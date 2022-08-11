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Сім’ї російських солдатів, вбитих на війні в Україні, одержують похоронки на бланках 1974 року. ФОТО

рф,арміярф,путін

У Росії сім’ї загиблих під час повномасштабної війни проти України військовослужбовців одержують повідомлення про смерть, які виписані на бланках, надрукованих ще в Радянському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі повідомила російська правозахисниця Марина Литвинович.

Як зазначає авторка публікації, повідомлення про смерть, які приходять батькам загиблих в Україні солдат, було надруковано на радянському підприємстві Гознак майже 50 років тому - у 1974 році.

Литвинович зазначила, що такі "документи" дають право клопотати про призначення пенсій та пільг виплат згідно із законодавством СРСР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 40% генералів та офіцерів армії РФ, які брали участь у плануванні "спецоперації" в Україні, перебувають під слідством, - Генштаб ЗСУ

Сім’ї російських солдатів, вбитих на війні в Україні, одержують похоронки на бланках 1974 року 01

"Тобто армія ще живе за СРСР. Тільки ось питання — ще чи вже?", - написала правозахисниця.

Зауважимо, що на прикріпленому Литвинович фото йдеться про 21-річного Ударцева Олексія Аркадійовича, який загинув 09.07.2022 року внаслідок мінометного обстрілу на спеціальній воєнній операції на території "ДНР".

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 11 серпня втрати російської армії в процесі повномасштабної війни становлять приблизно 43 тисяч військовослужбовців.

Автор: 

армія рф (17801) документ (417) смерть (6777) втрати (4443)


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Топ коментарі
+37
***** правит больше чем этот пожил.
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11.08.2022 18:48 Відповісти
+28
Нехай і так, аби побільше таких бланків завповнили б!
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11.08.2022 18:49 Відповісти
+14
Сім'ї отримують похоронки з 70-х.
Солдати воювали та загинули на техніці 60-х.
Не здивуюся, якщо компенсації почнуть виплачувати дореформеними радянськими грошима зразка 50-х.
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11.08.2022 18:51 Відповісти
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***** правит больше чем этот пожил.
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11.08.2022 18:48 Відповісти
так и тятя не пожившего, скорее всего, младше самого бланка.
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11.08.2022 18:57 Відповісти
ви зрозуміли до чого кацапня готувалась з 1971 року?
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11.08.2022 20:38 Відповісти
як кажуть:
"жил бесславно, помер позорно", про що засвідчує подібний папірець про дурну смерть на ідіотській "спецопєрації" від випадкової міни

такий папірець навіть нащадкам буде соромно показати
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11.08.2022 21:30 Відповісти
Хоча, папірець прикольний!

Вдумайтесь, він є підставою для встановлення пенсії від імені вже неіснуючої держави!
Рашка це суцільний фейк і люди в ній - фантоми

Ну і скотськн відношення, оп'ять же - навіть на нові бланки не тратяться -
старі гімнастьорки, старі каски, вещьмєшок часів царя Гороха і трухлявий пожовтілий бланк довідки про смерть в фіналі!

Одноразові солдати...
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11.08.2022 21:37 Відповісти
Бумаги нет, чернила тоже, печатная техника импортная.. да и лень морочить голову с этими бланками... Итак сойдет..
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11.08.2022 18:48 Відповісти
Гвоздей своих нет,принтера все в жопе-картриджи засохли,чернилки все пробухали,тонером занюхивая,какие бланки...
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11.08.2022 19:01 Відповісти
Бланки 1974 року, це ще підсвідоме нагадування про брежневский застой... ностальгія за молодостью, партиею та комсомолом.
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11.08.2022 19:32 Відповісти
На цих бланках могли бути прізвища і імена покоління 60-х років, але совок здох
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11.08.2022 20:39 Відповісти
*****.Еще кацапье недовольно.Вот им отличный дедовский вариант.А то,видиш ли, бланки им не нравятся.


Скажите спасибо что ради экономии бумаги вам,*****,похоронки еще не приходят на ценниках от трусов.
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11.08.2022 19:56 Відповісти
Показовий лист - "доплатить 30 коп" за звістку про смерть..
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11.08.2022 21:41 Відповісти
похоронки приходили у конвертах , тому конверта боялися як чорта (( так що той лист не похоронка , нюансів оплати листів під час тієї війни не знаю ((
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11.08.2022 22:42 Відповісти
Нехай і так, аби побільше таких бланків завповнили б!
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11.08.2022 18:49 Відповісти
100%!

