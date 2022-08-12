На Чернігівщині жінка підірвалася на розтяжці: пішла до лісу по гриби, - МВС. ФОТОрепортаж
У Чернігівській області на розтяжці, встановленій військовими російської федерації, підірвалась жінка, яка вирушила в ліс по гриби.
Про це Міністерство внутрішніх справ України повідомляє у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Під час патрулювання поліцейські групи реагування патрульної поліції Чернігівського району побачили на узбіччі жінку з велосипедом. Вона не могла самостійно рухатись, а одяг був просочений кров’ю.
Поліцейські одразу викликали медиків, а до їх прибуття надали жінці першу домедичну допомогу. Встановлено, що жінка проігнорувала категоричну заборону відвідувати ліси на Чернігівщині і вирушила по гриби.
Приблизно метрів за 300 від того місця, де її виявили поліцейські, потерпіла зачепила "розтяжку" — вибухову пастку, встановлену військовими рф під час окупації частини області.
Поліцейські передали жінку медикам швидкої допомоги. На місце прибула слідчо-оперативна група поліції", - розповіли у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
второго шанса не будет.
токо посмертный орден упоротого грибника новой почтой...