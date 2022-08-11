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Новини Фото Війна
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Захисникам на херсонський напрямок та в район Мар’їнки необхідні дрони, тривають запеклі бої, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українським захисникам необхідні дрони для коригування вогню по російських окупантах.

Про це у Facebook повідомляє волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки ідуть у наступ, запеклі бої, нашим бійцям потрібна допомога! В район Мар’їнки та на херсонський напрямок потрібні три дрони. Дрони коригують артилерію та допомогають нищити рашистів. Прямо зараз треба зібрати гроші. Кожна копійка, це допомога!

Квадрокоптер Аутел лайт з дод бат - 62 тис., квадрокоптери Мавік 3 - ціна одного 92 тис.

Звіт за минулий тиждень.

Понеділок:

- 8 тис. на генератор;
- 8 тис. на 2 планки до ак.;
- 1200 - шуруповерт;
- 26300 - 3 планшети;
- 1400 - 3 картки пам'яті;
- 1050 - 3 чохли на планшети- 46000 (округлила).

Вівторок - дрон Аутел лайт з доп бат-60 тис.

Середа -тепловізор та далекомір - 54 тис.

Четверг- квадрокоптер Мавік 3 - 64 тис. ( 1689 евро)

П’ятниця - тепловізор Модель Rattler TC35-384- 88 578 грн

Субота - тепловізор Fuzion 35-384 - 85 386 грн та 43 тис. грн додала на покупку автівки для розвідки", - розповіла вона.

Ревізити для допомоги:

PayPal: [email protected].

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

5375411504293973 Монобанк - Юсупова Наталія Августа

UA753220010000026204306753142

ІПН 2653916860

Також читайте: Захисникам Донеччини терміново потрібні квадрокоптери, тепловізори, рації, біноклі та ноші, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Захисникам на херсонський напрямок та в район Мар’їнки необхідні дрони, тривають запеклі бої, - волонтерка Юсупова 01
Захисникам на херсонський напрямок та в район Мар’їнки необхідні дрони, тривають запеклі бої, - волонтерка Юсупова 02
Захисникам на херсонський напрямок та в район Мар’їнки необхідні дрони, тривають запеклі бої, - волонтерка Юсупова 03
Захисникам на херсонський напрямок та в район Мар’їнки необхідні дрони, тривають запеклі бої, - волонтерка Юсупова 04
Захисникам на херсонський напрямок та в район Мар’їнки необхідні дрони, тривають запеклі бої, - волонтерка Юсупова 05
Захисникам на херсонський напрямок та в район Мар’їнки необхідні дрони, тривають запеклі бої, - волонтерка Юсупова 06
Захисникам на херсонський напрямок та в район Мар’їнки необхідні дрони, тривають запеклі бої, - волонтерка Юсупова 07
Захисникам на херсонський напрямок та в район Мар’їнки необхідні дрони, тривають запеклі бої, - волонтерка Юсупова 08
Захисникам на херсонський напрямок та в район Мар’їнки необхідні дрони, тривають запеклі бої, - волонтерка Юсупова 09
Захисникам на херсонський напрямок та в район Мар’їнки необхідні дрони, тривають запеклі бої, - волонтерка Юсупова 10
Захисникам на херсонський напрямок та в район Мар’їнки необхідні дрони, тривають запеклі бої, - волонтерка Юсупова 11
Захисникам на херсонський напрямок та в район Мар’їнки необхідні дрони, тривають запеклі бої, - волонтерка Юсупова 12
Захисникам на херсонський напрямок та в район Мар’їнки необхідні дрони, тривають запеклі бої, - волонтерка Юсупова 13

Автор: 

допомога (8430) волонтери (1339) Юсупова Наталія (197)


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11.08.2022 17:14 Відповісти
Позор главзебу, такой мелочью не может обеспечить.
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11.08.2022 17:37 Відповісти
Допоможемо!
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11.08.2022 17:44 Відповісти
Ці квадрокоптери для дітей. Там нема ніякого захисту від РЄБ.
Це дорога в один кінець з кінцями.
Привязуйте до вудки, як це роблять сепари.
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11.08.2022 17:50 Відповісти
Дев'ять років війни,армія пробирається,і жоден за це не відповів,можете плюватись але ми приречені на ганьбу та поразку
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11.08.2022 18:27 Відповісти
Пошла ты ..... Главное,что твоя рос .армия не побирается))). Иран не даст соврать. Но если ты не тролль а просто дура, тогда прости.
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11.08.2022 20:05 Відповісти
у притулы 600 милионов
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11.08.2022 19:12 Відповісти
 
 