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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11.08.2022 19:11 Відповісти
Використають все що заготовили для Афганістану.
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11.08.2022 18:49 Відповісти
Афганістан у грудні 1979 року почався. У 1974 ще більш менш мирно було.
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11.08.2022 19:21 Відповісти
ну значит еще где-то (за точность не поручусь))) но, типа Ангола, Бангладеш, Мозамбик....)))
короче там, где и не должно было быть... но встрявали, куда не просили )))
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11.08.2022 19:40 Відповісти
Це просто іронія.
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11.08.2022 21:45 Відповісти
На территорії комплексу Батьківщина-Мати у Києві є невеличкий музей, де зібрані експонати зі всіх війн, в яких брав участь радянський союз. Ми тільки Афганістан і знаємо з тих всіх походеньок.
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11.08.2022 20:24 Відповісти
Та ні , то не через те , а тому що компенсацію "безутішним" кацапським вдовушкам і свиноматкам видаватимуть москвичами 1974 року випуску ))
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11.08.2022 22:45 Відповісти
***** создал утильзавод для быдла под названием днр
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11.08.2022 18:49 Відповісти
Ещё и письма триугольные.
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11.08.2022 18:50 Відповісти
без марок ))))
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11.08.2022 19:41 Відповісти
Марки на листи на фронт і з фронту не потрібні були. Навіть вже в мирні часи листи до і від солдатів строкової служби надсилались без марок.
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11.08.2022 20:12 Відповісти
moskovia delenda est!
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11.08.2022 18:51 Відповісти
Ceterum autem censeo, Moscoviem esse delendam🤟
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11.08.2022 23:32 Відповісти
Сім'ї отримують похоронки з 70-х.
Солдати воювали та загинули на техніці 60-х.
Не здивуюся, якщо компенсації почнуть виплачувати дореформеними радянськими грошима зразка 50-х.
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11.08.2022 18:51 Відповісти
Або облігаціями займу після 1945р.
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11.08.2022 20:17 Відповісти
При сесере таких папірців наштампували дофіга і ще трішки перевиконуючи плани.
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11.08.2022 18:51 Відповісти
та хочь на туалетному папері- побільше їм таких похоронок-
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11.08.2022 18:51 Відповісти
Та хоч на бересті нехай пишуть, головне, щоб побільше.
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11.08.2022 18:51 Відповісти
Когда в начале 00х я поступал в МГУ, нам в больничке раздавали медкнижки образца, наверное, 1949 года. Там надо было указывать, с какого по какой год находился на оккупированных немецко-фашистскими войсками территориях, какие ранения получил в великой отечественной войне, и тому подобное. Через пару лет только книжки сменили на нормальные.

Так что бланк образца 1974 года в 2022 - это явный прогресс. Как говорил леонид ильич: "Задауайте уапросы, тауаришы, а то у меня бумажек ещё на дуа атуэта."
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11.08.2022 18:52 Відповісти
"с заботой о оццах" - бумага не отбеленная, полезная для здоровья, паста в ручке - ровесник бланка, из биологически чистых чернил 40х годов того же века. шо им хоронякам ещё надо?
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11.08.2022 18:53 Відповісти
Лапатнікі-видавайте краще на бланках на палучєніє жигулєй...
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11.08.2022 18:54 Відповісти
откуда в таком колличестве бланки на получение жигулей в 1974 году? )))
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11.08.2022 18:58 Відповісти
*****
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11.08.2022 18:55 Відповісти
***** - не *****, а 5 минут смеха продлевают жизнь на пол-часа.
Так почему бы и не поржать над дурачками...
И удовольствие получить и жизнь продлить.

Уже 1000 лет две основные беды россии - дураки и дороги.
И если с одной бедой более-менее научились справляться с помощью асфальтоукладчиков, то что делать с дорогами, никто до сих пор и не знает
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11.08.2022 19:01 Відповісти
Причем, одна беда ремонтирует другую! )))))
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11.08.2022 20:58 Відповісти
Хтось зміг прочитати назву на селеного пунту мордору на тій бумажці?
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11.08.2022 19:01 Відповісти
п. Металлургов
Волгоград, Волгоградская обл., Россия

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11.08.2022 19:07 Відповісти
Дякую.Хочу зазначити що відслідковую сайт блокнот.волгоград, де дають інфу про "погібших за мірноє насєленіє донбасса" і там такого як єфрейтор ударцев не бачив. Загалом там вже десь до півтори сотні повідомлень про двохсотих орків. І багато з камишина-там ніби-то якась десантура приписана.
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11.08.2022 19:23 Відповісти
Знайшов будинок батьків цього орка. Ніби не "голь пєрєкатная".І чого ж йому довбню не жилося в "срепной"?
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11.08.2022 19:45 Відповісти
сам волгоград это обоссанное село, пыль, грязь, 4 улицы, две гостиницы, могу представить это п.металлургов))))
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11.08.2022 19:47 Відповісти
Бував там ще в 80 році в службовому відрядженні як військовий. По загашниках не шастав, вів себе пристойно, жив центрі.Щось особливого не запам"ятав- та й було це в іншому житті!
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11.08.2022 22:15 Відповісти
І це все довжиною 70км.
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11.08.2022 22:28 Відповісти
Не "сім'ї солдат", а "сім'ї солдатІВ"
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11.08.2022 19:02 Відповісти
"Правильная бумажка" для кацапа.) ...документ для возбуждения ходатайства о назначении пенсии (пособия) и предоставления льгот, установленных ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СОЮЗА ССР... с таким аусвайсом родичей можно слать.... за всеми благами в несуществующее государство.)))
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11.08.2022 19:02 Відповісти
поселок Металургов, *****!
з одним цехом-заводом на весь поселок, який не працює вже 30-ть років
буква У в абетці у кацапів повинна означати УТІЛІЗАЦІЯ зайвого біомусора
можна б було нас не втягувати у ту справу, просто переробити на місці той цех металургійний на цех по утілізації русні, переробляти її на єтанол на місці, не втягуючи нас в процесс утілізації русні
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11.08.2022 19:02 Відповісти
Так они, суки, с 74-года готовились?
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11.08.2022 19:03 Відповісти
так это остатки от Вьетнамской войны и недовыданные за Афган, видать в планах было больше угробить людей
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11.08.2022 19:16 Відповісти
Вчіть історію. Афганістан у грудні 1979 року почався. В'єтнам вже скінчився. Але весь час були й інші конфлікти. Можливо для Анголи готували.
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11.08.2022 19:28 Відповісти
діди би гарділісь
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11.08.2022 19:03 Відповісти
ZB
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11.08.2022 19:12 Відповісти
такую похоронку и получить приятно!
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11.08.2022 23:28 Відповісти
чого тут дивуватись ..... е люди які пішли геть, а е які пішли в совок.....

