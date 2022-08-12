Окупанти завдали чотирьох ракетних ударів по Харкову. Пошкоджено заклад освіти, полотно дороги та адмінбудівлю, - Синєгубов. ФОТО

Минулої ночі росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Із Бєлгорода було випущено одразу 4 ракети.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, близько 3 ночі 2 ракети, попередньо - С-300, вдарили в заклад освіти в Слобідському районі. Пошкоджено їдальню та овочеві склади.

"У той же час в Новобаварському районі ракета влучила в полотно дороги поруч з адміністративною будівлею. Осколки пошкодили фасад. Приліт ще однієї ракети зафіксовано в Київському районі. На щастя, без постраждалих", - інформує очільник регіону.

Також цієї ночі удари окупантів зафіксовали в с. Циркуни та між Циркунами та Черкаськими Тишками в Харківському районі. Наслідки встановлюються.

"Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський та Лозівський райони. За даними екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали цивільні в Харківському, Куп‘янському та Богодухівському районах: 2 поранених у Циркунах - 58-річна жінка та 62-річний чоловік, стан - середній. 62-річний чоловік отримав легкі поранення в Дергачівській громаді. У Куп’янському районі 54-річний тракторист підірвався на міні, стан середній. У Золочівській громаді чоловік 23 років отримав поранення, жінка 51 року, на жаль, загинула", - додає Синєгубов.

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Він також наголошує, що на лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники тримають позиції та завдають удари у відповідь. Після нещодавніх невдалих спроб штурму ворог зараз намагається поповнити свої втрати у живій силі та техніці.

"Крім того, наші сили ППО збили над Харківською областю 2 ракети "Калібр", випущені росіянами з акваторії Каспійського моря", - резюмує Синєгубов.