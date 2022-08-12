Окупанти обстріляли 3 населені пункти на Херсонщині, є поранені, багато руйнувань, - Нацполіція. ФОТО

На Херсонщині росіяни за добу обстріляли три населені пункти, є поранені та багато руйнувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, за минулу добу поліція відкрила 15 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів військових РФ на території Херсонської області.

"Російські військові здійснили обстріли смт Нововоронцовка, сіл Іванівка та Осокорівка, поранення отримали місцеві жителі, пошкоджено приватні будинки та аптеки, які відновленню не підлягають", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що військові російської армії продовжують мародерити на території області. У смт Велика Олександрівка окупанти вдерлися до приватного будинку, звідки викрали всю побутову техніку, продукти харчування та одяг. Це зафіксували камери відеоспостереження, встановлені на території домоволодіння.

Житель Херсона повідомив, що група озброєних військових РФ самовільно заселилися у його будинок по вул.Кременчуцька та користуються належним заявнику майном.

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"Військові рф захопили та знищили 11 АЗС біля сіл Посад-Покровське, Петропавлівка, Чорнобаївка, Степанівка, у містах Херсон, Нова Каховка та Берислав. Власнику АЗС завдано мільйонні збитки", - зауважують правоохоронці.







Також від жительки Херсона стало відомо, що її син разом з дружиною та дітьми намагався евакуюватися через АР Крим до Республіки Грузія. На в’їзді до Криму військові РФ затримали чоловіка і нині його місцеперебування невідоме.

В Херсоні у мікрорайоні Таврійський біля торгівельного центру представники спецслужб РФ викрали 26-річного чоловіка, його доля невідома.

"Внаслідок ведення бойових дій армією РФ та обстрілів запальними снарядами сталося загоряння соснового лісу в Олешківському лісомисливському господарстві", - додають правоохоронці.

Поліцейські задокументували всі військові злочини російської армії. Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України, ст.111-1 (Колабораційна діяльність) КК України та ст.110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України."