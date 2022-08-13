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У Росії поширюють фейк про розміщення військової техніки на території церкви в Павлограді, - голова облради. ФОТО

кремль

Російські пропагандисти поширюють фейки про те, що українські війська начебто розміщують техніку на територіях цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Чи припине коли-небудь росія брехати? Можливо, але це не точно. З останнього: за даними міноборони рф, на території церкви у Павлограді "націоналісти розмістили вогневі позиції важкої артилерії та РСЗВ". Раніше вони писали про важке озброєння в наших музеях, тепер їм вже наші церкви не вгодили. Людям зі здоровим глуздом важко уявити, як в мирному місті у церкві можна розмістити реактивні системи залпового вогню. Але ж ми зараз про росіян говоримо – звідки там здоровому глузду взятися", - написав Лукашук.

За його словами ніяких РСЗВ в церкві ніколи не було і немає. Росія – це країна-терорист, яка завжди поширює цинічну брехню, щоб виправдовувати свої злочини.

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У Росії поширюють фейк про розміщення військової техніки на території церкви в Павлограді, - голова облради 01

армія рф (17833) Павлоград (130) росія (66070) Дніпропетровська область (3861)


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Топ коментарі
+10
Покуй. Досить звертати увагу і забивати інформпростір кацапською маячнею.
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13.08.2022 10:29 Відповісти
+5
Украина построила секретный завод и фабрику по производству боевых гусей утей..и прочих пернатых птиц .а также лабораторию которая уничтожает крыс путлера от простого мобильного телефона...позвонил на номер ********** или Соловьева..взял трубку и тут же сдох...
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13.08.2022 10:46 Відповісти
+5
Писати новини на росії дуже просто. Описуєш те, що робиш сам, але кажеш, що це Україна
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13.08.2022 11:05 Відповісти
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Покуй. Досить звертати увагу і забивати інформпростір кацапською маячнею.
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13.08.2022 10:29 Відповісти
Нехай самі виведуть свою зброю з маріупольської лікарні!
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13.08.2022 10:38 Відповісти
Значит на днях там буде гаряче
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13.08.2022 10:42 Відповісти
Украина построила секретный завод и фабрику по производству боевых гусей утей..и прочих пернатых птиц .а также лабораторию которая уничтожает крыс путлера от простого мобильного телефона...позвонил на номер ********** или Соловьева..взял трубку и тут же сдох...
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13.08.2022 10:46 Відповісти
Писати новини на росії дуже просто. Описуєш те, що робиш сам, але кажеш, що це Україна
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13.08.2022 11:05 Відповісти
А у кого ото научились туда грады ставить? А может напомнить как с балконов Донецка и Луганска в 14 г снимали на смартфоны и в сеть сдуру выкладывали местные счастливые, что дождались кого звали, всякие там танки, КамАЗы во дворах понаехавших братаны кацапские! Дурной пример заразительный.
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13.08.2022 11:10 Відповісти
А розміщувати військову техніку на ЗАЕС можна.
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13.08.2022 11:15 Відповісти
Суки кацарылые, мы на своей земле, где хотим, там и размещаем. Когда разместим на ваших атомных станциях, тогда будете вонять. Фашисты-террористы.
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13.08.2022 11:23 Відповісти
"Руzzкие патологические лжецы, которые вообще правду не говорят, врут всегда и везде, врут даже в ущерб себе."
(Winston Churchill)
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13.08.2022 11:47 Відповісти
ботоксный мракобес - это отец лжи, вся рашистская помойка построена на смеси говна и брехни
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13.08.2022 12:53 Відповісти
Так якби це їх зупиняло і без того обстрілювати церкви де по-визначенню не було нашої техніки.Їм що у церкві,що дитячий садок все одно у куда пускати ракети.
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13.08.2022 11:59 Відповісти
яка ваша щуряча справа, за паребрік пі....те
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13.08.2022 13:35 Відповісти
 
 