Ворог вдарив по двох районах Дніпропетровщини. По Нікополю випущено 30 снарядів із "Граду", понівечено багатоповерхівки та дитячий садок, - Резніченко. ФОТО
Минулої ночі окупанти вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч знову під ворожим вогнем...Російська армія ударила по двох районах - Нікопольському та Криворізькому. Нікополь ворог обстріляв із "Градів". Скерував по житлових кварталах 30 реактивних снарядів", - зазначає він.
За словами Резніченка, у місті понівечені 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок.
Виведено з ладу газогін та лінію електропередач. На місці працюють аварійні бригади.
"Люди не постраждали", - додає він.
Також повідомляється, що по Криворізькому району ворог ударив з "Ураганів". Поцілив по Зеленодольській та Апостолівській громадах.
На щастя, без руйнувань та постраждалих.
У інших районах області на цю хвилину спокійно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль