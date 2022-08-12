УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12758 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
9 166 56

СБУ ліквідувала чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон. ФОТОрепортаж

Деякі маршрути незаконного переправлення призовників пролягали до країни-агресора і тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби безпеки України.

"У Києві: кіберфахівці СБУ нейтралізували діяльність злочинного угруповання з працівників одного з комісаріатів, адвокатів і лікарів, яке організувало так званий "зелений коридор" для чоловіків призовного віку.

У Харківській області: викрито зловмисників, які "допомагали" військовозобов’язаним виїхати з України до ЄС, але через територію РФ.

Однак ця схема так і не "запрацювала" – співробітники СБУ нейтралізували її вже на підготовчому етапі.

На Запоріжжі: ліквідовано ще один канал незаконного переправлення потенційних призовників до тимчасово окупованого Криму. Прайс коливався від 5 тис. до 10 тис. грн, залежно від віку та кількості осіб.

У Чернігівській області: затримано ще двох зловмисників, які за 100 тис. грн з однієї особи незаконно переміщували чоловіків до Білорусі", - повідомили в СБУ.

Також дивіться: Викрито схему виїзду за кордон чоловіків призовного віку на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

СБУ ліквідувала чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон 01

СБУ ліквідувала чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон 02

СБУ ліквідувала чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон 03

СБУ ліквідувала чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон 04

СБУ ліквідувала чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон 05

СБУ ліквідувала чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон 06

СБУ ліквідувала чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон 07

Автор: 

