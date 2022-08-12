Окупанти 37 разів обстріляли Донеччину, найбільше ударів завдали по Авдіївці, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ 37 разів обстріляли Донеччину. Поліція документує наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, усі снаряди поцілили в житловий сектор і на територію коксохімічного заводу. Росіяни вбили та поранили мирних громадян. Ворожим вогнем було охоплено 20 населених пунктів.

"Найбільше ударів - 11 - війська РФ завдали по Авдіївці. Також атакували міста Бахмут, Краматорськ, Слов’янськ, Курахове, Красногорівка, Мар’їнка, Торецьк, Соледар, Часів Яр, Залізне, смт Желанне, Очеретине, села Карлівка, Мемрик, Одрадівка, Орлівка, Новожеланне, Новомиколаївка, Піски", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, російські війська били ракетами, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", артилерією, танками.

Зруйновано та пошкоджено 54 об’єкти - 39 житлових будинків, будівлі коксохімічного заводу, залізничну станцію, адмінприміщення, гаражі.

На місцях прильотів працювали поліцейські, які зібрали докази воєнних злочинів РФ. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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