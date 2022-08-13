Вчора упродовж дня окупанти обстрілювали Чернігівщину та Сумщину, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

За минулу добу, 12 серпня, по території Чернігівської та Сумської областей району відповідальності ОК "Північ" було здійснено 12 обстрілів з території Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".

Як зазначається, близько 9 години ранку 12 серпня повідомлено про 10 вибухів зі ствольної артилерії та міномету 120 мм в районі населеного пункту Гірськ Корюківського району Чернігівської області. Через годину мінометний обстріл продовжився у Новгород-Сіверському районі, зафіксовано 10 вибухів.

"Після пари вибухів поблизу російсько-українського кордону у Новгород-Сіверському районі о другій годині дня зафіксовано 14 "приходів" у районі населеного пункту Гай, імовірно з реактивних систем залпового вогню. Тут же прослуховувалися 20 вибухів з міномету 120 мм", - йдеться у повідомленні.

За даними ОК "Північ", зі ствольної артилерії російські військові обстріляли повторно район Гірська вже о 18 годині.

Північні райони Сумської області почали обстрілювати близько 17 години - під мінометний обстріл потрапило село Бачівськ Есманської територіальної громади Шосткинського району, де протягом години зафіксовано 8 "приходів" з території Російської Федерації.

"Далі ворог здійснив артилерійський обстріл с. Вільна Слобода. Ймовірно з самохідних артилерійських установок по мирному населеному пункту було випущено 37 снарядів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два домогосподарства, паркан та господарські будівлі, а також лінії електропередач", - додають в ОК "Північ".

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О 18.30 ворог здійснив обстріл Шалигинської територіальної громади, ймовірно із САУ випущено чотири снаряди. Далі по околицях сіл громади ворогом здійснено обстріл із РСЗВ (30 реактивних снарядів).

За результатами обстрілів про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.