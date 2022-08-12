Арештоване майно російської "ботоферми" передано до АРМА: держбюджет поповниться 1,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Рішенням Святошинського районного суду м. Києва арештоване в межах кримінального провадження майно на суму в 1,5 млн грн передається до управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) для реалізації та наповнення держбюджету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Як зазначається, у квітні цього року в Києві СБУ викрила і припинила роботу так званої "ботоферми", яка використовувалась Росією для ведення інформаційної війни проти України.

Кіберфахівці спецслужби встановили, що обладнання зловмисники використовували для збору персональної інформації про користувачів мережі "Інтернет". А створені "бот-акаунти" у месенджерах та соціальних мережах поширювали фейкову, антиукраїнську пропаганду саме для українських користувачів різних інтернет-ресурсів.

Також дивіться: На Харківщині виявили ботоферму, через яку розсилали заклики переходити на сторону ворога, - СБУ. ФОТО

У межах кримінального провадження у Києві було проведено чотири одночасні обшуки. Оперативники вилучили:

- комп'ютерний програмно-апаратний комплекс;

- сервер управління;

- 1500 одиниць 4G модемів;

- понад 2000 сім-карток мобільного зв'язку українських операторів.

На конфісковане комп'ютерне обладнання накладено арешт. Рішенням суду його передано до АРМА.

У відомстві наголошують, що кошти від реалізації майна перерахують на потреби ЗСУ.

Також дивіться: Нагнітали паніку та "мінували" об'єкти: У Львові виявили дві ботоферми, які курирували з РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж





Читайте на "Цензор.НЕТ": В АРМА передано ще майже на 500 млн грн арештованих активів сільгосп товариства з реєстрацією в "ЛНР", - СБУ











