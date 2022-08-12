СБУ ліквідувала чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон. ФОТОрепортаж

Деякі маршрути незаконного переправлення призовників пролягали до країни-агресора і тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби безпеки України.

"У Києві: кіберфахівці СБУ нейтралізували діяльність злочинного угруповання з працівників одного з комісаріатів, адвокатів і лікарів, яке організувало так званий "зелений коридор" для чоловіків призовного віку.



У Харківській області: викрито зловмисників, які "допомагали" військовозобов’язаним виїхати з України до ЄС, але через територію РФ.



Однак ця схема так і не "запрацювала" – співробітники СБУ нейтралізували її вже на підготовчому етапі.



На Запоріжжі: ліквідовано ще один канал незаконного переправлення потенційних призовників до тимчасово окупованого Криму. Прайс коливався від 5 тис. до 10 тис. грн, залежно від віку та кількості осіб.



У Чернігівській області: затримано ще двох зловмисників, які за 100 тис. грн з однієї особи незаконно переміщували чоловіків до Білорусі", - повідомили в СБУ.

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