Трьом жінкам, що погодилися працювати в "МВД ЛНР", повідомлено про підозру. ФОТО

На Луганщині оголошено підозри трьом колаборанткам, що працюють в створених окупантами органах.

Про це повідомляють на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Трьом мешканкам Луганської області, що працюють у незаконно створених правоохоронних органах та активно підтримують збройну агресію РФ проти України, повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, підозрювані, перебуваючи на окупованій території Луганської області, добровільно погодились на пропозицію представників країни-агресора обійняти посади у незаконно створених органах "МВД ЛНР". Вони присягли на вірність самопроголошеній "ЛНР" та зайняли псевдопосади працівників поліції у так званих Новопсковському та Білокуракинському "РОВД МВД ЛНР".

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