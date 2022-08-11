Сім’ї російських солдатів, вбитих на війні в Україні, одержують похоронки на бланках 1974 року. ФОТО

У Росії сім’ї загиблих під час повномасштабної війни проти України військовослужбовців одержують повідомлення про смерть, які виписані на бланках, надрукованих ще в Радянському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі повідомила російська правозахисниця Марина Литвинович.

Як зазначає авторка публікації, повідомлення про смерть, які приходять батькам загиблих в Україні солдат, було надруковано на радянському підприємстві Гознак майже 50 років тому - у 1974 році.

Литвинович зазначила, що такі "документи" дають право клопотати про призначення пенсій та пільг виплат згідно із законодавством СРСР.

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"Тобто армія ще живе за СРСР. Тільки ось питання — ще чи вже?", - написала правозахисниця.

Зауважимо, що на прикріпленому Литвинович фото йдеться про 21-річного Ударцева Олексія Аркадійовича, який загинув 09.07.2022 року внаслідок мінометного обстрілу на спеціальній воєнній операції на території "ДНР".

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 11 серпня втрати російської армії в процесі повномасштабної війни становлять приблизно 43 тисяч військовослужбовців.