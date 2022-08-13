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Ворог завдав ударів по Харкову та області. Є поранені, серед них 13-річний хлопець у важкому стані, - Синєгубов. ФОТО

Російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову та населеним пунктам області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє глова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог завдав ударів по Харкову та області. Є поранені, серед них 13-річний хлопець у важкому стані, - Синєгубов 01

"Вночі зафіксували 2 удари по Харкову. В Слобідському районі ракета, попередньо С-300, вдарила в тротуар біля коледжу. Вибуховою хвилею пошкодило будівлю. У Немишлянському районі ракета вдарила в газон перед готельно-ресторанним комплексом. Пошкоджено тролейбуси, легкові авто, вибиті шибки в будинках. Жінкам, віком 74 та 50 років, медики надали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Ворог завдав ударів по Харкову та області. Є поранені, серед них 13-річний хлопець у важкому стані, - Синєгубов 02

Зазначається, що протягом доби ворог обстрілював Харківський, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони. Пошкоджені будинки та господарчі споруди.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізувати 3 цивільних. У Харківському районі поранений чоловік 56 років. У Богодухівському - жінка 84 років, та 13-річний хлопець, він у важкому стані.

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"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно тримають позиції та продовжують нищити ворога", - додав Синєгубов.



Ворог завдав ударів по Харкову та області. Є поранені, серед них 13-річний хлопець у важкому стані, - Синєгубов 03
Ворог завдав ударів по Харкову та області. Є поранені, серед них 13-річний хлопець у важкому стані, - Синєгубов 04
Ворог завдав ударів по Харкову та області. Є поранені, серед них 13-річний хлопець у важкому стані, - Синєгубов 05

обстріл (29195) Харків (5698) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Знову ж таки для України є один варіант (крім залізного купола, і таке інше) - завдавати ударів по Білгороду та іншим кацапським населеним пунктам.
Добре ще було б визнати той же Білгород, Курськ, Воронеж та ін. території окупованими кацапстаном.
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13.08.2022 09:19 Відповісти
Руйнування Харкова, за кремльовсько-оманським планом, успішно йде з початку вторгнення кацапів в Україну.
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13.08.2022 10:29 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.08.2022 10:44 Відповісти
Харьков отдали на растерзание!
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13.08.2022 13:28 Відповісти
 
 