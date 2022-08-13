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Новини Фото Війна
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За добу на Сумщині зафіксовано майже 200 "прильотів". Рашисти били з мінометів, САУ та РСЗВ. ФОТО

11 серпня російські війська 11 разів відкривали вогонь по територіям 5 громад Сумської області. Зафіксовано майже 200 "прильотів".

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За добу на Сумщині зафіксовано майже 200 прильотів. Рашисти били з мінометів, САУ та РСЗВ 01

Постраждалих людей внаслідок обстрілів немає. Є руйнування інфраструктури, також згоріло поле пшениці.

Під мінометний обстріл потрапила Юнаківська громада — 15 прильотів. Потім російські війська вдарили з реактивних систем залпового вогню, зафіксовано 17 влучань.

Був артобстріл по Хотінській громаді — 10 прильотів. Пообіді по території громади здійснено авіаційний удар (1 прильот) та ще росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню − 10 прильотів.

Також росіяни один раз вдарили з авіації по Миколаївській сільській громаді та обстріляли цю територію з РЗСВ — усього понад 60 прильотів.

За добу на Сумщині зафіксовано майже 200 прильотів. Рашисти били з мінометів, САУ та РСЗВ 02
За добу на Сумщині зафіксовано майже 200 прильотів. Рашисти били з мінометів, САУ та РСЗВ 03

Також читайте: 20-кілометрова смуга біля держкордону на Сумщині повністю замінована, - МВС

В Есманській громаді — 8 влучаннь з мінометів і 37 прильотів із самохідних артилерійських установок. Внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень щонайменше 2 домогосподарства.

По Шалигинській громаді — 4 влучання із САУ та 30 прильотів з реактивної артилерії.

За добу на Сумщині зафіксовано майже 200 прильотів. Рашисти били з мінометів, САУ та РСЗВ 04
За добу на Сумщині зафіксовано майже 200 прильотів. Рашисти били з мінометів, САУ та РСЗВ 05

Дивіться: За минулу добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів Сумщини, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

обстріл (29141) Сумська область (3874) Живицький Дмитро (466)


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Це ще не дуже багато. В такому випадку доцільно кордон відпихнути далі в Росію, щоб били по своїй території, а не по українській. Можна ще у відповідь стріляти. Про філософію війни писали хіба тільки у Китаї. І там написано, що взагалі будь-які методи для війни годні. А по християнському вченню - то якщо забрали південь - то віддайте й північ. Але ніде не написано, що треба обісратися.
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13.08.2022 00:19 Відповісти
Топовий комент! Якщо навіть союзники не рекомендують бити по Білорусі потрібно всерівно якось відповідати, а не сидіти як обісрані. Можна ж високоточною зброєю бити прямо в ціль.
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13.08.2022 02:02 Відповісти
схоже що керівництво країни таки обісралося та зайняте виключно політичними переслідуваннями та розкраданням!
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13.08.2022 07:21 Відповісти
Ви геть не розумієте християнського віровчення. То й не рипайтесь, будь ласка, в його бік
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13.08.2022 07:45 Відповісти
 
 