кордон (4819) призов (433) СБУ (12954)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
виборці зеленського втікають
показати весь коментар
12.08.2022 10:00 Відповісти
+17
Хай провірять ще один масштабний канал - "95 квартал", цим підерам зелений ублюдок зробив зелене світло за кордон.
показати весь коментар
12.08.2022 10:27 Відповісти
+12
******** долбоебы, дайте уже людям выезжать, они все равно воевать не будут взымайте плату , . . Ну это же понятно ,что такой бизнес будет расти, как грибы . Почему Петровский, ( нарик) уехал ,а остальные не могут .
показати весь коментар
12.08.2022 10:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
виборці зеленського втікають
показати весь коментар
12.08.2022 10:00 Відповісти
хоть пасміялісь, мляді
показати весь коментар
12.08.2022 10:04 Відповісти
Обрали клоуна папріколу, а тепер ви тут воюйте, а ми за бугор.
показати весь коментар
12.08.2022 10:05 Відповісти
А в защите Украины участвуют остальные 27 процентов?
показати весь коментар
12.08.2022 10:06 Відповісти
ці точно голосували за нього
показати весь коментар
12.08.2022 10:07 Відповісти
Цікаво, що саме дозволяє вам казати про "точно голосували за нього"? У вас є якась інформація, чи тільки фантазії?
показати весь коментар
12.08.2022 11:36 Відповісти
Впевненість. Бо всі пофігісти і симпатики трусні голосували за ЗЕ.
показати весь коментар
12.08.2022 13:31 Відповісти
власне, так і писали масово- хоть паржьом, ну а єслі буде війна, я біжу в інші країни
показати весь коментар
12.08.2022 10:08 Відповісти
я зетелепня не обирав, платив усі податки, працював 20 років офіційно з уплатою усіх налогів, а ті хотіли щоб їм було смішно... коміка обрали значить. Дехто крав як міг, і будував, будував маєтки попід Київом, Харковом та іншими містами.... а як вдарили - так моя тільки но виплачена кредитна квартира накрилася, всі речі знищені... ну то й їжте отакенною ложкою! Останнєю каплею було звісно те, що Зеля знав що нападуть і нічого не робив, не проконтролював, чи замінований перехід з Криму а лише патякав про шашлики у травні....
показати весь коментар
12.08.2022 11:28 Відповісти
доречі, нікому не копійки не заплатив, біля кордону декілька разів спілкувався з СБУ, нацгвардією, поліцією, блокпостами.... навіть коли за голками на ринок ходив, слідкували, наче останній шпигун... прийшлося навіть нитки з голкою , що придбав, демонструвати....
показати весь коментар
12.08.2022 11:44 Відповісти
а мало бути 73%, ось якраз ці відсотки і втікають. А ті що 50%, давно зрозуміли, що помилилися і помилки точно вжде не зроблять. Якраз вони і будуть вироком для влади, бо хто як не вони пам'ятають обіцянки Боневтіка.
показати весь коментар
12.08.2022 10:47 Відповісти
було 73%, а стало зараз, як пишуть різні агенції вже, 91%.
показати весь коментар
12.08.2022 13:38 Відповісти
А ПОРТНОВА С СЫНКОМ ПРИЗЫВНИКОМ ,Суркисов с внуком, Наумова и тысячи высокопоставленных гнид -предателей с почестями провели с миллионами напизженными в Украине‼️
показати весь коментар
12.08.2022 10:25 Відповісти
никто не хочет умирать
показати весь коментар
12.08.2022 10:26 Відповісти
І той зелений канал яким втік партянка?
показати весь коментар
12.08.2022 10:03 Відповісти
******** долбоебы, дайте уже людям выезжать, они все равно воевать не будут взымайте плату , . . Ну это же понятно ,что такой бизнес будет расти, как грибы . Почему Петровский, ( нарик) уехал ,а остальные не могут .
показати весь коментар
12.08.2022 10:05 Відповісти
Так це ОПачі і роблять бабки.
Фактично торгівлю українцями розвели.
показати весь коментар
12.08.2022 10:12 Відповісти
Потому что Петровскому МОЖНО и на нём и всей его многолетней банде не сделаешь результат. А здесь поналовив доходяг, которые не хотят и не будут воевать, можно показатели себе нарисовать, грозно демонстрируя - как же мы усиленно работаем! Кстати обратите внимание: сколько посадили за время войны наших чудесных врачей, которые липовыми справочками торгуют( именно справки выдают, а не лечат людей), военкомов, которые однозначно в доле ( это вообще у нас очень внимательная к "решению вопросов" категория лиц) и пограничников, которые не могут не видеть всех этих ломящихся по подделке за границу? А сколько уже свалило "студентов, больных, многодетных" и рассказывают сказки в Германии, Италии и Польше?
показати весь коментар
12.08.2022 10:15 Відповісти
В Кишиневе, например в отеле "Тайм" - что ни Гелик, так многодетный, что ни Майбах, так больной.
показати весь коментар
12.08.2022 11:49 Відповісти
А ви з тих чи тих?
показати весь коментар
12.08.2022 12:20 Відповісти
люди платят деньги чтобы уехать. они не хотят служить в ЗСУ . так пусть просто платят в бюджет Украины 10-15 тысяч долларов и валят . в ЗСУ с них толку не будет. а так хотя бы деньги на армию.
показати весь коментар
12.08.2022 10:10 Відповісти
А если человек не хочет служить в ЗСУ, но у него нет 10 тысяч долларов? что предложите в этом случае?
показати весь коментар
12.08.2022 10:16 Відповісти
только повеситься,
показати весь коментар
12.08.2022 10:27 Відповісти
Вам же написали «нелегальний» канал виїзду, тобто СБУ прибрало конкурентів, плати СБУ по $10-15 тис і вийзжай собі легально, але для вибрців ЗЕ треба вводити тройний тариф, ну чисто поприколу, або взагалі одразу на фронт
показати весь коментар
12.08.2022 10:17 Відповісти
Эти деньги до ЗСУ не дойдут клоунарий все на "дороги" ПУСТИТ ‼️
показати весь коментар
12.08.2022 10:28 Відповісти
От гівнюки, ти бачиш що вздумали! Невже забулися, що в Україні чоловіки це безправна худоба. Розстріляти втікачів!
показати весь коментар
12.08.2022 10:12 Відповісти
ловити "какубезразніци", он же планктон Зеленського - це наразі головнА робота для СБУ?..
у вас, елітні правоохоронці-бюджетники, там в ОПі та на печерських пагорбах засланцями аж кишить, а ви займаєтеся муйньой, зебіли, блін
показати весь коментар
12.08.2022 10:17 Відповісти
Хай провірять ще один масштабний канал - "95 квартал", цим підерам зелений ублюдок зробив зелене світло за кордон.
показати весь коментар
12.08.2022 10:27 Відповісти
А той канал чи річка, по якому виїхав портнов і весь "95 квартал" побудували від ОП чи від СБУ?
показати весь коментар
12.08.2022 10:30 Відповісти
Военное положение введено временно...повальной мобилизации нет...,отсюда вывод четырежды для откосивших...Зелемойских надо создать отдельный батальон..а Марьяну Безмозглую поставить комбатом...путлер навсегда сбежит в Бункер от страха
показати весь коментар
12.08.2022 10:32 Відповісти
Все СБУ давно пора разогнать за сдачу Украины в Херсоне первые драпанули , аж пятки сверкали🤮ГАНЬБА
показати весь коментар
12.08.2022 10:33 Відповісти
в роздумах наскільки це важливіше
ніж боротьба з корупцією
показати весь коментар
12.08.2022 10:34 Відповісти
Так це і є корупція-пов'язані лікарі,воєнкоми,юристи,прикордонники.Можливо й хтось в верхах,кому "заносили" долю.
показати весь коментар
12.08.2022 10:45 Відповісти
Можливо й хтось в верхах,кому "заносили" долю.(С)
Вам самій не смішно?
Якби заносили, то все було чікі-пікі, як казав депутат гавнюковіча.
показати весь коментар
12.08.2022 12:16 Відповісти
от чудікі

