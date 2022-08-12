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Новини Фото Війна
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Родичі російських зеків, яких завербували воювати в Україні, дивуються, що гроші не платять і не вивозять тіла, - журналістка Романова. ФОТО

Російський громадський рух "Русь сидящая" почав масово отримувати листи від родичів ув’язнених, які погодилися воювати в Україні у складі ПВК "Вагнер".

Про це інформує у фейсбуці журналістка Ольга Романова, засновниця Благодійного фонду допомоги засудженим та їхнім сім'ям, проєктом якого є "Русь сидящая", передає Цензор.НЕТ.

"Врятуйте, допоможіть. Що за неподобство, обіцяли 200 тис. платити, а заплатили 30. А мого поранили, а лікують тільки в ЛНР, до Росії не вивозять, рятуйте, допоможіть. А тут ще одного під Луганськом убили, родичам не повідомляють, тіло кинули у районі бойових дій, щоби трунові не платити.

Я відповідаю, я не лінива.

"Ваш чоловік - військовий злочинець".

У нас Інна Борисівна на первинному прийомі звернень працює. Вона добре на собі зазнала, що таке в'язниця. Вона різка. Ще гірше за мене. Якщо вона у хорошому настрої, вона таких до Путіна посилає. А якщо не в дусі, то ґрунтовно", - іронізує жінка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОРДЛО мобілізують на війну 16-річну молодь, яка бере участь у "патріотичних клубах", – правозахисники

Вона дивується, що родичі не розуміють ці відповіді правозахисників: "Як військовий злочинець, та що ви таке кажете? Як найманець? Яка війна? А гроші наші де, віддайте. Захищайте наші права. Немає у вас жодних прав. Ви поза законом. А на тих, що вижили, чекає трибунал".

До посту Романова долучила фото найманців, яких завербували у зонах під російським Санкт-Петербургом. На скриншотах, серед іншого, згадується виправна колонія "Обухово". За даними видання "Важные истории" ув’язнених там почали вербувати на початку липня. За пів року служби обіцяють 200 тисяч рублів та амністувати, якщо повернеться живим.

Родичі російських зеків, яких завербували воювати в Україні, дивуються, що гроші не платять і не вивозять тіла, - журналістка Романова 01
Родичі російських зеків, яких завербували воювати в Україні, дивуються, що гроші не платять і не вивозять тіла, - журналістка Романова 02
Родичі російських зеків, яких завербували воювати в Україні, дивуються, що гроші не платять і не вивозять тіла, - журналістка Романова 03
Родичі російських зеків, яких завербували воювати в Україні, дивуються, що гроші не платять і не вивозять тіла, - журналістка Романова 04

Також читайте: У РФ комплектують армію засудженими, обіцяючи їм повну амністію, та встановлюють стеження за родичами вбитих в Україні вояк, - ГУР

Автор: 

правозахисники (377) росія (66037) зеки (63) найманці рф (2065)


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Топ коментарі
+27
Русь сидящая... на пляшці. І не Русь а росія. Дивуються вони. Це всеодно що нирнути у вуличний сральнік щучкою і дивуватись гостроті звичного запаху.
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12.08.2022 15:30 Відповісти
+13
родичі всіх руснявих, що приперлися воювати в Україну,
то родичі злочинців.
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12.08.2022 15:36 Відповісти
+9
Нікагда такого нє било шоб нє платілі і вот, опять.
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12.08.2022 15:32 Відповісти
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Русь сидящая... на пляшці. І не Русь а росія. Дивуються вони. Це всеодно що нирнути у вуличний сральнік щучкою і дивуватись гостроті звичного запаху.
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12.08.2022 15:30 Відповісти
Нікагда такого нє било шоб нє платілі і вот, опять.
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12.08.2022 15:32 Відповісти
ха-ра-шо.....
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12.08.2022 15:32 Відповісти
"Русь, сидящая на бутылке".
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12.08.2022 15:33 Відповісти
родичі всіх руснявих, що приперлися воювати в Україну,
то родичі злочинців.
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12.08.2022 15:36 Відповісти
Ха-ха, "русь сідящая".Скоро буде "русь трупьящая", Готуйтеся!
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12.08.2022 15:37 Відповісти
на*бали и зечьё ))))
"русь сидящая" тихо прилягла в чернозем...
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12.08.2022 15:44 Відповісти
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12.08.2022 15:55 Відповісти
оба-на, готові воїні ленНР. хтоб підкажав, що 200 тис. то в сторону москвії
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12.08.2022 15:56 Відповісти
Для властей России война - хороший вариант избавления от зэков.
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12.08.2022 15:58 Відповісти
Яка там ще Русь? Помойка болотная ось що ви є. Досі замість туалетного паперу лопухами користуєтесь.
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12.08.2022 16:01 Відповісти
Ми можемо спостерігати агонію імперії зла,мрія людей нарешті здійсниться,московія здохне у страшних муках!Слава Воїнам України!
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12.08.2022 16:08 Відповісти
Обратитесь к венгерскому миллиардеру Джорджу Соросу..он поможе..у него седня день рождения 92 года стукнуло деду... Долгие Лета мистер Сорос...
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12.08.2022 16:13 Відповісти
На Росии - всё бутафорское. И ПВО, и обещания, и законы и даже деньги - не деньги. Т.к. из 5 основных функций денег их рубли с трудом выполняют 1 - средство обращения с искусственным принудительным курсом. И так - во всём и всегда...
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12.08.2022 16:14 Відповісти
петушня барачная отвоевалась....
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12.08.2022 16:18 Відповісти
Ой, руснявое зековское мясо обманули. Та не может быть!
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12.08.2022 16:19 Відповісти
а вони шо думали.героями стануть?..стануть кусками мяса в кращому випадку в мусорному пакетику
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12.08.2022 16:50 Відповісти
Поднарные витязи все закончились,а на лохов выплаты не распостраняются.
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12.08.2022 17:05 Відповісти
Странные родственники. Захотели чтоб их зек родственник еще зарабатывал плюс тело с почестями с оркестром. Реальность путинской роиссии...
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12.08.2022 17:35 Відповісти
никогда такого не было и вот опять... зэки которые поумнее никогда на такую туфту не поведутся, ну, а прочих как всегда кинули.
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12.08.2022 17:37 Відповісти
Ну пагіблі, ну і що, плакати за непотрібом чи що?
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12.08.2022 18:25 Відповісти
Gģe ģeņgi?
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12.08.2022 19:18 Відповісти
Без двух ног? На зону его вернуть.

Друзякам удобно в ...чко, брыкаться не будет.
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12.08.2022 22:14 Відповісти
Операция "Утилизация"
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12.08.2022 22:21 Відповісти
 
 