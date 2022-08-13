Ворог вдарив по двох районах Дніпропетровщини. По Нікополю випущено 30 снарядів із "Граду", понівечено багатоповерхівки та дитячий садок, - Резніченко. ФОТО

Минулої ночі окупанти вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч знову під ворожим вогнем...Російська армія ударила по двох районах - Нікопольському та Криворізькому. Нікополь ворог обстріляв із "Градів". Скерував по житлових кварталах 30 реактивних снарядів", - зазначає він.

За словами Резніченка, у місті понівечені 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок.

Виведено з ладу газогін та лінію електропередач. На місці працюють аварійні бригади.

"Люди не постраждали", - додає він.













Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли із "Градів", "Ураганів" та ствольної артилерії два райони Дніпропетровщини, є поранені, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Також повідомляється, що по Криворізькому району ворог ударив з "Ураганів". Поцілив по Зеленодольській та Апостолівській громадах.

На щастя, без руйнувань та постраждалих.

У інших районах області на цю хвилину спокійно.