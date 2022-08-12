Двом працівникам залізниці в окупованому Мелітополі повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва двом особам, призначеним окупантами на посади у філії "Придніпровської залізниці" в м. Мелітополь, повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, після повномасштабного вторгнення на територію України збройних сил Російської Федерації підозрювані, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Мелітополь, налагодили співпрацю з представниками держави агресора.

"Вказані особи добровільно прийняли пропозицію окупантів зайняти посади заступника начальника станції Мелітополь регіональної філії "Придніпровська залізниця" та заступника начальника з рухомого складу ДП "Мелітопольська залізниця". Працюючи на окупаційну владу, підозрювані здійснюють тиск на працівників залізниці, схиляючи їх до співпраці з представниками держави-агресора та примушуючи до укладання трудових договорів із новим керівництвом", - йдеться у повідомленні.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Печерського управління поліції ГУ Нацполіції в місті Києві за оперативного супроводження Головного управління "І" ДЗНД Служби безпеки України.