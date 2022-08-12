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Росіяни обстріляли із "Градів", "Ураганів" та ствольної артилерії два райони Дніпропетровщини, є поранені, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російська армія знову накрила вогнем два райони у Дніпропетровській області

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог не припиняє терору мирних людей... Російська армія знову накрила вогнем два райони області.

По Нікопольському району ударили з "Градів" та ствольної артилерії.

У Марганець прилетіли до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих 12-річний хлопчик. У місті пошкоджені 4 багатоповерхових будинки та кілька приватних. Обстріл зачепив місцевий завод, друкарню, магазин та кафе.

По Нікополю росіяни 10 разів поцілили зі ствольної артилерії. Понівечені 4 приватні будинки та автівки. Попередньо, люди не постраждали.

У Криворізькому районі ворог обстріляв з "Ураганів" Зеленодольську громаду. Є руйнування житла. Люди неушкоджені", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війська РФ обстріляли Марганець, - голова РВА Євтушенко

Росіяни обстріляли із Градів, Ураганів та ствольної артилерії два райони Дніпропетровщини, є поранені, - Резніченко 01

Росіяни обстріляли із Градів, Ураганів та ствольної артилерії два райони Дніпропетровщини, є поранені, - Резніченко 02

Росіяни обстріляли із Градів, Ураганів та ствольної артилерії два райони Дніпропетровщини, є поранені, - Резніченко 03

Росіяни обстріляли із Градів, Ураганів та ствольної артилерії два райони Дніпропетровщини, є поранені, - Резніченко 04

Росіяни обстріляли із Градів, Ураганів та ствольної артилерії два райони Дніпропетровщини, є поранені, - Резніченко 05

Автор: 

обстріл (29105) ураган (77) ГРАД (146) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3848)


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