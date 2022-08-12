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Новини Фото Убивство Шеремета
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Суд продовжив розгляд "справи Шеремета", на першому від 24 лютого засіданні були Антоненко, Дугарь і Кузьменко. ФОТОрепортаж

Засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета відбувалося в Шевченківському райсуді Києва. Це перше засідання після 24 лютого.

У суд прийшли усі обвинувачувані прокуратурою - дитяча кардіологиня Юлія Кузьменко, військовий і співак Андрій Антоненко, військова медсестра Яна Дугарь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Gazeta.ua.

Суд продовжив розгляд справи Шеремета, на першому від 24 лютого засіданні були Антоненко, Дугарь і Кузьменко 01

Засідання тривало близько 20 хвилин. Єдине рішення, яке було ухвалено стосувалося дати нового засідання по справі. Слухання призначено на 5 вересня о 13:00.

Суд продовжив розгляд справи Шеремета, на першому від 24 лютого засіданні були Антоненко, Дугарь і Кузьменко 02
Суд продовжив розгляд справи Шеремета, на першому від 24 лютого засіданні були Антоненко, Дугарь і Кузьменко 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кузьменко, Антоненко та Дугарь не можуть стати на захист України через обмеження свободи: Розцінюють це як пособництво РФ

"Зараз у нас новий генпрокурор. І є сподівання, що можливо саме він передивиться всю цю бездоказову базу. Ми все чекаємо, щоб хтось незаангажований подивився на цю справу", - сказала журналістам Кузьменко.

Вона додала, що продовжує працювати за фахом.

Суд продовжив розгляд справи Шеремета, на першому від 24 лютого засіданні були Антоненко, Дугарь і Кузьменко 04

"Також намагаюся допомагати армії як волонтер. Проблеми в роботі були, коли я перебувала на нічному домашньому арешті й була обмежена в часі. Тоді неможливо було серед ночі їздити в операційну. Психологічно тяжко було. Бо ти - лікар, а тут отакі звинувачення", - розповіла Юлія.

Справа має завершитися двома варіантами, заявив Андрій Антоненко.

"Чекаю на відмову від звинувачень або виправдувальний вирок. Не знаю, чому справа досі триває. Можливо, якісь процесуальні нюанси. Хоча ніхто не заважає подати клопотання про відмову від звинувачень, коли вже давно все очевидно. Думаю, що "мусора", які все це сколотили, не хочуть визнавати свою провину і, можливо, для них є сенс тягнути до вироку. Виправдувальний - значить так вирішив суд", - сказав військовий.

Суд продовжив розгляд справи Шеремета, на першому від 24 лютого засіданні були Антоненко, Дугарь і Кузьменко 05

Після виправдувального вироку в нас буде більше вільних рухів щодо притягнення до відповідальності тих, хто сфабрикував цю справу, додав Антоненко.

"На це засідання командири відпустили без проблем. Сіла в машину і приїхала. Не знаю, чи буду наступного разу, бо мені невідомо, де я завтра буду (Яна Дугарь мобілізована в армію. - Ред.). Тож аби відкладеться засідання, або буду онлайн. Така практика існує", - заявила Яна Дугарь після завершення судового засідання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Справа Шеремета: Кузьменко вперше з грудня 2019 року змогла повернутися на роботу. ФОТОрепортаж

Суд продовжив розгляд справи Шеремета, на першому від 24 лютого засіданні були Антоненко, Дугарь і Кузьменко 06

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомили про підозру і було обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Довше за всіх у СІЗО перебував Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Читайте також: Розгляд судом справи Шеремета може розтягнутись на роки, - Дугарь

Автор: 

