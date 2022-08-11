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Новини Фото Війна
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Рашисти втретє за добу обстрілювали район поблизу ЗАЕС, влучили в пожежну частину, - "Енергоатом". ФОТО

Російські військові втретє за сьогодні обстріляли район розташування Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

"Черговим обстрілам піддали пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.

Отже, окупанти продовжують методично руйнувати інфраструктуру самої атомної електростанції, найбільшої в Україні та Європі, її міста-супутника та екстрених служб.

Цього разу постраждалих внаслідок обстрілів немає", - наголосили там.

Читайте: Окупанти знову обстріляли ЗАЕС, зафіксовано 10 "прильотів". ВIДЕО

Рашисти втретє за добу обстрілювали район поблизу ЗАЕС, влучили в пожежну частину, - Енергоатом 01
Рашисти втретє за добу обстрілювали район поблизу ЗАЕС, влучили в пожежну частину, - Енергоатом 02

Автор: 

обстріл (29105) Енергоатом (1644) Запорізька АЕС (1426)


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Топ коментарі
+7
Каже щоб Україна вивела війська з України.
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11.08.2022 18:20 Відповісти
+5
а шо тама гутерриш гутарит по этому поводу???
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11.08.2022 18:16 Відповісти
+3
Передали привіт гуталіну та гросі, так, нічого дивного.
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11.08.2022 18:19 Відповісти
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а шо тама гутерриш гутарит по этому поводу???
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11.08.2022 18:16 Відповісти
Каже щоб Україна вивела війська з України.
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11.08.2022 18:20 Відповісти
ЦЕНЗОР УЖЕН БЫЛ 4 ЧЕТВЕРТЫЙ ЗА СЕГОДНЯ ОБСТРЕЛ.... ПОВРЕЖДЕНА НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ВОЗЛЕ 1 БЛОКА... сообщили только что ряд телеграмм каналов
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11.08.2022 18:22 Відповісти
Передали привіт гуталіну та гросі, так, нічого дивного.
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11.08.2022 18:19 Відповісти
То обстріляйте АЕС мордора... Їх 3и до яких можна дістати поки що радіолокаційними ракетами, загрози АЕС не буде Ушкодить РЛС, що охороняє станцію.... невже так важко додуматись....
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11.08.2022 18:21 Відповісти
Провокатор, а последствия обстрела Украиной руцкой атомной станции тяжело прочесть в глазах мира? Когда вас уже начнут банить на ЦЕНЗОРЕ
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11.08.2022 18:24 Відповісти
Возле границе Украины построено три атомные станции на рабZee...Нововоронежская...Смоленская...ВСУ время заправить Гимарсы с дальностью полета ракеты 300 км...
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11.08.2022 18:23 Відповісти
А може ипануть по станции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1_%D0%94%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B Дукованы в твоей Чехии, чтоб от вас пошло облако в рашку???
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11.08.2022 18:27 Відповісти
Буквально только что по Запорожской АЭС нанесли четвёртый за день удар. Попали на территорию станции совсем недалеко от первого энергоблока, - Энергоатом
Повреждена насосная станция, есть задымление. Ситуация обостряется, рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков.https://t.me/insiderUKR/38708
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11.08.2022 18:25 Відповісти
просто православные суки террористы перед заседанием ООН созвали пидо...ы обвиняя Украину просто в голове такое вранье и лож просто бесятся сегодня будуть сать всем в глаза ну что чмо оон вас в очередной раз мордой в русские саки окунут что международная организация превратилась в базарно задворную организацию как Вас классно в дерьмо окунают а Вы только мычите
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11.08.2022 18:43 Відповісти
Якщо так звана світова еліта знову проковтне руйнування цієї станції, рашисти візьмуться за інші... Макрон, Шольц і Бідон накінець б мали витягнути свої голови з лайна...

Енергоблоки не взірвуться там вони дещо іншого типу але спрацювання деяких аварійних систем приведе до повного виведення з ладу станції, без можливості відновлення.... Думаю мордор через неспроможність захватити Україну знищує всю економіку і енергосистему в тому числі....

Але у нас є старого типу енергоблоки на інших станціях, і там уже не так все однозначно....
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11.08.2022 19:22 Відповісти
Те, що ти написав - люта маячня, немає на українських АЕС ніяких систем, які приводять до виведення блоків з ладу. Усі наші блоки проектів 70-х років, але за рахунок модернізацій, вони мають дуже високий рівень безпеки.
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12.08.2022 07:56 Відповісти
 
 