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Новини Фото Війна
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Ворог вдарив по двох районах Дніпропетровщини. По Нікополю випущено 30 снарядів із "Граду", понівечено багатоповерхівки та дитячий садок, - Резніченко. ФОТО

Минулої ночі окупанти вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч знову під ворожим вогнем...Російська армія ударила по двох районах - Нікопольському та Криворізькому. Нікополь ворог обстріляв із "Градів". Скерував по житлових кварталах 30 реактивних снарядів", - зазначає він.

За словами Резніченка, у місті понівечені 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок.

Виведено з ладу газогін та лінію електропередач. На місці працюють аварійні бригади.

"Люди не постраждали", - додає він.

Ворог вдарив по двох районах Дніпропетровщини. По Нікополю випущено 30 снарядів із Граду, понівечено багатоповерхівки та дитячий садок, - Резніченко 01
Ворог вдарив по двох районах Дніпропетровщини. По Нікополю випущено 30 снарядів із Граду, понівечено багатоповерхівки та дитячий садок, - Резніченко 02
Ворог вдарив по двох районах Дніпропетровщини. По Нікополю випущено 30 снарядів із Граду, понівечено багатоповерхівки та дитячий садок, - Резніченко 03
Ворог вдарив по двох районах Дніпропетровщини. По Нікополю випущено 30 снарядів із Граду, понівечено багатоповерхівки та дитячий садок, - Резніченко 04
Ворог вдарив по двох районах Дніпропетровщини. По Нікополю випущено 30 снарядів із Граду, понівечено багатоповерхівки та дитячий садок, - Резніченко 05
Ворог вдарив по двох районах Дніпропетровщини. По Нікополю випущено 30 снарядів із Граду, понівечено багатоповерхівки та дитячий садок, - Резніченко 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли із "Градів", "Ураганів" та ствольної артилерії два райони Дніпропетровщини, є поранені, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Також повідомляється, що по Криворізькому району ворог ударив з "Ураганів". Поцілив по Зеленодольській та Апостолівській громадах.

На щастя, без руйнувань та постраждалих.

У інших районах області на цю хвилину спокійно.

Автор: 

армія рф (17821) обстріл (29141) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1240) Дніпропетровська область (3859)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.08.2022 10:37 Відповісти
 
 