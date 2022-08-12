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Новини Фото Війна
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На Чернігівщині жінка підірвалася на розтяжці: пішла до лісу по гриби, - МВС. ФОТОрепортаж

У Чернігівській області на розтяжці, встановленій військовими російської федерації, підірвалась жінка, яка вирушила в ліс по гриби.

Про це Міністерство внутрішніх справ України повідомляє у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Під час патрулювання поліцейські групи реагування патрульної поліції Чернігівського району побачили на узбіччі жінку з велосипедом. Вона не могла самостійно рухатись, а одяг був просочений кров’ю.

Поліцейські одразу викликали медиків, а до їх прибуття надали жінці першу домедичну допомогу. Встановлено, що жінка проігнорувала категоричну заборону відвідувати ліси на Чернігівщині і вирушила по гриби.

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Приблизно метрів за 300 від того місця, де її виявили поліцейські, потерпіла зачепила "розтяжку" — вибухову пастку, встановлену військовими рф під час окупації частини області.

Поліцейські передали жінку медикам швидкої допомоги. На місце прибула слідчо-оперативна група поліції", - розповіли у відомстві.

На Чернігівщині жінка підірвалася на розтяжці: пішла до лісу по гриби, - МВС 01
На Чернігівщині жінка підірвалася на розтяжці: пішла до лісу по гриби, - МВС 02
На Чернігівщині жінка підірвалася на розтяжці: пішла до лісу по гриби, - МВС 03

Автор: 

гриби (27) МВС (3511) мінування (1218) Чернігівщина (1584) розтяжка (34)


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Топ коментарі
+18
А хіба не попереджалося про походи в ліс? Цій пані ще дуже пощастило, що закінчилось саме так!
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12.08.2022 22:20 Відповісти
+13
хтось за дамой приглядывает...
второго шанса не будет.
токо посмертный орден упоротого грибника новой почтой...
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12.08.2022 22:14 Відповісти
+9
Иллюстрация к выражению "дуракам закон не писан".
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12.08.2022 22:26 Відповісти
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хтось за дамой приглядывает...
второго шанса не будет.
токо посмертный орден упоротого грибника новой почтой...
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12.08.2022 22:14 Відповісти
А хіба не попереджалося про походи в ліс? Цій пані ще дуже пощастило, що закінчилось саме так!
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12.08.2022 22:20 Відповісти
Иллюстрация к выражению "дуракам закон не писан".
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12.08.2022 22:26 Відповісти
Прикро... але для мешканців лісових регіонів ці попередження до лампочки...для них ліс, вилазки за грибами-ягодами як ковток води...особливо для тих, хто там народився-виріс...
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12.08.2022 23:00 Відповісти
Хроніка бавовни та інші приколи на 12.08.2022 https://m.youtube.com/watch?v=EESJ8XEbgMM&t=5s
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12.08.2022 22:27 Відповісти
есть грибы уже?
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12.08.2022 22:29 Відповісти
Є, повно білих на чернігівщині
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12.08.2022 22:53 Відповісти
велик целый.. тетка более-менее... ничо... выйдет с больнички опять пойдет... такие не каются !
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12.08.2022 22:33 Відповісти
зато "наїлась" грибів...
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12.08.2022 22:35 Відповісти
Для декого це - єдиний спосіб заробить грошей на прожиток! Мене тільки за вчора п"ятеро знайомих розпитувало, чи не виїжджав я по гриби і які гриби вже з"явилися? (я у місцевих колах вважаюсь "експертом" по збору грибів) Сказав що не ходив і не піду Деякі місця небезпечні, а до деяких - транспорт не ходить!
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13.08.2022 04:47 Відповісти
Пощастило, що залишилось чим ходити по гриби...
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12.08.2022 23:34 Відповісти
 
 