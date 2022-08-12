На Одещині прикордонники отримали від ЄС 4 патрульні катери UMS – 425CC. ФОТОрепортаж

Прикордонники Білгород-Дністровського загону отримали нові катери в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги.

Про це повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

Білгород-Дністровський прикордонний загін, що на Одещині, отримав чотири нові патрульні катери UMS – 425CC загальною вартістю 2,2 млн грн. Кожен човен вміщує команду з чотирьох осіб, оснащений рятувальними жилетами та ехолотом для визначення глибини води під судном.

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Катери надані в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Разом з ЄС до безпеки кордонів", який фінансується Європейським Союзом та впроваджується IOM Ukraine.

Минулого року в рамках цього ж проєкту прикордонники отримали два катери UMS – 545DC та UMS – 425CC, які показали свою високу надійність під час несення служби з охорони державного кордону.

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