наша радість і біда одночасно що ми пішли різними дорогами з кацапами..... шкода що не так швидко зрозуміли як Балканскі країни, тому таку ціну і платимо.....
а кацапів можливо вилікуе якщо не погубить як каже сімоньян - голод і холод........
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11.08.2022 19:08 Відповісти
Теперь мамка с татком, сидят и за голову берутся.... Кто это за урод такой ДНР (или ЛНР) откуда он взялся, чево он сделал чтобы сын погиб за него...(дадут ли "жигулину" белую, али нет??) Где оно хоть такое находится, ну и т.д.... И горький боярышник ****...т с двух стканов!!
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11.08.2022 19:09 Відповісти
А цікаво побачити похоронку на таких орків:Сегодня утром, 8 августа, в воинской части Волгограда простились с двумя офицерами, погибшими в ходе боевых действий на Украине. 37-летний Пивнев Олег Сергеевич и 38-летний Мукатов Канат Халимадденович пали при исполнении воинского долга. Прощание состоялось на территории воинской части, к которой были прикреплены павшие бойцы. Вначале церемониймейстер рассказал о личном пути каждого военнослужащего.

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/zhenshchiny-ne-mogli-otoyti-ot-groba-v-volgograde--1507950
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11.08.2022 19:12 Відповісти
Яка різниця.
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11.08.2022 19:19 Відповісти
Ударцев ударно сдох.
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11.08.2022 19:23 Відповісти
Даёшь взад эссср!
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11.08.2022 19:25 Відповісти
Для россиян это не похоронка, это выигрышный билет в Спортлото, с главным призом, автомобиль
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11.08.2022 19:26 Відповісти
Совок 2.0
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11.08.2022 19:28 Відповісти
напрасцна старушка ждйот сина дамой єй скажт ана заридаєтЬ
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11.08.2022 19:30 Відповісти
рашистская семья получила купон на приобретение "жигулей".
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11.08.2022 19:31 Відповісти
Не можна вбити ворога, ворог знищений або ліквідований, тому перестаньте публікувати новини пишучи що кацапи люди якіх вбили.
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11.08.2022 19:32 Відповісти
аби лада-КАЛіна була, це просто папір
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11.08.2022 19:42 Відповісти
РабZeя навеки осталась в 1941 году...Гитлер Молотов Риббентроп и Сралин там рулят... Кстати тушонку Рузвельта от США четыре года получали в дохлом Совке только офицеры мавзолейного Вермахта...солдаты краснопузые жрали траву и и кору с деревьев...
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11.08.2022 19:45 Відповісти
Скоро в них і цей мотлох закінчиться - в хід піде береста...)))
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11.08.2022 19:46 Відповісти
льгот предусмотреных законодетельсвтом Союза ССР 😂, ********
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11.08.2022 19:48 Відповісти
А могли би і 1944 року
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11.08.2022 19:55 Відповісти
пошли жигули по месту назначения...
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11.08.2022 19:56 Відповісти
бутусов, а зачем эта "новость"? читая украинские новости понимаешь, прожив всю жизнь в нормальной идеологии, религии и стране, украинской журналистике и ее чурналистам так далеко до стандартов мировой журналистики, что... стыдно...
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11.08.2022 20:11 Відповісти
и по оружию и по бумагам ( вспомните листовки времен чечни) все у них подходит к концу... скоро на бересте
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11.08.2022 21:26 Відповісти
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11.08.2022 21:48 Відповісти
Танки з н/з зняти можна, а чому бланки ні😀
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11.08.2022 23:47 Відповісти
Так андрофаги й мешкають реально в умовному есересері.
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12.08.2022 00:39 Відповісти
ПЛЕШИВЫЙ КРОВЬЮ УПИВАЕТСЯ
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12.08.2022 06:55 Відповісти
тепер родичі з радістю обміняють цей папірець на довгоочікувану ладу
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13.08.2022 18:41 Відповісти
 
 