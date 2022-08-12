Родичі російських зеків, яких завербували воювати в Україні, дивуються, що гроші не платять і не вивозять тіла, - журналістка Романова. ФОТО

Російський громадський рух "Русь сидящая" почав масово отримувати листи від родичів ув’язнених, які погодилися воювати в Україні у складі ПВК "Вагнер".

Про це інформує у фейсбуці журналістка Ольга Романова, засновниця Благодійного фонду допомоги засудженим та їхнім сім'ям, проєктом якого є "Русь сидящая", передає Цензор.НЕТ.

"Врятуйте, допоможіть. Що за неподобство, обіцяли 200 тис. платити, а заплатили 30. А мого поранили, а лікують тільки в ЛНР, до Росії не вивозять, рятуйте, допоможіть. А тут ще одного під Луганськом убили, родичам не повідомляють, тіло кинули у районі бойових дій, щоби трунові не платити.

Я відповідаю, я не лінива.

"Ваш чоловік - військовий злочинець".

У нас Інна Борисівна на первинному прийомі звернень працює. Вона добре на собі зазнала, що таке в'язниця. Вона різка. Ще гірше за мене. Якщо вона у хорошому настрої, вона таких до Путіна посилає. А якщо не в дусі, то ґрунтовно", - іронізує жінка.

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Вона дивується, що родичі не розуміють ці відповіді правозахисників: "Як військовий злочинець, та що ви таке кажете? Як найманець? Яка війна? А гроші наші де, віддайте. Захищайте наші права. Немає у вас жодних прав. Ви поза законом. А на тих, що вижили, чекає трибунал".

До посту Романова долучила фото найманців, яких завербували у зонах під російським Санкт-Петербургом. На скриншотах, серед іншого, згадується виправна колонія "Обухово". За даними видання "Важные истории" ув’язнених там почали вербувати на початку липня. За пів року служби обіцяють 200 тисяч рублів та амністувати, якщо повернеться живим.









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