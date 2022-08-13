Ворог завдав ударів по Харкову та області. Є поранені, серед них 13-річний хлопець у важкому стані, - Синєгубов. ФОТО

Російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову та населеним пунктам області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє глова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вночі зафіксували 2 удари по Харкову. В Слобідському районі ракета, попередньо С-300, вдарила в тротуар біля коледжу. Вибуховою хвилею пошкодило будівлю. У Немишлянському районі ракета вдарила в газон перед готельно-ресторанним комплексом. Пошкоджено тролейбуси, легкові авто, вибиті шибки в будинках. Жінкам, віком 74 та 50 років, медики надали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби ворог обстрілював Харківський, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони. Пошкоджені будинки та господарчі споруди.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізувати 3 цивільних. У Харківському районі поранений чоловік 56 років. У Богодухівському - жінка 84 років, та 13-річний хлопець, він у важкому стані.

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"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно тримають позиції та продовжують нищити ворога", - додав Синєгубов.









