Захисникам на херсонський напрямок та в район Мар’їнки необхідні дрони, тривають запеклі бої, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Українським захисникам необхідні дрони для коригування вогню по російських окупантах.
Про це у Facebook повідомляє волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
"Орки ідуть у наступ, запеклі бої, нашим бійцям потрібна допомога! В район Мар’їнки та на херсонський напрямок потрібні три дрони. Дрони коригують артилерію та допомогають нищити рашистів. Прямо зараз треба зібрати гроші. Кожна копійка, це допомога!
Квадрокоптер Аутел лайт з дод бат - 62 тис., квадрокоптери Мавік 3 - ціна одного 92 тис.
Звіт за минулий тиждень.
Понеділок:
- 8 тис. на генератор;
- 8 тис. на 2 планки до ак.;
- 1200 - шуруповерт;
- 26300 - 3 планшети;
- 1400 - 3 картки пам'яті;
- 1050 - 3 чохли на планшети- 46000 (округлила).
Вівторок - дрон Аутел лайт з доп бат-60 тис.
Середа -тепловізор та далекомір - 54 тис.
Четверг- квадрокоптер Мавік 3 - 64 тис. ( 1689 евро)
П’ятниця - тепловізор Модель Rattler TC35-384- 88 578 грн
Субота - тепловізор Fuzion 35-384 - 85 386 грн та 43 тис. грн додала на покупку автівки для розвідки", - розповіла вона.
Ревізити для допомоги:
PayPal: [email protected].
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