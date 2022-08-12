Підрозділи Сил тероборони нарощують бойові спроможності у районі відповідальності Командування Об’єднаних Сил ЗСУ. ФОТО

У районі відповідальності Командування Об’єднаних Сил Збройних Сил України тривають заходи бойової підготовки підрозділів Сил територіальної оборони, що виконують завдання на Північному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України

Зокрема, як зазначається, задля психологічної стійкості та готовності військовослужбовців діяти в різних умовах і видах бою відпрацьовується обкатка бронетехнікою.

"Під час тренувань військові короткими перебіжками ховаються в окоп, пропускають над собою бойову машину, після чого вражають ручною кумулятивною гранатою силовий відсік танка. Далі - автоматною чергою знищують екіпаж броньованої машини", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив командувач Об'єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, таке практичне заняття є важливим елементом індивідуальної підготовки військовослужбовців.

"Проходячи обкатку танком, у військовослужбовців загартовується витримка, зростає самоконтроль і дисциплінованість. Крім цього у них формується неабияка впевненість у власних силах та зброї", - наголосив Наєв.

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Варто зазначити, що під час тренувань українські оборонці також проходять вишкіл з тактичної медицини, вчаться працювати з картами, набувають навичок із вогневої та інженерної підготовки.

"Такі навчання дуже важливі, адже вони сприяють не лише здобуттю нових умінь, але й підвищенню обороноздатності й згуртованості особового складу. Усі військовослужбовці працюють як одна команда, намагаючись при цьому стати набагато сильнішими й вмотивованішими задля протистояння ворогу на захисті рідної країни", − підкреслив Наєв.