Київ (19649) суд (11739) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+37
Зеленське, ти там ще застрелилось?..Йуда безродна
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12.08.2022 17:06 Відповісти
+35
безглузда тупорила скотська маніпуляція щоб скалічити життя нормальних людей і попіаритись
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12.08.2022 17:11 Відповісти
+31
никто не думает сколько времени, сил, денег, нервов было потрачено на это абсолютно дикое дело, бессмысленное и беспощадное..., а в это времени настоящие преступники совершали и совершают новые преступления..., но кого это волнует...
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12.08.2022 17:11 Відповісти
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Зеленське, ти там ще застрелилось?..Йуда безродна
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12.08.2022 17:06 Відповісти
А новый 🤢🤡прокурор ,ещё хуже старой прокурорши - 💯абсолютная марионетка ОПГдерьмака - портнова -татарова ‼️Кстати , а где сейчас Аваков соучастник этого ПРЕСТУПНО-АБСУРДНОГО ОББРЕХИВАНИЯ Патриотов⁉️
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12.08.2022 17:25 Відповісти
Опять -таки "БОЛЬШОЕ СПАСИБО"- 73% 🐏🐑‼️🤮ВЕСЬ ЭТОТ КОШМАР ДЛЯ ПАТРИОТОВ НАЧАЛСЯ СРАЗУ С ПРИХОДОМ ИХ "НАЙВЕЛИЧАЙШЕГО …идера вселенной
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12.08.2022 17:31 Відповісти
шо, опять???
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12.08.2022 17:09 Відповісти
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12.08.2022 17:10 Відповісти
Наші зрадники все роблять, щоб Путлеру було зручно нас убивати.
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12.08.2022 17:17 Відповісти
Они для этого и "невтекли" ,а кое-кто сбежал (Баканов ,д'ерьмак , )………

но "БОНЕВТИК " без них не справлялся
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12.08.2022 17:28 Відповісти
Так я вам вот что скажу: они не только Шеремета убили, но и на Украину напали 24.02.2022. "Самый честный" Шевченковский суд это обязательно подтвердит.
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12.08.2022 17:10 Відповісти
никто не думает сколько времени, сил, денег, нервов было потрачено на это абсолютно дикое дело, бессмысленное и беспощадное..., а в это времени настоящие преступники совершали и совершают новые преступления..., но кого это волнует...
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12.08.2022 17:11 Відповісти
безглузда тупорила скотська маніпуляція щоб скалічити життя нормальних людей і попіаритись
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12.08.2022 17:11 Відповісти
Авакова забули
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12.08.2022 17:14 Відповісти
Який моразм української влади !
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12.08.2022 17:16 Відповісти
Це не маразм (μαρασμός «виснаження, згасання» - майже повне припинення психічної діяльності людини, що супроводжується загальним виснаженням організму з поступовим згасанням всіх життєвих процесів.)
Це свідома "психічна" (навіть "психіатрична") діяльність. "Я сказал - ані будут сідеть, значіть будут сідеть!"
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12.08.2022 17:32 Відповісти
Тю, то все ж зрозуміло ще з 2019-го. Для Бубочки. Результату ще не було, а він ... бачив, ... багато.

"Повірте, коли буде результат, ви побачите багато деталей - побачите все те, що я бачив, і зрозумієте, що дійсно багато чого зроблено для результативності", - сказав президент.
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12.08.2022 17:18 Відповісти
мутна справа від мутних муcopiв
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12.08.2022 17:18 Відповісти
Від мутної влади !
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12.08.2022 17:27 Відповісти
Мусора - позорные исполнители преступного приказа РЕЖИМА СПРУТА РАШИСТСКОГО "какая разница"‼️
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12.08.2022 20:56 Відповісти
После интервью об этой делюге беглого в европу ФСБ-шника Александра Лисенкова, по этому делу должна быть переквалификация, и на скамье подсудимых должен сидеть агент ФСБ Аваков, его мягкотелый лизоблюд Геращенко, и Зеленский как соучастник, как только оставит пост президента!
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12.08.2022 17:20 Відповісти
Ви сподіваєтесь що будуть ще вибори ?
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12.08.2022 17:29 Відповісти
І не одні.... Навіть не сумнівайтесь!
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12.08.2022 18:32 Відповісти
Вибори могли бути коли б нація знайшла в собі сили провести імпічмент. Інакше маємо те, що маємо.

