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Трьом жінкам, що погодилися працювати в "МВД ЛНР", повідомлено про підозру. ФОТО

прокуратура

На Луганщині оголошено підозри трьом колаборанткам, що працюють в створених окупантами органах.

Про це повідомляють на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Трьом мешканкам Луганської області, що працюють у незаконно створених правоохоронних органах та активно підтримують збройну агресію РФ проти України, повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, підозрювані, перебуваючи на окупованій території Луганської області, добровільно погодились на пропозицію представників країни-агресора обійняти посади у незаконно створених органах "МВД ЛНР". Вони присягли на вірність самопроголошеній "ЛНР" та зайняли псевдопосади працівників поліції у так званих Новопсковському та Білокуракинському "РОВД МВД ЛНР".

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Трьом жінкам, що погодилися працювати в МВД ЛНР, повідомлено про підозру 01

Трьом жінкам, що погодилися працювати в МВД ЛНР, повідомлено про підозру 02

окупація (6746) колабораціонізм (1170) Офіс Генпрокурора (3276) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+13
Потрібно було цих дебілів з 2014 року брати в розхід, а не волати, що там шаши люді і як ми їх любимо, вони вже тоді кликали путлера і здавали країну.
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11.08.2022 17:22 Відповісти
+9
А чого їм мордяки замилили? Нехай знають кацапських підстилок
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11.08.2022 17:41 Відповісти
+4
то тварюки
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11.08.2022 17:17 Відповісти
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то тварюки
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11.08.2022 17:17 Відповісти
Потрібно було цих дебілів з 2014 року брати в розхід, а не волати, що там шаши люді і як ми їх любимо, вони вже тоді кликали путлера і здавали країну.
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11.08.2022 17:22 Відповісти
Хвойда завжди хвойда...
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11.08.2022 17:23 Відповісти
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11.08.2022 17:26 Відповісти
А чого їм мордяки замилили? Нехай знають кацапських підстилок
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11.08.2022 17:41 Відповісти
********* в студию!
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11.08.2022 17:46 Відповісти
Интересно а дочь Корнета всё еще учится в Харькове или эвакуирывалась в Ниццу ?
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11.08.2022 18:01 Відповісти
Курви вони й у Африці курви.
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11.08.2022 18:02 Відповісти
Согласятся и в Качановской колонии телогрейки шить.
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11.08.2022 19:47 Відповісти
Ці три тварини фактично вже мертві..................

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11.08.2022 19:58 Відповісти
***** візміть нарешті приклад з поляків. Вони не тільки не замилюють лиця, а ще й називають ім'я, прізвище та місце народження.
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11.08.2022 22:33 Відповісти
 
 