Татарова і Єрмака під чутким
керівництвом Найвеличнішого , але наше ЗСУ , зірвали іхні ганебні плани 😠
Вірю тільки ЗСУ і патріотам нашоі країни , які роблять все можливе і неможливе , для нашоі перемоги 😕
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11.08.2022 17:35 Відповісти
Ой-ой, по 60 русских отловлено среди этнических украинцев. Не зря говорят - все русские ******** ! ☝️
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11.08.2022 17:48 Відповісти
шестьдесят? а показали только двух, и то с заблюренными мордами. но, по прежнему самые жирные диверсанты и колаборанты продолжают находиться в верхних эшелонах власти. так что все это показуха, чтобы отвлечь внимание от глобальных проблем.
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11.08.2022 18:08 Відповісти
Передавать данные, это одно. Может и стоит покопать, допрашивать, игру там затеять. Но если подготовка к диверсиям и есть прямые факты--- только трибунал, 3часа на все, завели за угол и там же закопать. Или завтра будет 120, а после завтра отряды. Только растрел за госпреступления! Так победим!
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11.08.2022 18:53 Відповісти
А коли дійде черга то тих інформаторів та диверсантів, що сидять на Банковій?
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11.08.2022 19:39 Відповісти
 
 