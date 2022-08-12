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Новини Фото Війна
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Заблоковано діяльність столичної компанії, яка торгувала російськими нафтопродуктами. Вилучено 27 тонн продукції на 10 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки заблокувала роботу однієї з київських компаній, яка займалась оптовим продажом російських нафтопродуктів на сотні млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, підприємство входило до структури кремлівського монополіста "Газпром нафта", власники якого належать до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.

"Встановлено, що представники української "філії" перераховували частину прибутків до федерального бюджету Росії, з якого країна-агресор брала кошти для підготовки та здійснення повномасштабного вторгнення на територію нашої держави", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, керівники столичного підприємства налагодили збут у промислових масштабах російських паливно-мастильних матеріалів, які застосовують для техобслуговування транспортних агрегатів.

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Заблоковано діяльність столичної компанії, яка торгувала російськими нафтопродуктами. Вилучено 27 тонн продукції на 10 млн грн, - СБУ 01
Заблоковано діяльність столичної компанії, яка торгувала російськими нафтопродуктами. Вилучено 27 тонн продукції на 10 млн грн, - СБУ 02
Заблоковано діяльність столичної компанії, яка торгувала російськими нафтопродуктами. Вилучено 27 тонн продукції на 10 млн грн, - СБУ 03

Готову продукцію отримували від своїх "бізнес-партнерів" з РФ і зберігали на власних великогабаритних складах.

"Відповідні логістичні бази також використовували для реалізації товару, насамперед, афілійованим фірмам та клієнтам з тіньового ринку", - додають в СБУ.

Під час обшуків за місцями складування нафтопродуктів, співробітники СБУ виявили понад 27 тонн російських мастил, які перебували у ємностях з маркуванням російської корпорації. Вартість вилученої продукції становить майже 10 млн грн.

За матеріалами Служби безпеки, весь конфіскований товар буде передано на потреби ЗСУ.

"Наразі у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України, тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності організаторів та учасників підривної діяльності проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою СБУ спільно зі слідчими СБУ м. Києва та Київської області та за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Автор: 

Газпром (3395) Київ (19649) конфіскація (865) росія (66037) СБУ (12969) нафтопродукти (613)


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Топ коментарі
+3
Соромлюсь запитати - а якже оті ПММ в Україну заїхали?
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12.08.2022 17:08 Відповісти
+2
ну ніфіга собі нормальний масштаб
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12.08.2022 17:01 Відповісти
+2
Отдайте ВСУ.
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12.08.2022 17:01 Відповісти
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ну ніфіга собі нормальний масштаб
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12.08.2022 17:01 Відповісти
Отдайте ВСУ.
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12.08.2022 17:01 Відповісти
За матеріалами Служби безпеки, весь конфіскований товар буде передано на потреби ЗСУ. Джерело:
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12.08.2022 17:16 Відповісти
27 тонн?! Это безусловно следующий шаг в борьбе с оргпреступностью после брелков.
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12.08.2022 17:07 Відповісти
для мастил це норм..до того ж це залишки..
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12.08.2022 17:17 Відповісти
Соромлюсь запитати - а якже оті ПММ в Україну заїхали?
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12.08.2022 17:08 Відповісти
прикацаплені малороси все ніяк не можуть зіскочити з легкого але дуже жорсткого грязьпромівського бабла
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12.08.2022 17:13 Відповісти
Ну нефіга вони "ховалися" - фірмові "Газпром" бочки прямо у Києві!
Мабуть СБУ було дуже ВАЖКО їх знайти?!!
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12.08.2022 17:30 Відповісти
Баканов шукав шукав навіть похудав.
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12.08.2022 17:33 Відповісти
Коли вони не будуть в України торгувати, то на які гроші вони будуть зброю купувати ?
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12.08.2022 17:31 Відповісти
Я ж кажу, Київ саме ватне місто в Україні, бо туди стікається все лайно з усіх регіонів, каналізація!
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12.08.2022 18:07 Відповісти
Это все ***** на постном масле. Если они приобрели товар до войны, то что, им его вылить в канаву? Товар перестал быть российским в тот момент, когда его законно приобрела украинская компания. С тех пор товар - украинский.
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12.08.2022 21:23 Відповісти
 
 