На Харківщині СБУ виявила 60 осіб, що передавали ворогу розвіддані та готували диверсії. ФОТОрепортаж

СБУ також виявила ворожі схрони зі зброєю та ворожих інформаторів та диверсантів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, працівники Служби безпеки проводять посилену контрдиверсійну "зачистку" прифронтових районів на сході України. У ході масштабних оперативних дій на Харківщині протягом останнього тижня викрито більше ніж 60 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами та виправдовували збройну агресію Росії.

Диверсанти, серед яких були колишні правоохоронці, збирали розвіддані про розташування українських військ та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону. Отримані матеріали окупанти використовували для масованих ракетно-артилерійських обстрілів Харківщини.

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Також російська агентура отримувала завдання готувати диверсії, у тому числі вибухи на території обласного центру. Співробітники СБУ затримали зловмисників під час передачі загарбникам закритої інформації з прифронтової території. Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти державної безпеки України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У результаті спецоперацій СБУ вдалося отримати і передати підрозділам Збройних Сил України понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників.

Також у ході проведення спецоперації встановлено місцезнаходження ворожих схронів з бойовими засобами ураження. З тайників вилучено реактивні протитанкові гранати, автоматичну зброю, снайперські гвинтівки та протипіхотні міни МОН-90. Виявлений арсенал планували використати російські диверсанти для вчинення диверсій у прикордонних районах Харківщини.

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