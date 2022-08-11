Захисникам на херсонський напрямок та в район Мар’їнки необхідні дрони, тривають запеклі бої, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українським захисникам необхідні дрони для коригування вогню по російських окупантах.

Про це у Facebook повідомляє волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки ідуть у наступ, запеклі бої, нашим бійцям потрібна допомога! В район Мар’їнки та на херсонський напрямок потрібні три дрони. Дрони коригують артилерію та допомогають нищити рашистів. Прямо зараз треба зібрати гроші. Кожна копійка, це допомога!

Квадрокоптер Аутел лайт з дод бат - 62 тис., квадрокоптери Мавік 3 - ціна одного 92 тис.

Звіт за минулий тиждень.



Понеділок:



- 8 тис. на генератор;

- 8 тис. на 2 планки до ак.;

- 1200 - шуруповерт;

- 26300 - 3 планшети;

- 1400 - 3 картки пам'яті;

- 1050 - 3 чохли на планшети- 46000 (округлила).

Вівторок - дрон Аутел лайт з доп бат-60 тис.



Середа -тепловізор та далекомір - 54 тис.



Четверг- квадрокоптер Мавік 3 - 64 тис. ( 1689 евро)



П’ятниця - тепловізор Модель Rattler TC35-384- 88 578 грн



Субота - тепловізор Fuzion 35-384 - 85 386 грн та 43 тис. грн додала на покупку автівки для розвідки", - розповіла вона.

Ревізити для допомоги:

PayPal: [email protected].

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

5375411504293973 Монобанк - Юсупова Наталія Августа

UA753220010000026204306753142

ІПН 2653916860

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