Суд продовжив розгляд "справи Шеремета", на першому від 24 лютого засіданні були Антоненко, Дугарь і Кузьменко. ФОТОрепортаж

Засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета відбувалося в Шевченківському райсуді Києва. Це перше засідання після 24 лютого.

У суд прийшли усі обвинувачувані прокуратурою - дитяча кардіологиня Юлія Кузьменко, військовий і співак Андрій Антоненко, військова медсестра Яна Дугарь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Gazeta.ua.

Засідання тривало близько 20 хвилин. Єдине рішення, яке було ухвалено стосувалося дати нового засідання по справі. Слухання призначено на 5 вересня о 13:00.





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"Зараз у нас новий генпрокурор. І є сподівання, що можливо саме він передивиться всю цю бездоказову базу. Ми все чекаємо, щоб хтось незаангажований подивився на цю справу", - сказала журналістам Кузьменко.

Вона додала, що продовжує працювати за фахом.

"Також намагаюся допомагати армії як волонтер. Проблеми в роботі були, коли я перебувала на нічному домашньому арешті й була обмежена в часі. Тоді неможливо було серед ночі їздити в операційну. Психологічно тяжко було. Бо ти - лікар, а тут отакі звинувачення", - розповіла Юлія.

Справа має завершитися двома варіантами, заявив Андрій Антоненко.

"Чекаю на відмову від звинувачень або виправдувальний вирок. Не знаю, чому справа досі триває. Можливо, якісь процесуальні нюанси. Хоча ніхто не заважає подати клопотання про відмову від звинувачень, коли вже давно все очевидно. Думаю, що "мусора", які все це сколотили, не хочуть визнавати свою провину і, можливо, для них є сенс тягнути до вироку. Виправдувальний - значить так вирішив суд", - сказав військовий.

Після виправдувального вироку в нас буде більше вільних рухів щодо притягнення до відповідальності тих, хто сфабрикував цю справу, додав Антоненко.

"На це засідання командири відпустили без проблем. Сіла в машину і приїхала. Не знаю, чи буду наступного разу, бо мені невідомо, де я завтра буду (Яна Дугарь мобілізована в армію. - Ред.). Тож аби відкладеться засідання, або буду онлайн. Така практика існує", - заявила Яна Дугарь після завершення судового засідання.

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Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомили про підозру і було обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Довше за всіх у СІЗО перебував Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

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