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Новини Фото Війна
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Окупанти обстріляли 3 населені пункти на Херсонщині, є поранені, багато руйнувань, - Нацполіція. ФОТО

На Херсонщині росіяни за добу обстріляли три населені пункти, є поранені та багато руйнувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, за минулу добу поліція відкрила 15 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів військових РФ на території Херсонської області.

"Російські військові здійснили обстріли смт Нововоронцовка, сіл Іванівка та Осокорівка, поранення отримали місцеві жителі, пошкоджено приватні будинки та аптеки, які відновленню не підлягають", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що військові російської армії продовжують мародерити на території області. У смт Велика Олександрівка окупанти вдерлися до приватного будинку, звідки викрали всю побутову техніку, продукти харчування та одяг. Це зафіксували камери відеоспостереження, встановлені на території домоволодіння.

Житель Херсона повідомив, що група озброєних військових РФ самовільно заселилися у його будинок по вул.Кременчуцька та користуються належним заявнику майном.

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"Військові рф захопили та знищили 11 АЗС біля сіл Посад-Покровське, Петропавлівка, Чорнобаївка, Степанівка, у містах Херсон, Нова Каховка та Берислав. Власнику АЗС завдано мільйонні збитки", - зауважують правоохоронці.

Окупанти обстріляли 3 населені пункти на Херсонщині, є поранені, багато руйнувань, - Нацполіція 01
Окупанти обстріляли 3 населені пункти на Херсонщині, є поранені, багато руйнувань, - Нацполіція 02
Окупанти обстріляли 3 населені пункти на Херсонщині, є поранені, багато руйнувань, - Нацполіція 03

Також від жительки Херсона стало відомо, що її син разом з дружиною та дітьми намагався евакуюватися через АР Крим до Республіки Грузія. На в’їзді до Криму військові РФ затримали чоловіка і нині його місцеперебування невідоме.

В Херсоні у мікрорайоні Таврійський біля торгівельного центру представники спецслужб РФ викрали 26-річного чоловіка, його доля невідома.

"Внаслідок ведення бойових дій армією РФ та обстрілів запальними снарядами сталося загоряння соснового лісу в Олешківському лісомисливському господарстві", - додають правоохоронці.

Поліцейські задокументували всі військові злочини російської армії. Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України, ст.111-1 (Колабораційна діяльність) КК України та ст.110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України."

Автор: 

армія рф (17801) обстріл (29105) Нацполіція (15270) Херсон (3434) Херсонська область (5874)


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у кожного притОмного Українця-власника МАЄ бути зброя, як це завжди було до приходу Імперії... якби так було нинішня Орда навіть не сунула би сюди і тим більше так не борзіла, знаючи, що може прилетіти обратка з будь-якого боку..
нажаль, усі українські партії сцяться "свого" народу, щойно стають владою.. ось і маємо бєспрєдєл кацапочмошніков тільки тому, що вони знають про бєзнаказаность
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12.08.2022 13:57 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.08.2022 14:33 Відповісти
Це не новина!!! Масштаби жахають і набагато більші, ніж описано в статті!!! Наприклад, у Великій Олександрівці розграбування і заселення рашистами ВСІХ будинків місцевих почалося з перших днів війни! Більш того, в лісах там рашисти нагнали купу техніки і окопалися! Поки нам по марафону розповідали про срані києви бучі ірпені і 0 про Херсонщину! Вбивства і катування місцевих теж замовчуються! Деокупацію Херсонщини досі і не починали! Годують нас брехнею про якісь там звільнені села без жодних назв! Зелені виродки, щоб ви живцем згнили!
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12.08.2022 14:45 Відповісти
 
 