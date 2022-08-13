Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Постраждав центр, Немишлянський та Слобідський райони міста, - Терехов. ФОТО

Сьогодні вночі окупанти знову обстріляли Харків.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, від нічного обстрілу Харкова постраждав центр, Немишлянський та Слобідський район.

"Постраждав коледж, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічено кілька тролейбусів", - інформує очільник міста.

Там, куди влучили ворожі ракети, немає нічого, що хоч би віддалено нагадувало військові об'єкти. Вони б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити нас навчальних закладів, транспорту, а людей їхнього житла", - додає Терехов.

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За його словами, обійшлося без жертв та поранених.