Арештоване майно російської "ботоферми" передано до АРМА: держбюджет поповниться 1,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Рішенням Святошинського районного суду м. Києва арештоване в межах кримінального провадження майно на суму в 1,5 млн грн передається до управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) для реалізації та наповнення держбюджету.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ СБ України у м. Києві та Київській області
Як зазначається, у квітні цього року в Києві СБУ викрила і припинила роботу так званої "ботоферми", яка використовувалась Росією для ведення інформаційної війни проти України.
Кіберфахівці спецслужби встановили, що обладнання зловмисники використовували для збору персональної інформації про користувачів мережі "Інтернет". А створені "бот-акаунти" у месенджерах та соціальних мережах поширювали фейкову, антиукраїнську пропаганду саме для українських користувачів різних інтернет-ресурсів.
У межах кримінального провадження у Києві було проведено чотири одночасні обшуки. Оперативники вилучили:
- комп'ютерний програмно-апаратний комплекс;
- сервер управління;
- 1500 одиниць 4G модемів;
- понад 2000 сім-карток мобільного зв'язку українських операторів.
На конфісковане комп'ютерне обладнання накладено арешт. Рішенням суду його передано до АРМА.
У відомстві наголошують, що кошти від реалізації майна перерахують на потреби ЗСУ.
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Бюджет поповниться, коли майно продадуть, але я сумніваюсь, швидше на ботоферми Подоляка безкоштовно передадуть.
Зараз торти до нас не привозять, а на желейки вже не годен дивитися. В центральному офісі просять потерпіти, бо Барига спрямував наші кошти на ЗСУ, тому працюємо чисто на желейному ентузіазмі.
Ботоферма виявилась НЕ Порошенко.
Та й техніки там знайшлося далеко НЕ для "мільйона ботів".
Хто-то дуже багато забрехався...
Україні явно не хватає своїх ботів щоб боротись із російськими які проводять експансію африки, азії та деяких європейських країн.