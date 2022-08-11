Рашисти втретє за добу обстрілювали район поблизу ЗАЕС, влучили в пожежну частину, - "Енергоатом". ФОТО
Російські військові втретє за сьогодні обстріляли район розташування Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".
"Черговим обстрілам піддали пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.
Отже, окупанти продовжують методично руйнувати інфраструктуру самої атомної електростанції, найбільшої в Україні та Європі, її міста-супутника та екстрених служб.
Цього разу постраждалих внаслідок обстрілів немає", - наголосили там.
Топ коментарі
+7 Kite #527076
показати весь коментар11.08.2022 18:20 Відповісти Посилання
+5 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар11.08.2022 18:16 Відповісти Посилання
+3 Erlich Bachman
показати весь коментар11.08.2022 18:19 Відповісти Посилання
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Повреждена насосная станция, есть задымление. Ситуация обостряется, рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков.https://t.me/insiderUKR/38708
Енергоблоки не взірвуться там вони дещо іншого типу але спрацювання деяких аварійних систем приведе до повного виведення з ладу станції, без можливості відновлення.... Думаю мордор через неспроможність захватити Україну знищує всю економіку і енергосистему в тому числі....
Але у нас є старого типу енергоблоки на інших станціях, і там уже не так все однозначно....