У Росії поширюють фейк про розміщення військової техніки на території церкви в Павлограді, - голова облради. ФОТО

Російські пропагандисти поширюють фейки про те, що українські війська начебто розміщують техніку на територіях цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Чи припине коли-небудь росія брехати? Можливо, але це не точно. З останнього: за даними міноборони рф, на території церкви у Павлограді "націоналісти розмістили вогневі позиції важкої артилерії та РСЗВ". Раніше вони писали про важке озброєння в наших музеях, тепер їм вже наші церкви не вгодили. Людям зі здоровим глуздом важко уявити, як в мирному місті у церкві можна розмістити реактивні системи залпового вогню. Але ж ми зараз про росіян говоримо – звідки там здоровому глузду взятися", - написав Лукашук.

За його словами ніяких РСЗВ в церкві ніколи не було і немає. Росія – це країна-терорист, яка завжди поширює цинічну брехню, щоб виправдовувати свої злочини.

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