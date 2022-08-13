Війська РФ атакують Бахмут з боку Попасної, відбувся черговий бій поблизу Білогорівки та Лисичанського НПЗ, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ атакують Бахмут з боку Попасної, відбувся черговий бій поблизу Білогорівки та Лисичанського НПЗ. У захоплених містах ворог вдається до нових методів мобілізації - в обмін на харчі збирає інформацію про чоловіків у літніх людей.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог випалює землю на в’їздах у Луганську область, бо не може подолати ці декілька кілометрів.

"Важко порахувати, скільки тисяч снарядів витримала ця територія вільної Луганщини за останні місяць-півтора. Окупанти годинами відпрацьовують артилерією, а потім штурмують із декількох сторін одразу. 12 серпня вони спробували атакувати в районах Лисичанського НПЗ та Білогорівки, але розвідка боєм завершилася черговим відступом. Намагалися просунутися з боку Попасної в напрямок Бахмуту", - зазначив він.

За даними Гайдая, близько десяти разів загарбники кидалися у розвідку, втім українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили ворога, який просувався за цими напрямками.

Упродовж доби поблизу дев’ятьох населених пунктів росіяни завдавали авіаударів.

За останню ніч ними випущені три ракети, чотири рази застосована реактивна та ствольна артилерія, двічі - міномети, ще два рази відбито танкові наступи ворога.

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Тим часом в окупованих містах Луганщини росіяни вдаються до нових методів примусової мобілізації.

"Під час обходів багатоповерхівок вони втираються в довіру до літніх людей, пропонуючи тим невеличкі суми грошей або харчі в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку. Залишають на чергування біля закритих під’їздів військових, які чекають, що хтось із мешканців чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому. До речі, більшість із тих, хто займається примусовим призовом, пересувається в середині міст виключно у балаклавах, аби не впізнали сусіди та знайомі, на яких вони й полюють", - додає Гайдай.