треба було просто хоча б водієм чи прибиральником в 95-й квартал влаштуватись - і маєш зелений коридор! ганяй туди-сюди через кордон
показати весь коментар
12.08.2022 10:34 Відповісти
russisches Vieh, geh nach Hause, es gibt keinen Wodka
показати весь коментар
12.08.2022 10:38 Відповісти
Не бачу в списку "масштабних каналів нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон" того самого каналу по якому портнов із синком, суркіс з онуками, тупіцкий та інші виїхали закордон.
показати весь коментар
12.08.2022 10:37 Відповісти
а там, за кордоном, в Криму, та Білорусі чоловіки радо вступали до російського війська, щоб воювати проти "біндерівців", які утискали їх на батьківщині..., а в Україні вони від війни тікали... еге ж
показати весь коментар
12.08.2022 10:54 Відповісти
СБУ робе поки задля галочці.Кадри ще ті.Взувають нас в лапті.
показати весь коментар
12.08.2022 11:09 Відповісти
Ви придурки легальних студентів, які чесно вступили у цьому році, НЕ випускаєте. Відсрочка є, а на навчання зась. Сидить вгодоване чмо на кордоні, маринує дітей по 10 годин і каже 19-річному, чому ти не на фронті.
Вже скандал у країнах наших партнерів. Керівники Вишів з історією на кілька сотень років пишуть листи своїм Президентам. Бо документи їх закладів - несправжні, дибіл на кордоні так вирішив, у нього усний наказ.
А як зам Кличка 40-річний "студент" виїхав, йому можна? Єта савсєм другоє(С).
показати весь коментар
12.08.2022 11:26 Відповісти
Даю лайфкак

Всех, кто хочет уехать - отпускать на двух условиях.
1. Конфискация имущества и всех активов.
2. Лишение гражданства.
На эти средства лучше обеспечить свою армию и пригласить профессиональных военных, чем получить трусов и предателей из тех, кто не хочет защищать Украину.
показати весь коментар
12.08.2022 11:43 Відповісти
Повністю згідний! Я в цій країні нічого не нажив. Нехай конфісковують мого велосипеда. Тільки дайте виїхати в іншу країну, де я зможу працювати і жити, а не виживати.
показати весь коментар
12.08.2022 11:55 Відповісти
Да чего там мелочиться давай предлагай сразу к стенке и трибунал 3-х как при НКВД там тоже с раскуркуливания (конфискации) начинали
показати весь коментар
12.08.2022 11:59 Відповісти
То почніть з себе товаришу молдованин
показати весь коментар
12.08.2022 12:13 Відповісти
Ні конкуренції!!!
показати весь коментар
12.08.2022 11:44 Відповісти
😁 обхохочешся от коментов. Почти всем Зе поперек горла стал...))) Все с "нулевки" вещают ))) шоколадку отрабатывают ))).Во всем что происходит виноваты вы сами...за шмат гнилоїї ковбаси ви рідну матір продасте...лиш попроси (Шевченко). С 91-го продаете и размениваете Украину за крохи с барского стола. Имейте смелость не врать себе.
показати весь коментар
12.08.2022 12:25 Відповісти
Перетин кордону - прерогатива СБУ та ДПСУ.
показати весь коментар
12.08.2022 12:25 Відповісти
 
 