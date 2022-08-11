Рашисти втретє за добу обстрілювали район поблизу ЗАЕС, влучили в пожежну частину, - "Енергоатом". ФОТО

Російські військові втретє за сьогодні обстріляли район розташування Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

"Черговим обстрілам піддали пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.



Отже, окупанти продовжують методично руйнувати інфраструктуру самої атомної електростанції, найбільшої в Україні та Європі, її міста-супутника та екстрених служб.



Цього разу постраждалих внаслідок обстрілів немає", - наголосили там.

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