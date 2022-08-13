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Новини Фото Війна
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Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Постраждав центр, Немишлянський та Слобідський райони міста, - Терехов. ФОТО

Сьогодні вночі окупанти знову обстріляли Харків.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, від нічного обстрілу Харкова постраждав центр, Немишлянський та Слобідський район.

"Постраждав коледж, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічено кілька тролейбусів", - інформує очільник міста.

Там, куди влучили ворожі ракети, немає нічого, що хоч би віддалено нагадувало військові об'єкти. Вони б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити нас навчальних закладів, транспорту, а людей їхнього житла", - додає Терехов.

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Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Постраждав центр, Немишлянський та Слобідський райони міста, - Терехов 01
Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Постраждав центр, Немишлянський та Слобідський райони міста, - Терехов 02
Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Постраждав центр, Немишлянський та Слобідський райони міста, - Терехов 03

За його словами, обійшлося без жертв та поранених.

Автор: 

обстріл (29141) ракети (4070) Харків (5691) Терехов Ігор (314)


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ruzke kurwy !
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13.08.2022 08:48 Відповісти
Знову ж таки для України є один варіант (крім залізного купола, і таке інше) - завдавати ударів по Білгороду та іншим кацапським населеним пунктам.
Добре ще було б визнати той же Білгород, Курськ, Воронеж та ін. території окупованими кацапстаном.
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13.08.2022 09:09 Відповісти
вибач! тобі бракує окупованих територій? в нас недостатньо цілей для враження? згадай приказку "дурень думкою багатіє" та "усьому свій час"
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13.08.2022 09:50 Відповісти
 
 