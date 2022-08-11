На Харківщині СБУ виявила 60 осіб, що передавали ворогу розвіддані та готували диверсії. ФОТОрепортаж
СБУ також виявила ворожі схрони зі зброєю та ворожих інформаторів та диверсантів.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, працівники Служби безпеки проводять посилену контрдиверсійну "зачистку" прифронтових районів на сході України. У ході масштабних оперативних дій на Харківщині протягом останнього тижня викрито більше ніж 60 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами та виправдовували збройну агресію Росії.
Диверсанти, серед яких були колишні правоохоронці, збирали розвіддані про розташування українських військ та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону. Отримані матеріали окупанти використовували для масованих ракетно-артилерійських обстрілів Харківщини.
Також російська агентура отримувала завдання готувати диверсії, у тому числі вибухи на території обласного центру. Співробітники СБУ затримали зловмисників під час передачі загарбникам закритої інформації з прифронтової території. Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти державної безпеки України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У результаті спецоперацій СБУ вдалося отримати і передати підрозділам Збройних Сил України понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників.
Також у ході проведення спецоперації встановлено місцезнаходження ворожих схронів з бойовими засобами ураження. З тайників вилучено реактивні протитанкові гранати, автоматичну зброю, снайперські гвинтівки та протипіхотні міни МОН-90. Виявлений арсенал планували використати російські диверсанти для вчинення диверсій у прикордонних районах Харківщини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А скільки ж там залишилося?
Город Харьков и Харьковская область по-прежнему находятся в зоне риска. Некоторые проукраинские политики называют Харьков «осиным гнездом» сепаратизма.
Статистика за 1933 год гласит:
Из Горьковской области в Одесскую область прибыл 141 эшелон переселенцев.
Братская Белоруссия не пожалела для Украины 68 эшелонов переселенцев.
Из западных областей РСФСР в Днепропетровскую область привезли 125 эшелонов россиян.
Из центрально-черноземного региона России доставили и расселили в Харьковской области пассажиров ста восьмидесяти восьми (188) железнодорожных эшелонов.
Из Ивановской области на Донбасс прибыло 147 эшелонов русскоговорящих переселенцев.
Коммунистическая партия переселяла колхозами вместе с лошадьми, коровами, овцами и сельскохозяйственным инвентарем. Переселяли российских учителей и интеллигенцию. Переселяли семьями, вместе со стариками и детьми. Размещали переселенцев в пустые, но еще не остывшие дома, хозяева которых умерли страшной смертью от голода.
Интеллигенты из России захватили с собой на новое место жительства не только домашнюю утварь, но и российскую культуру, искусство и обычаи.
Поэтому украинцы 81 год (с 1933 по 2014) слушали в концертах по заявкам радиослушателей песню «Коробейники» про блудливого челнока, который «матросил» с потенциальной покупательницей в некошеной ржи.
По обычаю петербуржскому, по обычаю древнерусскому - учили местных жителей переселенцы - после первой выпитой рюмки не закусывают, а между первой и второй - перерывчик небольшой. Таким образом, вторым хитом на землях Тараса Шевченко на многие годы стала песня «Очи черные» о беспробудном пьянстве и залитой вином скатерти.
И если учесть, что каждая прибывшая семья произвела на свет по двое - трое детей, то цифра пришельцев, ненавидящих МОВУ, выглядит внушительной. Теперь их тянет домой, в ордынский улус. Украинцы не возражают, а некоторые даже согласны купить им билет на поезд в один конец.
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-111.htm
керівництвом Найвеличнішого , але наше ЗСУ , зірвали іхні ганебні плани 😠
Вірю тільки ЗСУ і патріотам нашоі країни , які роблять все можливе і неможливе , для нашоі перемоги 😕