А ганьби буде після капітуляції ще більше.
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12.08.2022 18:51 Відповісти
Все правильно, но сам боневтик НИКОГДА ОТ КОРЫТА НЕ ОТОРВЁТСЯ
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12.08.2022 20:59 Відповісти
Цікаво, хто їм замовив Шеремети?
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12.08.2022 17:26 Відповісти
Лукашенко !
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12.08.2022 17:28 Відповісти
кому "їм" ? уточніть...
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12.08.2022 17:41 Відповісти
Зеленский!!...Сколько можно воду в ступе толочь??Ну грохнули єтого ***** Шеремета!! Ну и хрен с ним !! Сам виноват!!...Порхал как бабочка! Сам не знал , что он хочет!! Что Украине от єтого Шеремета?? Что он герой Украины, что бы так сильно рвать сегодня о нём свою жопу???!! Так попутный , не самый нужный и не самый надёжный турист!!...НАМ от этого и Не холодно не жарко!! бежал один гандон из одной страны, в другую . в третью .....И всё никак не мог угомонится не мог набить и составить себе цену !!...Вот его и до кукарекался !!Сегодня УКраине не до недобитых избалованных бульбашей!! нам надо решать свои важные проблемы.. Надо воевать, надо снабжать ЗСУ современным оружием , а не распылятся на всякое белорусское чмооо!!!
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12.08.2022 17:36 Відповісти
А як ви собі це уявлєте?!
Квартальник тіки "пропіарився" на цій справі, а доказову базу готували "орли Авакова", ось до нього і можна буде подати "позов", але тіки після того як справжні виконавці та замовники будуть знайдені та засуджені.
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12.08.2022 18:30 Відповісти
Бывший агент ФСБ рабZeи Лисенков сбежавший во Францию назвал убийц Павла Шеремета и украинского разведчика полковника Шаповала...
Оба преступления со взрывом авто похожи один в один...
По словам Лисенкова это сделал спецназ путлера "Вымпел"...полное інтерв'ю с Лисенковым есть в Ютьюбе...
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12.08.2022 17:45 Відповісти
може вже час закінчувати цей дешевий цирк від Квартала 95?
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12.08.2022 17:47 Відповісти
Такі справи виключно для зниження бойового духу військових й волонтерів, зелені показують що при бажанні держава все повісить на тебе, але зелені не вічні, прийде час будете сидіти на зоні.
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12.08.2022 17:58 Відповісти
Держитесь! Это не должно продолжаться вечно! Украина с ВАМИ! СЛАВА УКРАИНЕ! СМЕРТЬ ПРЕДАТЕЛЯМ!
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12.08.2022 17:59 Відповісти
Зелепідори самі в отій пластиковій коробц скоро в рядок будуть сидіти!
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12.08.2022 18:18 Відповісти
Оце так Аваков спаскудив життя людям...
Вже й ніхто не пам'ятае як то "лайно" по імені-бвтькові звуть, а безневинним людям доводиться по судах ходити...
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12.08.2022 18:24 Відповісти
а що,так можно ,тримати людей під слідством протягом двох років,без доказової бази ?
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12.08.2022 18:31 Відповісти
Хоч одному з 73 соромно?
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12.08.2022 18:37 Відповісти
Аваков очень неудачно лизанул Зеле,доходного места лишили.А зачем ты паскуда ментовская прекрасным людям жизнь испортил? И до тебя дойдет очередь, ответишь..
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12.08.2022 18:56 Відповісти
Татаров не хоче Зе підставляти, закривши справу.
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12.08.2022 19:35 Відповісти
зелені піdари все ніяк не заспокояться?
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12.08.2022 19:41 Відповісти
Вы все забываете этого П*дора Авакова ,который ,чтобы выслужится перед Зелей устроил весь этот цирк
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12.08.2022 20:12 Відповісти
Зелену бл@дську владу треба знищити інакше порядку в країні ніколи не буде.
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12.08.2022 20:21 Відповісти
а то на часі?
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12.08.2022 20:25 Відповісти
Телемарафон

Патьоки хвали кожен телеязик
На Банкову ллє, та блищить,мов гудрон.
Набридло! Пора замінить #боневтік
На фразу ,,Бо здав і ЗАЕС, і Херсон"
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12.08.2022 21:47 Відповісти
 
 