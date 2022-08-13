За добу на Сумщині зафіксовано майже 200 "прильотів". Рашисти били з мінометів, САУ та РСЗВ. ФОТО

11 серпня російські війська 11 разів відкривали вогонь по територіям 5 громад Сумської області. Зафіксовано майже 200 "прильотів".

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждалих людей внаслідок обстрілів немає. Є руйнування інфраструктури, також згоріло поле пшениці.

Під мінометний обстріл потрапила Юнаківська громада — 15 прильотів. Потім російські війська вдарили з реактивних систем залпового вогню, зафіксовано 17 влучань.

Був артобстріл по Хотінській громаді — 10 прильотів. Пообіді по території громади здійснено авіаційний удар (1 прильот) та ще росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню − 10 прильотів.

Також росіяни один раз вдарили з авіації по Миколаївській сільській громаді та обстріляли цю територію з РЗСВ — усього понад 60 прильотів.





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В Есманській громаді — 8 влучаннь з мінометів і 37 прильотів із самохідних артилерійських установок. Внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень щонайменше 2 домогосподарства.

По Шалигинській громаді — 4 влучання із САУ та 30 прильотів з реактивної артилерії.





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