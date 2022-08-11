Сім’ї російських солдатів, вбитих на війні в Україні, одержують похоронки на бланках 1974 року. ФОТО
У Росії сім’ї загиблих під час повномасштабної війни проти України військовослужбовців одержують повідомлення про смерть, які виписані на бланках, надрукованих ще в Радянському Союзі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі повідомила російська правозахисниця Марина Литвинович.
Як зазначає авторка публікації, повідомлення про смерть, які приходять батькам загиблих в Україні солдат, було надруковано на радянському підприємстві Гознак майже 50 років тому - у 1974 році.
Литвинович зазначила, що такі "документи" дають право клопотати про призначення пенсій та пільг виплат згідно із законодавством СРСР.
"Тобто армія ще живе за СРСР. Тільки ось питання — ще чи вже?", - написала правозахисниця.
Зауважимо, що на прикріпленому Литвинович фото йдеться про 21-річного Ударцева Олексія Аркадійовича, який загинув 09.07.2022 року внаслідок мінометного обстрілу на спеціальній воєнній операції на території "ДНР".
Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 11 серпня втрати російської армії в процесі повномасштабної війни становлять приблизно 43 тисяч військовослужбовців.
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"жил бесславно, помер позорно", про що засвідчує подібний папірець про дурну смерть на ідіотській "спецопєрації" від випадкової міни
такий папірець навіть нащадкам буде соромно показати
Вдумайтесь, він є підставою для встановлення пенсії від імені вже неіснуючої держави!
Рашка це суцільний фейк і люди в ній - фантоми
Ну і скотськн відношення, оп'ять же - навіть на нові бланки не тратяться -
старі гімнастьорки, старі каски, вещьмєшок часів царя Гороха і трухлявий пожовтілий бланк довідки про смерть в фіналі!
Одноразові солдати...
Скажите спасибо что ради экономии бумаги вам,*****,похоронки еще не приходят на ценниках от трусов.
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
короче там, где и не должно было быть... но встрявали, куда не просили )))
Солдати воювали та загинули на техніці 60-х.
Не здивуюся, якщо компенсації почнуть виплачувати дореформеними радянськими грошима зразка 50-х.
Так что бланк образца 1974 года в 2022 - это явный прогресс. Как говорил леонид ильич: "Задауайте уапросы, тауаришы, а то у меня бумажек ещё на дуа атуэта."
Так почему бы и не поржать над дурачками...
И удовольствие получить и жизнь продлить.
Уже 1000 лет две основные беды россии - дураки и дороги.
И если с одной бедой более-менее научились справляться с помощью асфальтоукладчиков, то что делать с дорогами, никто до сих пор и не знает
Волгоград, Волгоградская обл., Россия
з одним цехом-заводом на весь поселок, який не працює вже 30-ть років
буква У в абетці у кацапів повинна означати УТІЛІЗАЦІЯ зайвого біомусора
можна б було нас не втягувати у ту справу, просто переробити на місці той цех металургійний на цех по утілізації русні, переробляти її на єтанол на місці, не втягуючи нас в процесс утілізації русні
наша радість і біда одночасно що ми пішли різними дорогами з кацапами..... шкода що не так швидко зрозуміли як Балканскі країни, тому таку ціну і платимо.....
а кацапів можливо вилікуе якщо не погубить як каже сімоньян - голод і холод........
Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/zhenshchiny-ne-mogli-otoyti-ot-groba-v-volgograde--1507950