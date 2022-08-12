СБУ ліквідувала чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон. ФОТОрепортаж
Деякі маршрути незаконного переправлення призовників пролягали до країни-агресора і тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби безпеки України.
"У Києві: кіберфахівці СБУ нейтралізували діяльність злочинного угруповання з працівників одного з комісаріатів, адвокатів і лікарів, яке організувало так званий "зелений коридор" для чоловіків призовного віку.
У Харківській області: викрито зловмисників, які "допомагали" військовозобов’язаним виїхати з України до ЄС, але через територію РФ.
Однак ця схема так і не "запрацювала" – співробітники СБУ нейтралізували її вже на підготовчому етапі.
На Запоріжжі: ліквідовано ще один канал незаконного переправлення потенційних призовників до тимчасово окупованого Криму. Прайс коливався від 5 тис. до 10 тис. грн, залежно від віку та кількості осіб.
У Чернігівській області: затримано ще двох зловмисників, які за 100 тис. грн з однієї особи незаконно переміщували чоловіків до Білорусі", - повідомили в СБУ.
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Фактично торгівлю українцями розвели.
у вас, елітні правоохоронці-бюджетники, там в ОПі та на печерських пагорбах засланцями аж кишить, а ви займаєтеся муйньой, зебіли, блін
ніж боротьба з корупцією
Вам самій не смішно?
Якби заносили, то все було чікі-пікі, як казав депутат гавнюковіча.
треба було просто хоча б водієм чи прибиральником в 95-й квартал влаштуватись - і маєш зелений коридор! ганяй туди-сюди через кордон
Вже скандал у країнах наших партнерів. Керівники Вишів з історією на кілька сотень років пишуть листи своїм Президентам. Бо документи їх закладів - несправжні, дибіл на кордоні так вирішив, у нього усний наказ.
А як зам Кличка 40-річний "студент" виїхав, йому можна? Єта савсєм другоє(С).
Всех, кто хочет уехать - отпускать на двух условиях.
1. Конфискация имущества и всех активов.
2. Лишение гражданства.
На эти средства лучше обеспечить свою армию и пригласить профессиональных военных, чем получить трусов и предателей из тех, кто не хочет защищать Украину.