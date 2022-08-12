На Одещині прикордонники отримали від ЄС 4 патрульні катери UMS – 425CC. ФОТОрепортаж
Прикордонники Білгород-Дністровського загону отримали нові катери в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги.
Про це повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.
Білгород-Дністровський прикордонний загін, що на Одещині, отримав чотири нові патрульні катери UMS – 425CC загальною вартістю 2,2 млн грн. Кожен човен вміщує команду з чотирьох осіб, оснащений рятувальними жилетами та ехолотом для визначення глибини води під судном.
Катери надані в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Разом з ЄС до безпеки кордонів", який фінансується Європейським Союзом та впроваджується IOM Ukraine.
Минулого року в рамках цього ж проєкту прикордонники отримали два катери UMS – 545DC та UMS – 425CC, які показали свою високу надійність під час несення служби з охорони державного кордону.
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Це гарне свідчення відношення ЄС до нашої країни з Зе і агентами кремля дЄрмаками на чолі.
Ті,хто таким займається на транець по 2 двигуна вішають, і в 1.5-2 рази потужніше.
"Гюрза","*****"(((
Їм не у бої ходити - а порушників кордону ловити )
Уяви собі , як ці малюки фактично летять над водою , торкаючись води тільки кормою ...
А ще краще - подивись : https://www.youtube.com/watch?v=XyT0vx1htcc 2:46 "TUNA-425 DC" (2020 год)
https://www.youtube.com/watch?v=*********** 1:42 UMS Boats 425CC
Пока спрятали
для контрабанды мелочи - самое то
https://tuna-shop.com.ua/kater_ums_tuna_425_cc/
конюпони в зубы не заглядывают...
опять жеж... и пони тоже кони !!!
и такие малыши сгодятся - лучше ж чем на надувной резиновой... на веслах)))
Пословицу : "даренному коню в зубы на смотрят" слыхали?
Согласно приказу зелемойского...