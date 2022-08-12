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Арештоване майно російської "ботоферми" передано до АРМА: держбюджет поповниться 1,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

ботоферма

Рішенням Святошинського районного суду м. Києва арештоване в межах кримінального провадження майно на суму в 1,5 млн грн передається до управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) для реалізації та наповнення держбюджету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Як зазначається, у квітні цього року в Києві СБУ викрила і припинила роботу так званої "ботоферми", яка використовувалась Росією для ведення інформаційної війни проти України.

Кіберфахівці спецслужби встановили, що обладнання зловмисники використовували для збору персональної інформації про користувачів мережі "Інтернет". А створені "бот-акаунти" у месенджерах та соціальних мережах поширювали фейкову, антиукраїнську пропаганду саме для українських користувачів різних інтернет-ресурсів.

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У межах кримінального провадження у Києві було проведено чотири одночасні обшуки. Оперативники вилучили:

- комп'ютерний програмно-апаратний комплекс;

- сервер управління;

- 1500 одиниць 4G модемів;

- понад 2000 сім-карток мобільного зв'язку українських операторів.

На конфісковане комп'ютерне обладнання накладено арешт. Рішенням суду його передано до АРМА.

У відомстві наголошують, що кошти від реалізації майна перерахують на потреби ЗСУ.

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Арештоване майно російської ботоферми передано до АРМА: держбюджет поповниться 1,5 млн грн, - СБУ 01


Арештоване майно російської ботоферми передано до АРМА: держбюджет поповниться 1,5 млн грн, - СБУ 02

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Арештоване майно російської ботоферми передано до АРМА: держбюджет поповниться 1,5 млн грн, - СБУ 03


Арештоване майно російської ботоферми передано до АРМА: держбюджет поповниться 1,5 млн грн, - СБУ 04


Арештоване майно російської ботоферми передано до АРМА: держбюджет поповниться 1,5 млн грн, - СБУ 05

Автор: 

майно (335) СБУ (12969) боти (97) АРМА (579)


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Топ коментарі
+8
а к бєнє бабламойскаму в гості сходить не на часі
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12.08.2022 15:29 Відповісти
+7
ДУЖЕ ДИВНО:
Ботоферма виявилась НЕ Порошенко.
Та й техніки там знайшлося далеко НЕ для "мільйона ботів".
Хто-то дуже багато забрехався...
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12.08.2022 17:21 Відповісти
+5
Арештоване майно російської "ботоферми" передано до АРМА: держбюджет поповниться 1,5 млн грн Джерело:

Бюджет поповниться, коли майно продадуть, але я сумніваюсь, швидше на ботоферми Подоляка безкоштовно передадуть.
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12.08.2022 16:13 Відповісти
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а к бєнє бабламойскаму в гості сходить не на часі
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12.08.2022 15:29 Відповісти
Свій до свого по своє 😕
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12.08.2022 15:35 Відповісти
Арештоване майно російської "ботоферми" передано до АРМА: держбюджет поповниться 1,5 млн грн Джерело:

Бюджет поповниться, коли майно продадуть, але я сумніваюсь, швидше на ботоферми Подоляка безкоштовно передадуть.
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12.08.2022 16:13 Відповісти
невже знову Порошенко? оце Сивочолий Гетьман набарижив.
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12.08.2022 17:09 Відповісти
Порошенко веде оплату своїм порохоботам Київськими тортами і Шаленою бджілкою)
Зараз торти до нас не привозять, а на желейки вже не годен дивитися. В центральному офісі просять потерпіти, бо Барига спрямував наші кошти на ЗСУ, тому працюємо чисто на желейному ентузіазмі.
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12.08.2022 17:23 Відповісти
В смысле платит? А я сам покупаю, вот лошара )))))
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12.08.2022 21:13 Відповісти
ДУЖЕ ДИВНО:
Ботоферма виявилась НЕ Порошенко.
Та й техніки там знайшлося далеко НЕ для "мільйона ботів".
Хто-то дуже багато забрехався...
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12.08.2022 17:21 Відповісти
Надіюсь вона буде працювати на користь України та за для перемоги у війні з рф, а не для політичних ігрищ офісу.

Україні явно не хватає своїх ботів щоб боротись із російськими які проводять експансію африки, азії та деяких європейських країн.
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12.08.2022 20:43 Відповісти
Теперь это всё будет работать на Подоляка? )))))))
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12.08.2022 21:09 Відповісти
 
 